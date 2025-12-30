رئيس وزراء باكستان يدين الهجوم على مقر إقامة بوتين
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف
© Sputnik . Sergey Bobylev/
تابعنا عبر
استنكرت باكستان محاولة النظام الأوكراني، استهداف مقر إقامة رئيس روسيا، فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود، معتبرة أنه يشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن والاستقرار.
وشجب رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، في منشور على منصة "إكس"، هذا الفعل، قائلا: "تدين باكستان بشدة ما ورد من أنباء عن استهداف مقر إقامة فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا".
وأضاف: "إن هذا العمل الشنيع يشكل تهديدًا خطيرًا للسلام والأمن والاستقرار، لا سيما في هذا الوقت الذي تُبذل فيه جهود حثيثة لتحقيق السلام".
وتعرب باكستان عن تضامنها مع رئيس روسيا، ومع حكومة وشعب روسيا، ونؤكد مجددًا رفضنا القاطع لجميع أشكال العنف والأعمال التي تهدف إلى تقويض الأمن وتهديد السلام.
Pakistan condemns the reported targeting of the residence of His Excellency Vladimir Putin, President of the Russian Federation. Such a heinous act constitutes a grave threat to peace, security, and stability, particularly at a time when efforts aimed at peace are underway.…— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) December 30, 2025
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، أن أوكرانيا شنت هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت جميع الطائرات المسيرة التي هاجمت مقر الرئاسة.
وقال لافروف للصحفيين: "في ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول 2025، شن نظام كييف هجوما إرهابيا باستخدام 91 طائرة مسيرة بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".
وتابع: تم تدمير جميع الطائرات من دون طيار بواسطة أنظمة الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الروسية. ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار ناجمة عن حطام الطائرات المسيرة.
وأكد لافروف قائلا: "لن تمر مثل هذه التصرفات المتهورة دون رد".