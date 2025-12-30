https://sarabic.ae/20251230/رئيس-وزراء-باكستان-يدين-الهجوم-على-مقر-إقامة-بوتين-1108717093.html

رئيس وزراء باكستان يدين الهجوم على مقر إقامة بوتين

رئيس وزراء باكستان يدين الهجوم على مقر إقامة بوتين

استنكرت باكستان محاولة النظام الأوكراني، استهداف مقر إقامة رئيس روسيا، فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود، معتبرة أنه يشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن... 30.12.2025, سبوتنيك عربي

وشجب رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، في منشور على منصة "إكس"، هذا الفعل، قائلا: "تدين باكستان بشدة ما ورد من أنباء عن استهداف مقر إقامة فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا". وأضاف: "إن هذا العمل الشنيع يشكل تهديدًا خطيرًا للسلام والأمن والاستقرار، لا سيما في هذا الوقت الذي تُبذل فيه جهود حثيثة لتحقيق السلام".وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، أن أوكرانيا شنت هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت جميع الطائرات المسيرة التي هاجمت مقر الرئاسة.وقال لافروف للصحفيين: "في ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول 2025، شن نظام كييف هجوما إرهابيا باستخدام 91 طائرة مسيرة بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".وأكد لافروف قائلا: "لن تمر مثل هذه التصرفات المتهورة دون رد".الإمارات تدين محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي

