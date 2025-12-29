https://sarabic.ae/20251229/الإمارات-تدين-محاولة-استهداف-مقر-إقامة-الرئيس-الروسي--1108709218.html

الإمارات تدين محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي

الإمارات تدين محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي

سبوتنيك عربي

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، بشدة محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منطقة نوفغورود، معربة عن رفضها القاطع لهذا... 29.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-29T21:26+0000

2025-12-29T21:26+0000

2025-12-29T21:26+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/06/1083800572_0:195:2949:1854_1920x0_80_0_0_31fa0e89e20379a89e4b97d9c6f74f21.jpg

جاءت الإدانة في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية الإماراتية ونقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، أكدت فيه تضامن الإمارات الكامل مع الرئيس بوتين وحكومة وشعب روسيا الصديق، مشددة على موقفها الثابت الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار.وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أوكرانيا شنت هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت جميع الطائرات المسيرة التي هاجمت مقر الرئاسة.وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، أجريا اتصالا هاتفيا، مشيرا إلى أن المحادثة انتهت بشكل إيجابي، وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على وسائل التواصل الاجتماعي: "اختتم الرئيس ترامب محادثة إيجابية مع الرئيس بوتين بشأن أوكرانيا"، مشيرة إلى أن المحادثة اختُتمت بشكل إيجابي.

https://sarabic.ae/20251229/خبير-دولي-لـسبوتنيك-استهداف-أوكرانيا-لمقر-بوتين-جريمة-تهدف-إلى-تخريب-المفاوضات-وإحراج-ترامب-1108705445.html

https://sarabic.ae/20251229/ترامب-الهجوم-على-مقر-إقامة-الرئيس-بوتين-وقع-في-لحظة-حساسة-وكان-خاطئا-1108704711.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا