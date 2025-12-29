الإمارات تدين محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، بشدة محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منطقة نوفغورود، معربة عن رفضها القاطع لهذا "الاعتداء الآثم" الذي يشكل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار.
جاءت الإدانة في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية الإماراتية ونقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، أكدت فيه تضامن الإمارات الكامل مع الرئيس بوتين وحكومة وشعب روسيا الصديق، مشددة على موقفها الثابت الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أوكرانيا شنت هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت جميع الطائرات المسيرة التي هاجمت مقر الرئاسة.
وقال لافروف للصحفيين: "في ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول 2025، شن نظام كييف هجوما إرهابيا باستخدام 91 طائرة مسيرة بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، أجريا اتصالا هاتفيا، مشيرا إلى أن المحادثة انتهت بشكل إيجابي، وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على وسائل التواصل الاجتماعي: "اختتم الرئيس ترامب محادثة إيجابية مع الرئيس بوتين بشأن أوكرانيا"، مشيرة إلى أن المحادثة اختُتمت بشكل إيجابي.