خبير دولي لـ"سبوتنيك": استهداف أوكرانيا لمقر بوتين جريمة تهدف إلى تخريب المفاوضات وإحراج ترامب

خبير دولي لـ"سبوتنيك": استهداف أوكرانيا لمقر بوتين جريمة تهدف إلى تخريب المفاوضات وإحراج ترامب

سبوتنيك عربي

وصف الدكتور محمد محمود مهران، الخبير المصري في القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، العملية الأوكرانية لاستهداف مقر إقامة...

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن التوقيت والسياق يكشفان عن أهداف متعددة تتجاوز الجانب العسكري إلى البعدين السياسي والدبلوماسي، فمن منظور القانون الدولي الإنساني، هذه العملية تشكل انتهاكا واضحا لمبدأ التمييز المنصوص عليه في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، والذي يلزم أطراف النزاع بالتمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والأهداف المدنية من جهة، والمقاتلين والأهداف العسكرية من جهة أخرى.وحول توقيت العملية أثناء المفاوضات الجارية بين واشنطن وموسكو، شدد مهران على أن التوقيت ليس عشوائيا بل ويكشف عن نية واضحة لتخريب المسار التفاوضي، فالقانون الدولي يفرض مبدأ حسن النية في المفاوضات، والذي يعني أن على الأطراف المتفاوضة الامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض المفاوضات أو جعلها مستحيلة.واستطرد أن "استهداف مقر الرئيس الروسي في اللحظة التي تجري فيها مفاوضات جدية لحل الأزمة يمثل انتهاكا لمبدأ حسن النية، ويشير إلى أن هناك أطرافا لا تريد للمفاوضات أن تنجح، وتفضل استمرار الصراع على التوصل لتسوية سياسية".وحول الأهداف الحقيقية للعملية، يقول مهران: "التحليل الموضوعي يكشف أن العملية لم تكن تستهدف فلاديمير بوتين شخصيا فحسب، بل كانت تحمل رسائل متعددة، أولها إفشال المفاوضات بين موسكو وواشنطن، وثانيها إحراج إدارة الرئيس ترامب التي تسعى للتوصل لحل سلمي، وثالثها الضغط على موسكو لتصعيد الرد العسكري بما يعيد المنطقة لدائرة العنف".ونوه بأنه بالنسبة للرئيس ترامب، فإن هذه العملية تمثل استفزازا مباشرا لموقفه كمفاوض سلام، فهو أعلن منذ توليه السلطة عن رغبته في إنهاء الصراع وتحقيق السلام، وهذه العملية تأتي لتقويض هذا الموقف وإظهاره بمظهر الفاشل، وهذا يكشف أن هناك أطرافا داخل المنظومة الغربية نفسها لا تريد لترامب أن ينجح في تحقيق السلام.ودعا الخبير الدولي، إلى ضرورة التزام جميع الأطراف بمبادئ القانون الدولي الإنساني حتى في سياق النزاعات، واحترام الجهود الدبلوماسية الجارية، والامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض المسار التفاوضي، لأن الحل السلمي هو السبيل الوحيد لإنهاء المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار في المنطقة.وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أوكرانيا شنت هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت جميع الطائرات المسيرة التي هاجمت مقر الرئاسة.وقال لافروف للصحفيين: "في ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول 2025، شن نظام كييف هجوما إرهابيا باستخدام 91 طائرة مسيرة بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، أجريا اتصالا هاتفيا، مشيرا إلى أن المحادثة انتهت بشكل إيجابي، وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على وسائل التواصل الاجتماعي: "اختتم الرئيس ترامب محادثة إيجابية مع الرئيس بوتين بشأن أوكرانيا"، مشيرة إلى أن المحادثة اختُتمت بشكل إيجابي.

