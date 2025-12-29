https://sarabic.ae/20251229/خبير-دولي-لـسبوتنيك-استهداف-أوكرانيا-لمقر-بوتين-جريمة-تهدف-إلى-تخريب-المفاوضات-وإحراج-ترامب-1108705445.html
خبير دولي لـ"سبوتنيك": استهداف أوكرانيا لمقر بوتين جريمة تهدف إلى تخريب المفاوضات وإحراج ترامب
خبير دولي لـ"سبوتنيك": استهداف أوكرانيا لمقر بوتين جريمة تهدف إلى تخريب المفاوضات وإحراج ترامب
وصف الدكتور محمد محمود مهران، الخبير المصري في القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، العملية الأوكرانية لاستهداف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالطائرات المسيرة، بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ومحاولة فاضحة لتخريب المفاوضات الجارية بين موسكو وواشنطن.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن التوقيت والسياق يكشفان عن أهداف متعددة تتجاوز الجانب العسكري إلى البعدين السياسي والدبلوماسي، فمن منظور القانون الدولي الإنساني، هذه العملية تشكل انتهاكا واضحا لمبدأ التمييز المنصوص عليه في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، والذي يلزم أطراف النزاع بالتمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والأهداف المدنية من جهة، والمقاتلين والأهداف العسكرية من جهة أخرى.
وتابع مهران، أن الرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة له بالتأكيد دور عسكري، لكن مقر إقامته الشخصي يظل هدفا مدنيا محميا ما لم يستخدم لأغراض عسكرية بحتة، واستهدافه بهذه الطريقة يمثل تصعيدا خطيرا يتجاوز الأعراف المستقرة في القانون الدولي الإنساني، حتى في سياق النزاعات المسلحة.
وحول توقيت العملية أثناء المفاوضات الجارية بين واشنطن وموسكو
، شدد مهران على أن التوقيت ليس عشوائيا بل ويكشف عن نية واضحة لتخريب المسار التفاوضي، فالقانون الدولي يفرض مبدأ حسن النية في المفاوضات، والذي يعني أن على الأطراف المتفاوضة الامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض المفاوضات أو جعلها مستحيلة.
واستطرد أن "استهداف مقر الرئيس الروسي
في اللحظة التي تجري فيها مفاوضات جدية لحل الأزمة يمثل انتهاكا لمبدأ حسن النية، ويشير إلى أن هناك أطرافا لا تريد للمفاوضات أن تنجح، وتفضل استمرار الصراع على التوصل لتسوية سياسية".
وأشاد الخبير الدولي، بالموقف الروسي بعدم التراجع عن استكمال التفاوض رغم هذا الاستفزاز الخطير، وهو ما يعكس نضجا دبلوماسيا ورغبة حقيقية في إيجاد حل سياسي، وهو موقف يستحق التقدير من المجتمع الدولي، فموسكو أثبتت أنها لن تنجر إلى التصعيد المطلوب من قبل من يريدون إفشال المفاوضات.
وحول الأهداف الحقيقية للعملية، يقول مهران: "التحليل الموضوعي يكشف أن العملية لم تكن تستهدف فلاديمير بوتين شخصيا فحسب، بل كانت تحمل رسائل متعددة، أولها إفشال المفاوضات بين موسكو وواشنطن، وثانيها إحراج إدارة الرئيس ترامب
التي تسعى للتوصل لحل سلمي، وثالثها الضغط على موسكو لتصعيد الرد العسكري بما يعيد المنطقة لدائرة العنف".
ونوه بأنه بالنسبة للرئيس ترامب
، فإن هذه العملية تمثل استفزازا مباشرا لموقفه كمفاوض سلام، فهو أعلن منذ توليه السلطة عن رغبته في إنهاء الصراع وتحقيق السلام، وهذه العملية تأتي لتقويض هذا الموقف وإظهاره بمظهر الفاشل، وهذا يكشف أن هناك أطرافا داخل المنظومة الغربية نفسها لا تريد لترامب أن ينجح في تحقيق السلام.
واستطرد قائلا: "من يدرس تاريخ الصراعات يعلم أن هناك دائما جهات مستفيدة من استمرار الحروب، سواء كانت جهات سياسية أو اقتصادية أو عسكرية، وهذه الجهات تعمل بكل قوتها لإفشال أي مساعٍ للسلام لأنها تخدم مصالحها"، محذرا من أن استمرار مثل هذه العمليات الاستفزازية يهدد فرص التوصل لحل سلمي، ويدفع المنطقة نحو تصعيد خطير قد يخرج عن السيطرة، وأنه يجب على المجتمع الدولي أن يدين مثل هذه العمليات التي تستهدف تخريب المفاوضات وإطالة أمد الصراع.
ودعا الخبير الدولي، إلى ضرورة التزام جميع الأطراف بمبادئ القانون الدولي الإنساني حتى في سياق النزاعات، واحترام الجهود الدبلوماسية الجارية، والامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض المسار التفاوضي، لأن الحل السلمي هو السبيل الوحيد لإنهاء المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وشدد مهران على أن القانون الدولي واضح في أن المفاوضات يجب أن تجري في مناخ من حسن النية والثقة المتبادلة، وأن الأعمال العدائية التي تستهدف قيادات الدول أثناء المفاوضات تمثل انتهاكا خطيرا لهذا المبدأ، وأن موسكو محقة في إدانة هذه العملية مع استمرارها في المسار التفاوضي، وهذا يضع المسؤولية الأخلاقية والقانونية على من نفذ العملية ومن يقف وراءها عن أي فشل محتمل للمفاوضات.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أوكرانيا شنت هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، في مقاطعة نوفغورود، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت جميع الطائرات المسيرة التي هاجمت مقر الرئاسة.
وقال لافروف للصحفيين: "في ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول 2025، شن نظام كييف هجوما إرهابيا باستخدام 91 طائرة مسيرة بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، أجريا اتصالا هاتفيا، مشيرا إلى أن المحادثة انتهت بشكل إيجابي
، وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على وسائل التواصل الاجتماعي: "اختتم الرئيس ترامب محادثة إيجابية مع الرئيس بوتين بشأن أوكرانيا"، مشيرة إلى أن المحادثة اختُتمت بشكل إيجابي.