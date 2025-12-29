خبير أرجنتيني: الهجوم على مقر إقامة بوتين يشير إلى محاولة اغتيال وتخريب للمفاوضات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
11:49 GMT
11 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:03 GMT
22 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
17:25 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
تحذير أممي من التصعيد في حضر موت والمهرة.. واجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
10:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
17:25 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: مفاوضات ترامب-زيلينسكي جرت بصعوبة والأمور المهمة ما زالت عالقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251229/خبير-أرجنتيني-الهجوم-على-مقر-إقامة-بوتين-يشير-إلى-محاولة-اغتيال-وتخريب-للمفاوضات-1108703345.html
خبير أرجنتيني: الهجوم على مقر إقامة بوتين يشير إلى محاولة اغتيال وتخريب للمفاوضات
خبير أرجنتيني: الهجوم على مقر إقامة بوتين يشير إلى محاولة اغتيال وتخريب للمفاوضات
سبوتنيك عربي
قال خبير العلاقات الدولية الأرجنتيني، تاديو كاستيليوني، في تصريح لـ"سبوتنيك موندو"، إن "الهجوم على مقر إقامة بوتين يُشير إلى محاولة اغتيال وتخريب للمفاوضات". 29.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-29T18:16+0000
2025-12-29T18:16+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103709/30/1037093012_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_1e9beb6e64572d9a36508093f38330a1.jpg
وأضاف كاستيليوني: "يُبرهن هذا الحدث مرة أخرى على أننا نتعامل مع قوى لا ترغب في السلام، وتسعى باستمرار إلى إثارة هذا الصراع وإطالة أمده بأي ثمن".وتابع كاستيليوني: "كانت تصريحات وزير الخارجية سيرغي لافروف حادة للغاية، إذ صرّح بأن روسيا ستعيد النظر في الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال افتتاح الحوار والمفاوضات. وقع هذا الهجوم في سياقٍ بدا فيه الجو أكثر هدوءا وتركيزا على المفاوضات، مما يُشير إلى استمرار التخريب وتعطيل عملية التفاوض".وأشار الخبير كاستيليوني إلى أن "أوكرانيا لا تملك القدرة على شنّ هجوم بهذا الحجم دون معلومات استخباراتية من وكالات الاستخبارات الغربية. لو كان دونالد ترامب يتفاوض مع بوتين، لكانت معلومات عن ضربة مُخطط لها بهذا الحجم قد وصلت إليه بالتأكيد، ولأوقفها. ومع تقلص عدد الأطراف المؤثرة، بات دور المملكة المتحدة المشبوه واضحا جليا، إذ أن معظم المعلومات الاستخباراتية لأوكرانيا تأتي من المملكة المتحدة، كما صرّحت روسيا مرارا وتكرارا".
https://sarabic.ae/20251229/الكرملين-ترامب-أعرب-عن-صدمته-وغضبه-إزاء-محاولة-كييف-مهاجمة-مقر-إقامة-بوتين--1108700317.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103709/30/1037093012_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_f8b2c1f314cb2acc7842782aab271cbc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, دونالد ترامب
روسيا, أخبار روسيا اليوم, دونالد ترامب

خبير أرجنتيني: الهجوم على مقر إقامة بوتين يشير إلى محاولة اغتيال وتخريب للمفاوضات

18:16 GMT 29.12.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطائرة مسيرة بدون طيار
طائرة مسيرة بدون طيار - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قال خبير العلاقات الدولية الأرجنتيني، تاديو كاستيليوني، في تصريح لـ"سبوتنيك موندو"، إن "الهجوم على مقر إقامة بوتين يُشير إلى محاولة اغتيال وتخريب للمفاوضات".
وأضاف كاستيليوني: "يُبرهن هذا الحدث مرة أخرى على أننا نتعامل مع قوى لا ترغب في السلام، وتسعى باستمرار إلى إثارة هذا الصراع وإطالة أمده بأي ثمن".
وأردف الخبير الأرجنتيني: "نحن نتحدث عن هجوم استخدم فيه أكثر من 90 طائرة مُسيرة بعيدة المدى وعالية الدقة، استهدفت مقر إقامة بوتين الشخصي في منطقة نوفغورود، وليس الكرملين أو منطقة موسكو. نحن نواجه مباشرة محاولة اغتيال، بكل ما يترتب عليها من عواقب لو تحققت أهدافها".
الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
الكرملين: ترامب أعرب عن صدمته وغضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر إقامة بوتين
16:21 GMT
وتابع كاستيليوني: "كانت تصريحات وزير الخارجية سيرغي لافروف حادة للغاية، إذ صرّح بأن روسيا ستعيد النظر في الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال افتتاح الحوار والمفاوضات. وقع هذا الهجوم في سياقٍ بدا فيه الجو أكثر هدوءا وتركيزا على المفاوضات، مما يُشير إلى استمرار التخريب وتعطيل عملية التفاوض".
وأشار الخبير كاستيليوني إلى أن "أوكرانيا لا تملك القدرة على شنّ هجوم بهذا الحجم دون معلومات استخباراتية من وكالات الاستخبارات الغربية. لو كان دونالد ترامب يتفاوض مع بوتين، لكانت معلومات عن ضربة مُخطط لها بهذا الحجم قد وصلت إليه بالتأكيد، ولأوقفها. ومع تقلص عدد الأطراف المؤثرة، بات دور المملكة المتحدة المشبوه واضحا جليا، إذ أن معظم المعلومات الاستخباراتية لأوكرانيا تأتي من المملكة المتحدة، كما صرّحت روسيا مرارا وتكرارا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала