خبير أرجنتيني: الهجوم على مقر إقامة بوتين يشير إلى محاولة اغتيال وتخريب للمفاوضات
خبير أرجنتيني: الهجوم على مقر إقامة بوتين يشير إلى محاولة اغتيال وتخريب للمفاوضات
قال خبير العلاقات الدولية الأرجنتيني، تاديو كاستيليوني، في تصريح لـ"سبوتنيك موندو"، إن "الهجوم على مقر إقامة بوتين يُشير إلى محاولة اغتيال وتخريب للمفاوضات". 29.12.2025
وأضاف كاستيليوني: "يُبرهن هذا الحدث مرة أخرى على أننا نتعامل مع قوى لا ترغب في السلام، وتسعى باستمرار إلى إثارة هذا الصراع وإطالة أمده بأي ثمن".وتابع كاستيليوني: "كانت تصريحات وزير الخارجية سيرغي لافروف حادة للغاية، إذ صرّح بأن روسيا ستعيد النظر في الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال افتتاح الحوار والمفاوضات. وقع هذا الهجوم في سياقٍ بدا فيه الجو أكثر هدوءا وتركيزا على المفاوضات، مما يُشير إلى استمرار التخريب وتعطيل عملية التفاوض".وأشار الخبير كاستيليوني إلى أن "أوكرانيا لا تملك القدرة على شنّ هجوم بهذا الحجم دون معلومات استخباراتية من وكالات الاستخبارات الغربية. لو كان دونالد ترامب يتفاوض مع بوتين، لكانت معلومات عن ضربة مُخطط لها بهذا الحجم قد وصلت إليه بالتأكيد، ولأوقفها. ومع تقلص عدد الأطراف المؤثرة، بات دور المملكة المتحدة المشبوه واضحا جليا، إذ أن معظم المعلومات الاستخباراتية لأوكرانيا تأتي من المملكة المتحدة، كما صرّحت روسيا مرارا وتكرارا".
