وقال أوشاكوف للصحفيين: "لقد صدم الرئيس الأمريكي بهذا الخبر (بشأن الهجوم على مقر إقامة بوتين)، لقد كان غاضبا للغاية، وقال إنه لا يستطيع حتى أن يتخيل مثل هذه الأعمال المجنونة (من جانب أوكرانيا)".وأضاف: "أبلغ (الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب عن بعض النتائج التي حققها فريق زيلينسكي، والتي تسير تحديداً في هذا الاتجاه (نحو التوصل إلى تسوية)، ولكن مع ذلك، في تقييمنا، فإنها تترك مجالاً لتفسيرات مختلفة من قبل سلطات كييف من أجل تجنب الوفاء بالتزاماتها".وأضاف: "كبار مستشاري الرئيس الأمريكي كانوا حاضرين في محادثة ترامب مع بوتين، وأبلغ ترامب، بوتين أن كييف نصحت بعدم محاولة أخذ قسط من الراحة بل التركيز على التوصل إلى اتفاق شامل".وبحسب أوشاكوف، أكد ترامب أن محاولة الهجوم على مقر إقامة بوتين ستؤثر على نهج الولايات المتحدة في التعامل مع زيلينسكي.ولفت أوشاكوف إلى أن ترامب أخبر بوتين أنه نصح كييف بالتركيز على التوصل إلى اتفاق شامل وليس هدنة.وقال لافروف للصحفيين: "في ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول 2025، شن نظام كييف هجوما إرهابيا باستخدام 91 طائرة مسيرة بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، أجريا اتصالا هاتفيا، مشيرا إلى أن المحادثة انتهت بشكل إيجابي، وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على وسائل التواصل الاجتماعي: "اختتم الرئيس ترامب محادثة إيجابية مع الرئيس بوتين بشأن أوكرانيا"، مشيرة إلى أن المحادثة اختُتمت بشكل إيجابي.
الكرملين: ترامب أعرب عن صدمته وغضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر إقامة بوتين
16:21 GMT 29.12.2025 (تم التحديث: 16:33 GMT 29.12.2025)
صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعرب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن صدمته وغضبه الشديدين، إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر إقامة الرئيس بوتين.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "لقد صدم الرئيس الأمريكي بهذا الخبر (بشأن الهجوم على مقر إقامة بوتين)، لقد كان غاضبا للغاية، وقال إنه لا يستطيع حتى أن يتخيل مثل هذه الأعمال المجنونة (من جانب أوكرانيا)".
وتابع: "أكد فلاديمير بوتين أن روسيا تعتزم مواصلة العمل بشكل وثيق وبنّاء مع شركائها الأمريكيين لإيجاد سبل لتحقيق السلام".
وأضاف: "أبلغ (الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب عن بعض النتائج التي حققها فريق زيلينسكي، والتي تسير تحديداً في هذا الاتجاه (نحو التوصل إلى تسوية)، ولكن مع ذلك، في تقييمنا، فإنها تترك مجالاً لتفسيرات مختلفة من قبل سلطات كييف من أجل تجنب الوفاء بالتزاماتها".
وأضاف: "كبار مستشاري الرئيس الأمريكي كانوا حاضرين في محادثة ترامب مع بوتين، وأبلغ ترامب، بوتين أن كييف نصحت بعدم محاولة أخذ قسط من الراحة بل التركيز على التوصل إلى اتفاق شامل".
وأضاف: "ينبغي على الولايات المتحدة أن تتفهم نوايا روسيا في إعادة النظر في مواقفها التفاوضية بعد محاولة الهجوم على مقر إقامة بوتين في نوفغورود".
وبحسب أوشاكوف، أكد ترامب أن محاولة الهجوم على مقر إقامة بوتين ستؤثر على نهج الولايات المتحدة في التعامل مع زيلينسكي.
ولفت أوشاكوف إلى أن ترامب أخبر بوتين أنه نصح كييف بالتركيز على التوصل إلى اتفاق شامل وليس هدنة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أوكرانيا شنت هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت جميع الطائرات المسيرة التي هاجمت مقر الرئاسة.
وقال لافروف للصحفيين: "في ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول 2025، شن نظام كييف هجوما إرهابيا باستخدام 91 طائرة مسيرة بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، أجريا اتصالا هاتفيا، مشيرا إلى أن المحادثة انتهت بشكل إيجابي
، وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على وسائل التواصل الاجتماعي: "اختتم الرئيس ترامب محادثة إيجابية مع الرئيس بوتين بشأن أوكرانيا"، مشيرة إلى أن المحادثة اختُتمت بشكل إيجابي.