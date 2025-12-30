عربي
الكرملين: محاولة كييف مهاجمة مقر إقامة بوتين عمل إرهابي يهدف إلى تعطيل عملية التفاوض
الكرملين: محاولة كييف مهاجمة مقر إقامة بوتين عمل إرهابي يهدف إلى تعطيل عملية التفاوض
الكرملين: محاولة كييف مهاجمة مقر إقامة بوتين عمل إرهابي يهدف إلى تعطيل عملية التفاوض
الكرملين: محاولة كييف مهاجمة مقر إقامة بوتين عمل إرهابي يهدف إلى تعطيل عملية التفاوض

09:29 GMT 30.12.2025 (تم التحديث: 09:37 GMT 30.12.2025)
© Sputnik . Evgeny Biyatovمبنى الكرملين
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن محاولة نظام كييف مهاجمة مقر إقامة الرئيس بوتين في مقاطعة نوفغورود، عمل إرهابي يهدف إلى تعطيل عملية التفاوض.
وحول محاولة نظام كييف والغرب إنكار الهجوم، قال بيسكوف: "أنا أعلم، بطبيعة الحال، أننا نرى أن زيلينسكي نفسه يحاول إنكار ذلك، وأن العديد من وسائل الإعلام الغربية، التي تتواطأ مع نظام كييف، بدأت في ترويج قصة مفادها أن هذا لم يحدث على ما يبدو.".
وشدد بيسكوف على أن "روسيا لن تنسحب من عملية التفاوض، وستواصل روسيا بطبيعة الحال عملية التفاوض والحوار" وخاصة مع الجانب الأمريكي.
