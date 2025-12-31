https://sarabic.ae/20251231/لوكاشينكو-يدين-بشدة-محاولة-استهداف-مقر-إقامة-بوتين-1108774084.html

لوكاشينكو يدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة بوتين

لوكاشينكو يدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة بوتين

أعرب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأربعاء، عن إدانته الشديدة للهجوم المتهور الذي شنته طائرات مسيرة أوكرانية على مقر إقامة الرئيس الروسي،... 31.12.2025, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان الكرملين: "أجرى الرئيس فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو".وأضاف البيان: "تم التأكيد على أن هذا الاستفزاز السافر جاء في ظل الاتصالات الروسية الأمريكية الجارية الرامية إلى حل سلمي للأزمة في أوكرانيا".وختم البيان: "بعد مناقشة هذا الوضع، تبادل رئيسا الدولتين التهاني الحارة بمناسبة العام الجديد، وأعربا عن أطيب تمنياتهما للشعبين الشقيقين".وقال لافروف للصحفيين: "في ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول 2025، شن نظام كييف هجوما إرهابيا باستخدام 91 طائرة مسيرة بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".وقال أوشاكوف للصحفيين: "لقد صدم الرئيس الأمريكي بهذا الخبر (بشأن الهجوم على مقر إقامة بوتين)، لقد كان غاضبا للغاية، وقال إنه لا يستطيع حتى أن يتخيل مثل هذه الأعمال المجنونة (من جانب أوكرانيا)".

