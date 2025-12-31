https://sarabic.ae/20251231/لوكاشينكو-يدين-بشدة-محاولة-استهداف-مقر-إقامة-بوتين-1108774084.html
لوكاشينكو يدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة بوتين
أعرب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأربعاء، عن إدانته الشديدة للهجوم المتهور الذي شنته طائرات مسيرة أوكرانية على مقر إقامة الرئيس الروسي،... 31.12.2025
وقال لافروف للصحفيين: "في ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول 2025، شن نظام كييف هجوما إرهابيا باستخدام 91 طائرة مسيرة بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".وقال أوشاكوف للصحفيين: "لقد صدم الرئيس الأمريكي بهذا الخبر (بشأن الهجوم على مقر إقامة بوتين)، لقد كان غاضبا للغاية، وقال إنه لا يستطيع حتى أن يتخيل مثل هذه الأعمال المجنونة (من جانب أوكرانيا)".
الأخبار
أعرب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأربعاء، عن إدانته الشديدة للهجوم المتهور الذي شنته طائرات مسيرة أوكرانية على مقر إقامة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود.
وجاء في بيان الكرملين: "أجرى الرئيس فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو".
وتابع البيان: "خلال الاتصال، أدان الرئيس لوكاشينكو بشدة الهجوم المتهور الذي شنته طائرات مسيرة أوكرانية على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".
وأضاف البيان: "تم التأكيد على أن هذا الاستفزاز السافر جاء في ظل الاتصالات الروسية الأمريكية الجارية الرامية إلى حل سلمي للأزمة في أوكرانيا".
وختم البيان: "بعد مناقشة هذا الوضع، تبادل رئيسا الدولتين التهاني الحارة بمناسبة العام الجديد، وأعربا عن أطيب تمنياتهما للشعبين الشقيقين".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن، يوم الاثنين، أن أوكرانيا شنت هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت جميع الطائرات المسيرة التي هاجمت مقر الرئاسة.
وقال لافروف للصحفيين: "في ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول 2025، شن نظام كييف هجوما إرهابيا باستخدام 91 طائرة مسيرة بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".
وفي وقت لاحق، صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعرب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن صدمته وغضبه الشديدين، إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر إقامة الرئيس بوتين.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "لقد صدم الرئيس الأمريكي بهذا الخبر (بشأن الهجوم على مقر إقامة بوتين)، لقد كان غاضبا للغاية، وقال إنه لا يستطيع حتى أن يتخيل مثل هذه الأعمال المجنونة (من جانب أوكرانيا)".