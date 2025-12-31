لوكاشينكو يدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة بوتين

عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
وجاء في بيان الكرملين: "أجرى الرئيس فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو".وأضاف البيان: "تم التأكيد على أن هذا الاستفزاز السافر جاء في ظل الاتصالات الروسية الأمريكية الجارية الرامية إلى حل سلمي للأزمة في أوكرانيا".وختم البيان: "بعد مناقشة هذا الوضع، تبادل رئيسا الدولتين التهاني الحارة بمناسبة العام الجديد، وأعربا عن أطيب تمنياتهما للشعبين الشقيقين".وقال لافروف للصحفيين: "في ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول 2025، شن نظام كييف هجوما إرهابيا باستخدام 91 طائرة مسيرة بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".وقال أوشاكوف للصحفيين: "لقد صدم الرئيس الأمريكي بهذا الخبر (بشأن الهجوم على مقر إقامة بوتين)، لقد كان غاضبا للغاية، وقال إنه لا يستطيع حتى أن يتخيل مثل هذه الأعمال المجنونة (من جانب أوكرانيا)".
https://sarabic.ae/20251231/تفاصيل-إسقاط-مسيرات-أوكرانية-حاولت-استهداف-مقر-إقامة-بوتين-1108768554.html
https://sarabic.ae/20251230/رئيس-جمهورية-صرب-البوسنة-السابق-محاولة-استهداف-مقر-إقامة-بوتين-عمل-إرهابي-1108735381.html
16:47 GMT 31.12.2025
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البيلاروسي أليكسندر لوكاشينكو خلال مشاركتهم في المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في مينسك
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البيلاروسي أليكسندر لوكاشينكو خلال مشاركتهم في المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في مينسك - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
أعرب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأربعاء، عن إدانته الشديدة للهجوم المتهور الذي شنته طائرات مسيرة أوكرانية على مقر إقامة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود.
وجاء في بيان الكرملين: "أجرى الرئيس فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو".

وتابع البيان: "خلال الاتصال، أدان الرئيس لوكاشينكو بشدة الهجوم المتهور الذي شنته طائرات مسيرة أوكرانية على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".

وأضاف البيان: "تم التأكيد على أن هذا الاستفزاز السافر جاء في ظل الاتصالات الروسية الأمريكية الجارية الرامية إلى حل سلمي للأزمة في أوكرانيا".
وختم البيان: "بعد مناقشة هذا الوضع، تبادل رئيسا الدولتين التهاني الحارة بمناسبة العام الجديد، وأعربا عن أطيب تمنياتهما للشعبين الشقيقين".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن، يوم الاثنين، أن أوكرانيا شنت هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت جميع الطائرات المسيرة التي هاجمت مقر الرئاسة.

وقال لافروف للصحفيين: "في ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول 2025، شن نظام كييف هجوما إرهابيا باستخدام 91 طائرة مسيرة بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".

وفي وقت لاحق، صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعرب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن صدمته وغضبه الشديدين، إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر إقامة الرئيس بوتين.

وقال أوشاكوف للصحفيين: "لقد صدم الرئيس الأمريكي بهذا الخبر (بشأن الهجوم على مقر إقامة بوتين)، لقد كان غاضبا للغاية، وقال إنه لا يستطيع حتى أن يتخيل مثل هذه الأعمال المجنونة (من جانب أوكرانيا)".
