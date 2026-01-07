https://sarabic.ae/20260107/البيت-الأبيض-ترامب-لديه-علاقات-صادقة-مع-بوتين-وشي-جين-بينغ-1109002241.html
البيت الأبيض: ترامب لديه علاقات صادقة مع بوتين وشي جين بينغ
2026-01-07T20:38+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
الصين
وقالت ليفيت خلال مؤتمر صحفي: "أعتقد أن الرئيس (ترامب) يتمتع بعلاقة طيبة وصريحة مع كل من الرئيس الروسي بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ".وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "روسيا كانت تعتزم السيطرة على أوكرانيا بالكامل"، لولا تدخله، بحسب زعمه.وأضاف أن "روسيا والصين لا تخشيان حلف شمال الأطلسي على الإطلاق من دون الولايات المتحدة، وأشك في أن حلف شمال الأطلسي سيأتي لمساعدتنا إذا كنّا بحاجة إليه حقًا".
أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يحافظ على علاقات وثيقة وصريحة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ.
وقالت ليفيت خلال مؤتمر صحفي: "أعتقد أن الرئيس (ترامب) يتمتع بعلاقة طيبة وصريحة مع كل من الرئيس الروسي بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ".
وتابعت: "كما تعلمون، فقد تحدث معهما مرارًا، منذ توليه منصبه قبل نحو عام، وأعتقد أن هذه العلاقات الشخصية ستستمر".
وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "روسيا كانت تعتزم السيطرة على أوكرانيا بالكامل"، لولا تدخله، بحسب زعمه.
وقال ترامب، مساء اليوم الأربعاء، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "من دون مشاركتي، كانت روسيا ستسيطر على أوكرانيا بأكملها الآن".
وأضاف أن "روسيا والصين لا تخشيان حلف شمال الأطلسي على الإطلاق من دون الولايات المتحدة، وأشك في أن حلف شمال الأطلسي سيأتي لمساعدتنا إذا كنّا بحاجة إليه حقًا".