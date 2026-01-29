عربي
ورد بيسكوف، على سؤال لوكالة "سبوتنيك"، حول ما إذا كان الكرملين لا يزال ينتظر ردًا من الولايات المتحدة بشأن تمديد معاهدة ستارت الجديدة: "ما زلنا ننتظر، لكن الموعد النهائي ينفد. لم يصلنا أي رد من الولايات المتحدة".واعتبر بيسكوف أن عملية صياغة معاهدة جديدة للاستقرار الاستراتيجي تحل محل معاهدة "نيو ستارت" القائمة، بالطويلة ومعقدة، وتتداخل فيها عوامل كثيرة جدا، يجب أخذها بعين الاعتبار.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود المنصوص عليها في معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية (نيوستارت) لمدة عام واحد بعد 5 شباط/فبراير 2026.وأوضح بوتين أن خطوات الامتثال لقيود معاهدة "نيو ستارت" ستكون سارية المفعول إذا بادلتها الولايات المتحدة بالمثل. ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب اقتراح بوتين بشأن معاهدة "نيو ستارت" بأنه فكرة جيدة.لافروف: موسكو لا تعلم نوع الضمانات الأمنية التي اتفقت عليها واشنطن وكييف
الكرملين: واشنطن لم ترد بعد على مبادرة روسيا بشأن معاهدة "نيو ستارت" الموشكة على الانتهاء

13:00 GMT 29.01.2026
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationرتل ضخم يحمل صواريخ "أفانغارد" عابره للقارات يتوجه إلى قاعدة روسية
رتل ضخم يحمل صواريخ أفانغارد عابره للقارات يتوجه إلى قاعدة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
تابعنا عبر
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن معاهدة التدابير المتعلقة بمزيد من خفض وتقييد الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت" ستنتهي صلاحيتها، ولم ترد الولايات المتحدة الأمريكية بعد على مبادرة روسيا بموجب هذه المعاهدة.
ورد بيسكوف، على سؤال لوكالة "سبوتنيك"، حول ما إذا كان الكرملين لا يزال ينتظر ردًا من الولايات المتحدة بشأن تمديد معاهدة ستارت الجديدة: "ما زلنا ننتظر، لكن الموعد النهائي ينفد. لم يصلنا أي رد من الولايات المتحدة".
واعتبر بيسكوف أن عملية صياغة معاهدة جديدة للاستقرار الاستراتيجي تحل محل معاهدة "نيو ستارت" القائمة، بالطويلة ومعقدة، وتتداخل فيها عوامل كثيرة جدا، يجب أخذها بعين الاعتبار.

ونوه بيسكوف بأن "غياب إطار قانوني للاستقرار الاستراتيجي، والذي سينشأ مع انتهاء معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (نيو ستارت)، لا يصب في مصلحة روسيا والولايات المتحدة والعالم.... وسيشكل هذا فراغًا خطيرًا من غير المرجح أن يخدم مصالح شعبي بلدينا (روسيا والولايات المتحدة)، أو مصالح العالم أجمع، لأننا نتحدث عن استقرار استراتيجي عالمي".

نهر موسكو ومبني الكرملين في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
الكرملين: روسيا تنتظر رد واشنطن على مبادرة "نيو ستارت" التي اقترحها الرئيس بوتين
15 يناير, 10:54 GMT
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود المنصوص عليها في معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية (نيوستارت) لمدة عام واحد بعد 5 شباط/فبراير 2026.
وأوضح بوتين أن خطوات الامتثال لقيود معاهدة "نيو ستارت" ستكون سارية المفعول إذا بادلتها الولايات المتحدة بالمثل. ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب اقتراح بوتين بشأن معاهدة "نيو ستارت" بأنه فكرة جيدة.
لافروف: موسكو لا تعلم نوع الضمانات الأمنية التي اتفقت عليها واشنطن وكييف
