https://sarabic.ae/20260129/الكرملين-واشنطن-لم-ترد-بعد-على-مبادرة-روسيا-بشأن-معاهدة-نيو-ستارت-الموشكة-على-الانتهاء-1109760777.html
الكرملين: واشنطن لم ترد بعد على مبادرة روسيا بشأن معاهدة "نيو ستارت" الموشكة على الانتهاء
الكرملين: واشنطن لم ترد بعد على مبادرة روسيا بشأن معاهدة "نيو ستارت" الموشكة على الانتهاء
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن معاهدة التدابير المتعلقة بمزيد من خفض وتقييد الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت" ستنتهي... 29.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-29T13:00+0000
2026-01-29T13:00+0000
2026-01-29T13:00+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
معاهدة ستارت
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/10/1084170549_0:0:1320:744_1920x0_80_0_0_b8b7583f420f0425e45a50dcc2326179.jpg
ورد بيسكوف، على سؤال لوكالة "سبوتنيك"، حول ما إذا كان الكرملين لا يزال ينتظر ردًا من الولايات المتحدة بشأن تمديد معاهدة ستارت الجديدة: "ما زلنا ننتظر، لكن الموعد النهائي ينفد. لم يصلنا أي رد من الولايات المتحدة".واعتبر بيسكوف أن عملية صياغة معاهدة جديدة للاستقرار الاستراتيجي تحل محل معاهدة "نيو ستارت" القائمة، بالطويلة ومعقدة، وتتداخل فيها عوامل كثيرة جدا، يجب أخذها بعين الاعتبار.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود المنصوص عليها في معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية (نيوستارت) لمدة عام واحد بعد 5 شباط/فبراير 2026.وأوضح بوتين أن خطوات الامتثال لقيود معاهدة "نيو ستارت" ستكون سارية المفعول إذا بادلتها الولايات المتحدة بالمثل. ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب اقتراح بوتين بشأن معاهدة "نيو ستارت" بأنه فكرة جيدة.لافروف: موسكو لا تعلم نوع الضمانات الأمنية التي اتفقت عليها واشنطن وكييف
https://sarabic.ae/20260115/الكرملين-روسيا-تنتظر-رد-واشنطن-على-مبادرة-نيو-ستارت-التي-اقترحها-الرئيس-بوتين-1109262284.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/10/1084170549_64:0:1135:803_1920x0_80_0_0_1f9a0bb520d01aeb70e451ca55fc1aae.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, معاهدة ستارت
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, معاهدة ستارت
الكرملين: واشنطن لم ترد بعد على مبادرة روسيا بشأن معاهدة "نيو ستارت" الموشكة على الانتهاء
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن معاهدة التدابير المتعلقة بمزيد من خفض وتقييد الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت" ستنتهي صلاحيتها، ولم ترد الولايات المتحدة الأمريكية بعد على مبادرة روسيا بموجب هذه المعاهدة.
ورد بيسكوف، على سؤال لوكالة "سبوتنيك"، حول ما إذا كان الكرملين لا يزال ينتظر ردًا من الولايات المتحدة بشأن تمديد معاهدة ستارت الجديدة: "ما زلنا ننتظر، لكن الموعد النهائي ينفد. لم يصلنا أي رد من الولايات المتحدة".
واعتبر بيسكوف أن عملية صياغة معاهدة جديدة للاستقرار الاستراتيجي تحل محل معاهدة "نيو ستارت" القائمة، بالطويلة ومعقدة، وتتداخل فيها عوامل كثيرة جدا، يجب أخذها بعين الاعتبار.
ونوه بيسكوف بأن "غياب إطار قانوني للاستقرار الاستراتيجي، والذي سينشأ مع انتهاء معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (نيو ستارت)، لا يصب في مصلحة روسيا والولايات المتحدة والعالم.... وسيشكل هذا فراغًا خطيرًا من غير المرجح أن يخدم مصالح شعبي بلدينا (روسيا والولايات المتحدة)، أو مصالح العالم أجمع، لأننا نتحدث عن استقرار استراتيجي عالمي".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود المنصوص عليها في معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية (نيوستارت) لمدة عام واحد بعد 5 شباط/فبراير 2026.
وأوضح بوتين أن خطوات الامتثال لقيود معاهدة "نيو ستارت" ستكون سارية المفعول إذا بادلتها الولايات المتحدة بالمثل. ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب اقتراح بوتين بشأن معاهدة "نيو ستارت" بأنه فكرة جيدة.