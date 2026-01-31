https://sarabic.ae/20260131/دميترييف-يصف-المحادثات-مع-ممثلي-الرئيس-الأمريكي-بـالبناءة-1109852924.html
وصف كيريل ديميترييف، الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، الاجتماع مع الوفد... 31.01.2026, سبوتنيك عربي
دميترييف يصف المحادثات مع ممثلي الرئيس الأمريكي بـ"البناءة"
وصف كيريل ديميترييف، الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، الاجتماع مع الوفد الأمريكي المعني بحل الأزمة الأوكرانية بأنه بنّاء.
وكتب في منشور له على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "اجتماع بنّاء مع وفد حفظ السلام الأمريكي. كما جرت مناقشات مثمرة ضمن فريق العمل الاقتصادي الأمريكي الروسي".
أعرب المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، عقب اجتماع مع الجانب الروسي، عن تفاؤل الولايات المتحدة إزاء جهود روسيا الرامية إلى تحقيق السلام بشأن النزاع الأوكراني.
وكتب ويتكوف على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "نشعر بالتفاؤل إزاء هذا الاجتماع، وإزاء جهود روسيا لضمان السلام في أوكرانيا، ونُعرب عن امتناننا للرئيس الأمريكي لدوره المحوري في السعي نحو سلام دائم ومستدام".
وأضاف : "ضمّ الوفد الأمريكي (خلال المفاوضات) المبعوث (الأمريكي) الخاص ستيف ويتكوف، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، و[رجل الأعمال الأمريكي وصهر الرئيس (دونالد ترامب) جاريد كوشنر، ومستشار البيت الأبيض الرفيع جوش غرونباوم".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفاد مراسل "سبوتنيك"، أن كيريل دميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، وصل إلى ميامي الأمريكية لحضور اجتماع مع وفد أمريكي.