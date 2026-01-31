عربي
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260131/ويتكوف-الولايات-المتحدة-متفائلة-بجهود-روسيا-لتحقيق-السلام-في-أوكرانيا-1109852287.html
ويتكوف: الولايات المتحدة متفائلة بجهود روسيا لتحقيق السلام في أوكرانيا
ويتكوف: الولايات المتحدة متفائلة بجهود روسيا لتحقيق السلام في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعرب المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، عقب اجتماع مع الجانب الروسي، عن تفاؤل الولايات المتحدة إزاء جهود روسيا الرامية إلى تحقيق السلام بشأن النزاع... 31.01.2026
2026-01-31T17:20+0000
2026-01-31T17:20+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/01/1103276106_0:16:1688:966_1920x0_80_0_0_80d07237a51b699bbfaed7564aa66506.jpg
وكتب ويتكوف على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "نشعر بالتفاؤل إزاء هذا الاجتماع، وإزاء جهود روسيا لضمان السلام في أوكرانيا، ونُعرب عن امتناننا للرئيس الأمريكي لدوره المحوري في السعي نحو سلام دائم ومستدام".وأضاف : "ضمّ الوفد الأميركي (خلال المفاوضات) المبعوث (الأمريكي) الخاص ستيف ويتكوف، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، و[رجل الأعمال الأمريكي وصهر الرئيس (دونالد ترامب) جاريد كوشنر، ومستشار البيت الأبيض الرفيع جوش غرونباوم".أفاد مراسل "سبوتنيك"، أن كيريل دميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، وصل إلى ميامي الأمريكية لحضور اجتماع مع وفد أمريكي.وفي تمام الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي، (الرابعة مساءً بتوقيت موسكو)، انطلق دميترييف إلى مكان الاجتماع في موكب سيارات، وفقا لمراسل "سبوتنيك".الجدير بالذكر أنه، كيريل دميترييف، في 21 ديسمبر/ كانون الأول الفائت، التقى مع المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، وأكد أن "المباحثات تسير في أجواء بنّاءة".ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الفكرة بأنها "مثيرة للاهتمام"، لكن ووفقًا للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، فإن "بناء مثل هذا النفق مستحيل دون إرادة سياسية".
https://sarabic.ae/20260131/دميترييف-يصل-إلى-ميامي-لإجراء-محادثات-بشأن-التسوية-الأوكرانية-1109846736.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/01/1103276106_104:0:1608:1128_1920x0_80_0_0_369447619dcfc6e367614e9f7ad5f835.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

ويتكوف: الولايات المتحدة متفائلة بجهود روسيا لتحقيق السلام في أوكرانيا

17:20 GMT 31.01.2026
© AP Photo / Alex Brandonالمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف
المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
أعرب المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، عقب اجتماع مع الجانب الروسي، عن تفاؤل الولايات المتحدة إزاء جهود روسيا الرامية إلى تحقيق السلام بشأن النزاع الأوكراني.
وكتب ويتكوف على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "نشعر بالتفاؤل إزاء هذا الاجتماع، وإزاء جهود روسيا لضمان السلام في أوكرانيا، ونُعرب عن امتناننا للرئيس الأمريكي لدوره المحوري في السعي نحو سلام دائم ومستدام".
وأضاف : "ضمّ الوفد الأميركي (خلال المفاوضات) المبعوث (الأمريكي) الخاص ستيف ويتكوف، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، و[رجل الأعمال الأمريكي وصهر الرئيس (دونالد ترامب) جاريد كوشنر، ومستشار البيت الأبيض الرفيع جوش غرونباوم".

وقال ويتكوف: "نحن نشعر بالتشجيع إزاء هذا الاجتماع الذي يُظهر أن روسيا تعمل على تأمين السلام في أوكرانيا، ونُعرب عن امتناننا لقيادة الرئيس ترامب الحاسمة في السعي لتحقيق سلام دائم ومستقر".

أفاد مراسل "سبوتنيك"، أن كيريل دميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، وصل إلى ميامي الأمريكية لحضور اجتماع مع وفد أمريكي.
وفي تمام الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي، (الرابعة مساءً بتوقيت موسكو)، انطلق دميترييف إلى مكان الاجتماع في موكب سيارات، وفقا لمراسل "سبوتنيك".
كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2026
دميترييف يصل إلى ميامي لإجراء محادثات بشأن التسوية الأوكرانية
14:19 GMT
الجدير بالذكر أنه، كيريل دميترييف، في 21 ديسمبر/ كانون الأول الفائت، التقى مع المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، وأكد أن "المباحثات تسير في أجواء بنّاءة".

وكان رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي أعلن سابقًا عن إمكانية إنشاء نفق يربط روسيا بألاسكا، مشيرًا إلى أن "نفقًا عبر مضيق "بيرينغ"، يمكن إنجازه في أقل من 8 سنوات، ما يُظهر استخدامًا متطورا للتكنولوجيا".

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الفكرة بأنها "مثيرة للاهتمام"، لكن ووفقًا للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، فإن "بناء مثل هذا النفق مستحيل دون إرادة سياسية".
