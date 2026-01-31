https://sarabic.ae/20260131/ويتكوف-الولايات-المتحدة-متفائلة-بجهود-روسيا-لتحقيق-السلام-في-أوكرانيا-1109852287.html

ويتكوف: الولايات المتحدة متفائلة بجهود روسيا لتحقيق السلام في أوكرانيا

ويتكوف: الولايات المتحدة متفائلة بجهود روسيا لتحقيق السلام في أوكرانيا

أعرب المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، عقب اجتماع مع الجانب الروسي، عن تفاؤل الولايات المتحدة إزاء جهود روسيا الرامية إلى تحقيق السلام بشأن النزاع... 31.01.2026, سبوتنيك عربي

وكتب ويتكوف على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "نشعر بالتفاؤل إزاء هذا الاجتماع، وإزاء جهود روسيا لضمان السلام في أوكرانيا، ونُعرب عن امتناننا للرئيس الأمريكي لدوره المحوري في السعي نحو سلام دائم ومستدام".وأضاف : "ضمّ الوفد الأميركي (خلال المفاوضات) المبعوث (الأمريكي) الخاص ستيف ويتكوف، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، و[رجل الأعمال الأمريكي وصهر الرئيس (دونالد ترامب) جاريد كوشنر، ومستشار البيت الأبيض الرفيع جوش غرونباوم".أفاد مراسل "سبوتنيك"، أن كيريل دميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، وصل إلى ميامي الأمريكية لحضور اجتماع مع وفد أمريكي.وفي تمام الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي، (الرابعة مساءً بتوقيت موسكو)، انطلق دميترييف إلى مكان الاجتماع في موكب سيارات، وفقا لمراسل "سبوتنيك".الجدير بالذكر أنه، كيريل دميترييف، في 21 ديسمبر/ كانون الأول الفائت، التقى مع المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، وأكد أن "المباحثات تسير في أجواء بنّاءة".ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الفكرة بأنها "مثيرة للاهتمام"، لكن ووفقًا للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، فإن "بناء مثل هذا النفق مستحيل دون إرادة سياسية".

