دميترييف يصل إلى ميامي لإجراء محادثات بشأن التسوية الأوكرانية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:17 GMT
12 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
17:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الشراكة بين روسيا والإمارات تتطور بشكل ديناميكي، أردوغان يزور السعودية ومصر الشهر المقبل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
13:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
17:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
موسكو توافق على طلب ترامب تعليق الضربات الروسية على كييف حتى الأول من فبراير و طهران مستعدة لاستئناف المحادثات مع واشنطن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
دميترييف يصل إلى ميامي لإجراء محادثات بشأن التسوية الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، أن كيريل دميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، وصل إلى ميامي الأمريكية لحضور اجتماع مع وفد أمريكي.
2026-01-31T14:19+0000
2026-01-31T14:19+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
وفي تمام الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي، (الرابعة مساءً بتوقيت موسكو)، انطلق دميترييف إلى مكان الاجتماع بموكب سيارات، وفقا لمراسل "سبوتنيك".الجدير بالذكر أنه، كيريل دميترييف، في 21 ديسمبر/ كانون الأول الفائت، التقى مع المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، وأكد أن "المباحثات تسير في أجواء بنّاءة".ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الفكرة بأنها "مثيرة للاهتمام"، لكن ووفقًا للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، فإن "بناء مثل هذا النفق مستحيل دون إرادة سياسية".ترامب يعرب عن ثقته بإمكانية إجراء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا دون مشاركة ويتكوف وكوشنر
أفاد مراسل "سبوتنيك"، أن كيريل دميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، وصل إلى ميامي الأمريكية لحضور اجتماع مع وفد أمريكي.
وفي تمام الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي، (الرابعة مساءً بتوقيت موسكو)، انطلق دميترييف إلى مكان الاجتماع بموكب سيارات، وفقا لمراسل "سبوتنيك".
الجدير بالذكر أنه، كيريل دميترييف، في 21 ديسمبر/ كانون الأول الفائت، التقى مع المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، وأكد أن "المباحثات تسير في أجواء بنّاءة".
كيريل دميترييف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
دميترييف: زيارة ستارمر إلى الصين قد تؤدي إلى "كارثة" ورد فعل أمريكي حاد
27 يناير, 23:08 GMT
وكان رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أعلن سابقًا عن إمكانية إنشاء نفق يربط روسيا بألاسكا، مشيرًا إلى أن "نفقًا عبر مضيق "بيرينغ"، يمكن إنجازه في أقل من 8 سنوات، ما يُظهر استخدامًا متطورا للتكنولوجيا".
ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الفكرة بأنها "مثيرة للاهتمام"، لكن ووفقًا للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، فإن "بناء مثل هذا النفق مستحيل دون إرادة سياسية".
ترامب يعرب عن ثقته بإمكانية إجراء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا دون مشاركة ويتكوف وكوشنر
