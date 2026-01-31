https://sarabic.ae/20260131/دميترييف-يصل-إلى-ميامي-لإجراء-محادثات-بشأن-التسوية-الأوكرانية-1109846736.html

أفاد مراسل "سبوتنيك"، أن كيريل دميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، وصل إلى ميامي الأمريكية لحضور اجتماع مع وفد أمريكي. 31.01.2026, سبوتنيك عربي

وفي تمام الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي، (الرابعة مساءً بتوقيت موسكو)، انطلق دميترييف إلى مكان الاجتماع بموكب سيارات، وفقا لمراسل "سبوتنيك".الجدير بالذكر أنه، كيريل دميترييف، في 21 ديسمبر/ كانون الأول الفائت، التقى مع المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، وأكد أن "المباحثات تسير في أجواء بنّاءة".ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الفكرة بأنها "مثيرة للاهتمام"، لكن ووفقًا للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، فإن "بناء مثل هذا النفق مستحيل دون إرادة سياسية".ترامب يعرب عن ثقته بإمكانية إجراء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا دون مشاركة ويتكوف وكوشنر

