https://sarabic.ae/20260127/دميترييف-زيارة-ستارمر-إلى-الصين-قد-تؤدي-إلى-كارثة-ورد-فعل-أمريكي-حاد-1109710364.html

دميترييف: زيارة ستارمر إلى الصين قد تؤدي إلى "كارثة" ورد فعل أمريكي حاد

دميترييف: زيارة ستارمر إلى الصين قد تؤدي إلى "كارثة" ورد فعل أمريكي حاد

سبوتنيك عربي

اعتبر رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، الثلاثاء، أن زيارة رئيس... 27.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-27T23:08+0000

2026-01-27T23:08+0000

2026-01-27T23:08+0000

كيريل دميترييف

بريطانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107897694_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_1c6d87fc388d6532f379bfcddfc947c4.jpg

وكتب دميترييف على منصة "إكس" تعليقًا على منشور لوسيلة إعلام أوروبية بشأن زيارة ستارمر إلى الصين وآماله في تجنّب انتقادات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الرحلة: "كير ستارمر لا يعرف كيف يمشي على حد السكين، ولا حتى كيف يمشي فحسب. هو لا يعرف كيف يحارب عصابات المغتصبين من البيدوفيليين ولا الجريمة بين المهاجرين". وأضاف: "ولا يستطيع (ستارمر) إلغاء سياسة الحكومة البريطانية القائمة على التحريض على الحرب من أجل السلام. توقّعوا كارثة ورد فعل حاد من الولايات المتحدة".ويتوجّه ستارمر في زيارة إلى الصين، وهي أول رحلة لرئيس وزراء بريطاني إلى هذا البلد منذ عام 2018، عندما قامت تيريزا ماي بزيارة رسمية إلى الصين.

https://sarabic.ae/20240523/بكين-بريطانيا-هي-من-تصب-الزيت-على-النار-في-الصراع-الأوكراني-وليس-الصين--1089132868.html

بريطانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

كيريل دميترييف, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين