https://sarabic.ae/20260127/دميترييف-زيارة-ستارمر-إلى-الصين-قد-تؤدي-إلى-كارثة-ورد-فعل-أمريكي-حاد-1109710364.html
دميترييف: زيارة ستارمر إلى الصين قد تؤدي إلى "كارثة" ورد فعل أمريكي حاد
دميترييف: زيارة ستارمر إلى الصين قد تؤدي إلى "كارثة" ورد فعل أمريكي حاد
سبوتنيك عربي
اعتبر رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، الثلاثاء، أن زيارة رئيس... 27.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-27T23:08+0000
2026-01-27T23:08+0000
2026-01-27T23:08+0000
كيريل دميترييف
بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107897694_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_1c6d87fc388d6532f379bfcddfc947c4.jpg
وكتب دميترييف على منصة "إكس" تعليقًا على منشور لوسيلة إعلام أوروبية بشأن زيارة ستارمر إلى الصين وآماله في تجنّب انتقادات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الرحلة: "كير ستارمر لا يعرف كيف يمشي على حد السكين، ولا حتى كيف يمشي فحسب. هو لا يعرف كيف يحارب عصابات المغتصبين من البيدوفيليين ولا الجريمة بين المهاجرين". وأضاف: "ولا يستطيع (ستارمر) إلغاء سياسة الحكومة البريطانية القائمة على التحريض على الحرب من أجل السلام. توقّعوا كارثة ورد فعل حاد من الولايات المتحدة".ويتوجّه ستارمر في زيارة إلى الصين، وهي أول رحلة لرئيس وزراء بريطاني إلى هذا البلد منذ عام 2018، عندما قامت تيريزا ماي بزيارة رسمية إلى الصين.
https://sarabic.ae/20240523/بكين-بريطانيا-هي-من-تصب-الزيت-على-النار-في-الصراع-الأوكراني-وليس-الصين--1089132868.html
بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107897694_17:0:977:720_1920x0_80_0_0_3abda632e4456823b7e0201107182634.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
كيريل دميترييف, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
كيريل دميترييف, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
دميترييف: زيارة ستارمر إلى الصين قد تؤدي إلى "كارثة" ورد فعل أمريكي حاد
اعتبر رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، الثلاثاء، أن زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى الصين ينبغي أن يُتوقع منها "كارثة" ورد فعل حاد من جانب الولايات المتحدة.
وكتب دميترييف على منصة "إكس" تعليقًا على منشور لوسيلة إعلام أوروبية بشأن زيارة ستارمر إلى الصين وآماله في تجنّب انتقادات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الرحلة: "كير ستارمر لا يعرف كيف يمشي على حد السكين، ولا حتى كيف يمشي فحسب. هو لا يعرف كيف يحارب عصابات المغتصبين من البيدوفيليين ولا الجريمة بين المهاجرين".
وأضاف: "ولا يستطيع (ستارمر) إلغاء سياسة الحكومة البريطانية القائمة على التحريض على الحرب من أجل السلام. توقّعوا كارثة ورد فعل حاد من الولايات المتحدة".
ويتوجّه ستارمر في زيارة إلى الصين، وهي أول رحلة لرئيس وزراء بريطاني إلى هذا البلد منذ عام 2018، عندما قامت تيريزا ماي بزيارة رسمية إلى الصين.