https://sarabic.ae/20260203/ريابكوف-روسيا-عرضت-مساعدتها-كوسيط-في-عملية-التفاوض-بين-واشنطن-وطهران-ولن-تتراجع-عن-مقترحاتها-1109928854.html

ريابكوف: روسيا عرضت مساعدتها كوسيط في عملية التفاوض بين واشنطن وطهران ولن تتراجع عن مقترحاتها

ريابكوف: روسيا عرضت مساعدتها كوسيط في عملية التفاوض بين واشنطن وطهران ولن تتراجع عن مقترحاتها

سبوتنيك عربي

أفاد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا عرضت مساعدتها كوسيط في عملية التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران، ولن تتراجع عن... 03.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-03T07:46+0000

2026-02-03T07:46+0000

2026-02-03T07:46+0000

إيران

أخبار إيران

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d668a7cdfc6142ebc7511465c4f5dfa8.jpg

وأوضح ريابكوف للصحفيين: "بحسب ما فهمت، قدّمت جهات إقليمية مؤثرة في الخليج مؤخراً خدمات وساطة لطهران وواشنطن، أرسلوا إشارات إلى الطرفين". وأردف: "نحن بدورنا، اقترحنا وما زلنا نقترح المساعدة، بما في ذلك المساعدة العملية، لضمان وضع يحد من بعض المخاوف، وبالتالي يُقلل من خطر نشوب صراع مدمر جديد". وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، إنه "أصدر تعليمات لوزير الخارجية بالإعداد لإجراء محادثات عادلة مع الولايات المتحدة، شريطة توافر أجواء خالية من التهديدات والتوقعات غير المعقولة". يأتي هذا التطور، بعدما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلًا عن مصدر مطلع، بأن "مفاوضات إيرانية – أمريكية على مستوى رفيع قد تنطلق خلال الأيام المقبلة، من دون تحديد موعد أو مكان، ومن المتوقع أن تجمع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف".وكان الرئيس الأمريكي، صرح سابقا، بأن "أسطولا ضخما" في طريقه إلى إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإبرام اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن التخلي الكامل عن الأسلحة النووية.وذكّر ترامب بأن الولايات المتحدة نفذت في يونيو/ حزيران 2025 ضربات على المنشآت النووية الإيرانية في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل"، محذرًا من أن "الهجوم التالي سيكون أسوأ"، وداعيًا إلى "عدم السماح بحصول ذلك".

https://sarabic.ae/20260202/رئيس-أركان-الجيش-الإسرائيلي-نحن-في-مرحلة-تحسين-الجاهزية-للمعركة-المحتملة-مع-إيران-1109918459.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, روسيا