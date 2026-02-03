عربي
ريابكوف: روسيا عرضت مساعدتها كوسيط في عملية التفاوض بين واشنطن وطهران ولن تتراجع عن مقترحاتها

07:46 GMT 03.02.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstova
أفاد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا عرضت مساعدتها كوسيط في عملية التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران، ولن تتراجع عن مقترحاتها.
وأوضح ريابكوف للصحفيين: "بحسب ما فهمت، قدّمت جهات إقليمية مؤثرة في الخليج مؤخراً خدمات وساطة لطهران وواشنطن، أرسلوا إشارات إلى الطرفين".
وأردف: "نحن بدورنا، اقترحنا وما زلنا نقترح المساعدة، بما في ذلك المساعدة العملية، لضمان وضع يحد من بعض المخاوف، وبالتالي يُقلل من خطر نشوب صراع مدمر جديد".
وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، إنه "أصدر تعليمات لوزير الخارجية بالإعداد لإجراء محادثات عادلة مع الولايات المتحدة، شريطة توافر أجواء خالية من التهديدات والتوقعات غير المعقولة".
وأوضح بزشكيان، عبر حسابه على منصة إكس، أن "توجيهاته جاءت في ضوء طلبات تقدّمت بها حكومات صديقة في المنطقة"، مشددًا على أن أي مفاوضات مع واشنطن يجب أن تُعقد في إطار المصالح الوطنية الإيرانية.
يأتي هذا التطور، بعدما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلًا عن مصدر مطلع، بأن "مفاوضات إيرانية – أمريكية على مستوى رفيع قد تنطلق خلال الأيام المقبلة، من دون تحديد موعد أو مكان، ومن المتوقع أن تجمع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف".
وكان الرئيس الأمريكي، صرح سابقا، بأن "أسطولا ضخما" في طريقه إلى إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإبرام اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن التخلي الكامل عن الأسلحة النووية.
وذكّر ترامب بأن الولايات المتحدة نفذت في يونيو/ حزيران 2025 ضربات على المنشآت النووية الإيرانية في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل"، محذرًا من أن "الهجوم التالي سيكون أسوأ"، وداعيًا إلى "عدم السماح بحصول ذلك".
