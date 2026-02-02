https://sarabic.ae/20260202/رئيس-أركان-الجيش-الإسرائيلي-نحن-في-مرحلة-تحسين-الجاهزية-للمعركة-المحتملة-مع-إيران-1109918459.html

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نحن في مرحلة تحسين الجاهزية للمعركة المحتملة مع إيران

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نحن في مرحلة تحسين الجاهزية للمعركة المحتملة مع إيران

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، إن "الجيش يمرّ حاليًا بمرحلة تحسين الجاهزية للمعركة المحتملة مع إيران"، مشددًا على ضرورة تعزيز الوضعية...

وأوضح زامير، في تصريحات له، أن "المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تعمل على رفع مستوى الاستعداد بشكل دائم"، مؤكدًا أهمية الجاهزية للحسم في حال اندلاع حرب متعددة الجبهات، في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة في المنطقة.وأضاف: "علينا مواصلة استخلاص العبر من أحداث 7 أكتوبر وتعزيز الوضع الدفاعي والاستعداد لسلسلة من العمليات الهجومية في جميع مسارح الحرب".وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، إن "إسرائيل وقفت في وجه ما وصفه بـ"محور الشر" وتمكنت من إلحاق أضرار به"، مؤكدًا أن بلاده دافعت عن نفسها في مواجهة إيران و"أذرعها الإرهابية".وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى أن حكومته "تتابع التطورات الجارية عن كثب"، مؤكدًا الجاهزية الكاملة للتعامل مع جميع السيناريوهات والمستجدات.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من المنتظر أن يزور إسرائيل، خلال الأسبوع الجاري، لبحث آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي، إضافة إلى مناقشة المرحلة الثانية من اتفاق غزة.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن مصدر سياسي قوله إن ويتكوف سيعقد لقاءات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعدد من المسؤولين الإسرائيليين البارزين.وأوضح المصدر أن الزيارة تأتي في سياق المباحثات الجارية مع إيران، إلى جانب متابعة ملفات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.يأتي هذا التطور، بعدما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلًا عن مصدر مطّلع، بأن "مفاوضات إيرانية – أمريكية على مستوى رفيع قد تنطلق خلال الأيام المقبلة، من دون تحديد موعد أو مكان، ومن المتوقع أن تجمع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف".وكان الرئيس الأمريكي، صرح سابقا، بأن "أسطولا ضخما" في طريقه إلى إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإبرام اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن التخلي الكامل عن الأسلحة النووية.وذكّر ترامب بأن الولايات المتحدة نفذت في يونيو/ حزيران 2025 ضربات على المنشآت النووية الإيرانية في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل"، محذرًا من أن "الهجوم التالي سيكون أسوأ"، وداعيًا إلى "عدم السماح بحصول ذلك".

