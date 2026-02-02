https://sarabic.ae/20260202/إذاعة-الجيش-الإسرائيلي-ويتكوف-يجري-مباحثات-حول-إيران-وغزة-في-إسرائيل-الأسبوع-الجاري-1109903995.html
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه من المنتظر أن يزور إسرائيل، خلال الأسبوع الجاري، لبحث آخر... 02.02.2026
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه من المنتظر أن يزور إسرائيل، خلال الأسبوع الجاري، لبحث آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي، إضافة إلى مناقشة المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن مصدر سياسي قوله إن ويتكوف سيعقد لقاءات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعدد من المسؤولين الإسرائيليين البارزين.
وأوضح المصدر أن الزيارة تأتي في سياق المباحثات الجارية مع إيران، إلى جانب متابعة ملفات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
يأتي هذا التطور، بعدما أفادت وكالة
"تسنيم" الإيرانية، نقلًا عن مصدر مطّلع، بأن "مفاوضات إيرانية – أمريكية على مستوى رفيع قد تنطلق خلال الأيام المقبلة، من دون تحديد موعد أو مكان، ومن المتوقع أن تجمع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف".
وكان الرئيس الأمريكي، صرح سابقا، بأن "أسطولا ضخما" في طريقه إلى إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإبرام اتفاق "عادل ومنصف"
يتضمن التخلي الكامل عن الأسلحة النووية.
وذكّر ترامب بأن الولايات المتحدة نفذت في يونيو/ حزيران 2025 ضربات على المنشآت النووية الإيرانية في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل"، محذرًا من أن "الهجوم التالي سيكون أسوأ"، وداعيًا إلى "عدم السماح بحصول ذلك".