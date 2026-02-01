https://sarabic.ae/20260201/إعلام-أمريكا-تبلغ-إيران-استعدادها-للتفاوض-على-اتفاق-1109886398.html

إعلام: أمريكا تبلغ إيران استعدادها للتفاوض على اتفاق

إعلام: أمريكا تبلغ إيران استعدادها للتفاوض على اتفاق

ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، أن الإدارة الأمريكية أخبرت إيران عبر قنوات متعددة بأنها منفتحة على عقد لقاء للتفاوض على اتفاق. 01.02.2026, سبوتنيك عربي

وأفاد الموقع الإلكتروني "أكسيوس"، مساء اليوم الأحد، بأن هذه الخطوة الدبلوماسية تأتي في وقت أمر الرئيس دونالد ترامب بتعزيز عسكري ضخم في المنطقة، مما يزيد من أهمية ما إذا كانت المفاوضات يمكن أن تمنع ضربة على إيران وحرب إقليمية أوسع.ونقل الموقع عن مصادر أن "تركيا ومصر وقطر تعمل على تنظيم اجتماع بين المبعوث الأمريكي إلى البيت الأبيض ستيف ويتكوف وكبار المسؤولين الإيرانيين في أنقرة لاحقا هذا الأسبوع".وقالت المصادر نفسها إن "مصر وقطر وتركيا كانت تتحدث إلى الطرفين وتنسق جهودها".وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: "واثق من إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني.. فقدنا الثقة بواشنطن كشريك تفاوضي لكن تبادل رسائل عبر دول صديقة يسهل إجراء محادثات مثمرة".وأشار عباس عراقجي إلى أن "طهران تتوقع رفع العقوبات الأمريكية واحترام حقها في مواصلة تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية، والتوصل لاتفاق عادل ومنصف يضمن عدم امتلاك إيران أسلحة نووية أمر يمكن تحقيقه في فترة وجيزة".وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن "المحادثات لا يجب أن تتعلق بالقدرات العسكرية لإيران لأنها "أشياء مستحيلة".وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، إن "التقديرات الإسرائيلية تشير إلى احتمال تنفيذ هجوم أمريكي ضد إيران خلال فترة تتراوح بين أسبوعين وشهرين".وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "أسطولًا ضخمًا" يتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على التفاوض بشأن اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن الإلغاء الكامل لأسلحة إيران النووية.وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة قصفت في يونيو/ حزيران 2025، منشآت نووية إيرانية في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل"، مصرحًا بأن "الهجوم القادم سيكون أسوأ" وحثّ على "عدم السماح بحدوث ذلك".من جانبه، حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن القوات المسلحة الإيرانية "مستعدة للرد فورًا وبقوة على أي عدوان على أراضي إيران أو أجوائها أو مياهها".

