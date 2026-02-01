https://sarabic.ae/20260201/ترامب-يعرب-عن-أمله-في-التوصل-لاتفاق-مع-إيران-ويؤكد-وجود-أقوى-سفن-العالم-قرب-سواحلها-1109880316.html
ترامب يعرب عن أمله في التوصل لاتفاق مع إيران ويؤكد وجود "أقوى سفن العالم" قرب سواحلها
ترامب يعرب عن أمله في التوصل لاتفاق مع إيران ويؤكد وجود "أقوى سفن العالم" قرب سواحلها
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا وجود "أقوى سفن العالم" بالقرب من سواحل إيران. 01.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-01T19:11+0000
2026-02-01T19:11+0000
2026-02-01T19:11+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104754527_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_926a2576d5c02072a15f7292c30d7e4e.jpg
وقال ترامب في تصريحات للصحفيين، اليوم الأحد: "أكبر وأقوى السفن في العالم، على مقربة شديدة [من سواحل إيران]. وآمل خلال أيام قليلة أن نبرم اتفاقًا".وخلال لقاء مع حشد من المواطنين، شدد خامنئي على أن "إيران ليست البادئة بأي حرب ولا تسعى إلى مهاجمة أي دولة"، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن "الشعب الإيراني سيوجّه ضربة قوية لكل من يعتدي عليه أو يؤذيه"، بحسب وكالة "مهر".وفي إشارة إلى التهديدات الأمريكية، قال المرشد الإيراني إن "الحديث المتكرر عن الحرب واستعراض القوة العسكرية، بما في ذلك الطائرات وحاملات الطائرات، ليس أمرًا جديدًا"، معتبرًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "يكرر الحديث عن إرسال حاملات طائرات في إطار التهديدات الإعلامية".وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، إن "التقديرات الإسرائيلية تشير إلى احتمال تنفيذ هجوم أمريكي ضد إيران خلال فترة تتراوح بين أسبوعين وشهرين".ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن زامير، قوله إن "التقييمات تستند إلى تطورات ميدانية وسياسية متسارعة في المنطقة"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذا الهجوم أو نطاقه المحتمل.
https://sarabic.ae/20260201/عراقجي-مستعدون-للحرب-حال-فشل-المحادثات-مع-واشنطن-1109879428.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104754527_84:0:972:666_1920x0_80_0_0_0c817110d07be56cb1c34ac4570d2750.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب يعرب عن أمله في التوصل لاتفاق مع إيران ويؤكد وجود "أقوى سفن العالم" قرب سواحلها
أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا وجود "أقوى سفن العالم" بالقرب من سواحل إيران.
وقال ترامب في تصريحات للصحفيين، اليوم الأحد: "أكبر وأقوى السفن في العالم، على مقربة شديدة [من سواحل إيران]. وآمل خلال أيام قليلة أن نبرم اتفاقًا".
وصرّح المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأحد، أن "أي حرب تشنها الولايات المتحدة ضد إيران، ستتحول إلى حرب إقليمية واسعة"، مؤكدًا أن الشعب الإيراني "سيرد بقوة على أي اعتداء يتعرض له"، وفق تعبيره.
وخلال لقاء مع حشد من المواطنين، شدد خامنئي على أن "إيران ليست البادئة بأي حرب ولا تسعى إلى مهاجمة أي دولة"، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن "الشعب الإيراني سيوجّه ضربة قوية لكل من يعتدي عليه أو يؤذيه"، بحسب وكالة "مهر".
وفي إشارة إلى التهديدات الأمريكية، قال المرشد الإيراني إن "الحديث المتكرر عن الحرب واستعراض القوة العسكرية، بما في ذلك الطائرات وحاملات الطائرات، ليس أمرًا جديدًا"، معتبرًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "يكرر الحديث عن إرسال حاملات طائرات في إطار التهديدات الإعلامية".
وأضاف خامنئي أنه "لا ينبغي إخافة الشعب الإيراني بمثل هذه الأمور"، مؤكدًا أن الإيرانيين "لا يتأثرون بهذه التهديدات"، وأن بلاده "لا ترغب في إشعال حرب، لكنها سترد بحزم على أي عدوان".
وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، إن "التقديرات الإسرائيلية تشير إلى احتمال تنفيذ هجوم أمريكي ضد إيران خلال فترة تتراوح بين أسبوعين وشهرين
".
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن زامير، قوله إن "التقييمات تستند إلى تطورات ميدانية وسياسية متسارعة في المنطقة"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذا الهجوم أو نطاقه المحتمل.