إيران تزيح الستار عن "منظومة سليماني الفضائية" قريبا

إيران تزيح الستار عن "منظومة سليماني الفضائية" قريبا

استعرض رئيس منظمة الفضاء الإيرانية، حسن سالاريه، اليوم الأحد، تفاصيل منظومة "الشهيد سليماني الفضائية"، ومراحل بناء أقمارها الصناعية الأربعة والعشرين. 01.02.2026, سبوتنيك عربي

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات سالاريه جاءت في مقابلة صحفية، قال خلالها إن "منظومة الشهيد سليماني هي منظومة أقمار صناعية ضيقة النطاق، يتم تصميمها وبناؤها من قبل تحالف يضم القطاعين الخاص والعام".وأضاف: "حتى الآن، تم تصميم وبناء وإطلاق نماذج أولية مصغرة لهذه المنظومة. ومن خلال عمليات الإطلاق التجريبية هذه، تم اختبار وتقييم أداء جزء كبير من الأنظمة والتقنيات اللازمة لهذه المنظومة".وحول الكشف عن النسخة التجريبية للقمر الصناعي، قال حسن سالاريه إنه "سيتم الكشف هذا العام، بإذن الله، عن أول نموذج تجريبي بأبعاده وحجمه ومواصفاته الفنية الأصلية، وذلك خلال عشرة الفجر [ 1-11 فبراير من كل عام]، من قبل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".وصرح رئيس منظمة الفضاء الإيرانية بأنه مع عملية الكشف ستبدأ رسميا عملية تصنيع النماذج الأولية الرئيسية. وتتلخص الإجراءات في أنه بعد إطلاق النموذج التجريبي ووضعه في مداره، سيتم قياس أدائه واعتماده نهائيا، ثم سيتم إنتاج الأقمار الصناعية الأخرى للنظام، أي الأقمار الصناعية الـ 24، بناء على هذا النموذج المُستقر".وأفاد سالاريه بأنه "تم توريد الأنظمة الفرعية المختلفة لهذه الأقمار الصناعية الـ 24، واكتملت عملية تصميمها، كما تم إنجاز جزء كبير من اختبارات هذه الأنظمة الفرعية بنجاح".وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من عملية التجميع النهائية وبدء عمليات الإطلاق الرئيسية لنظام الشهيد سليماني في العام المقبل".وكانت إيران قد أطلقت في 5 نوفمبر/تشرين الأول 2024، القمران الصناعيان "كوثر-1" و"هدهد" إلى مدارهما باستخدام صاروخ "سويوز" الروسي، وبعد أقل من عام، أصبحت النسخة الثانية أو المُحسّنة من القمر الصناعي "كوثر" جاهزة للإطلاق بعد اجتيازها مراحل التصنيع والاختبار النهائية.وتعد النسخة المطورة من مهمة "كوثر" مزيجا من مهمتي "كوثر-1" و"هدهد"، وتغطي مجالات مثل الاستشعار عن بُعد وإنترنت الأشياء، في وقت تشمل تطبيقاتها الزراعة الدقيقة ورسم الخرائط.ويعتبر هذا القمر الصناعي الإيراني ثالث منتج فضائي يُنتجه القطاع الخاص، ويُطوّر في إطار اتفاقية تعاون بين شركة "أميد سبيس" المعرفية ومنظمة الفضاء الإيرانية.

