عربي
بث مباشر.. انطلاق أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
إيران تعلن إطلاق أقمار "الشهيد سليماني" الصناعية إلى الفضاء هذا العام
إيران تعلن إطلاق أقمار "الشهيد سليماني" الصناعية إلى الفضاء هذا العام
أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، ستار هاشمي، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إطلاق عدة أقمار صناعية خفيفة من طراز أقمار "الشهيد سليماني" الصناعية... 23.09.2025
ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن ستار هاشمي، أن وزارته تركز على عمليات الإطلاق الهادفة وتقديم خدمات فعالة في هذا المجال للمواطنين، وأن عدة أقمار خفيفة ستطلق إلى الفضاء هذا العام على أن تصل هذه المنظومة تدريجيا الى مرحلة الإنجاز.وأشار الوزير الإيراني إلى أن تطوير مكونات هذه المنظومة يجري بمحورية منظمة الفضاء الإيرانية والمعهد الفضائي الوطني، مؤكدا بأن عمليات الإطلاق، سواء باستخدام حاملات داخلية أو خارجية، مدرجة على جدول الأعمال.وأوضح وزير الاتصالات الإيراني أنه "ونظرا للديناميكية الجوهرية المعهودة في قطاع الاتصالات الوطني، فإنه يجب إجراء تحديثات مستمرة، وإيران تركز على عمليات الإطلاق الهادفة وتقديم خدمات فعالة للمواطنين، ووزارة الاتصالات قامت في هذا السياق بتلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم، وتسعى جاهدة لتقديم دعم عملي إلى الطلاب".وشدد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إيران على أن "العدالة التعليمية تعني قدرة الوزارة على توفير محتوى يتناسب مع احتياجات الطلاب، ونتابع هذا الموضوع من خلال محوري جودة الاتصالات وتغطية المناطق المحرومة، وحتى اليوم، في الحكومة الرابعة عشرة، تم توصيل أكثر من ألفي قرية بالإنترنت بجودة مناسبة".وكانت إيران قد أطلقت في 5 نوفمبر/تشرين الأول 2024، القمران الصناعيان "كوثر-1" و"هدهد" إلى مدارهما باستخدام صاروخ "سويوز" الروسي، والآن، بعد أقل من عام، أصبحت النسخة الثانية أو المُحسّنة من القمر الصناعي "كوثر" جاهزة للإطلاق بعد اجتيازها مراحل التصنيع والاختبار النهائية.وتعد النسخة المطورة من مهمة "كوثر" مزيجا من مهمتي "كوثر-1" و"هدهد"، وتغطي مجالات مثل الاستشعار عن بُعد وإنترنت الأشياء، في وقت تشمل تطبيقاتها الزراعة الدقيقة ورسم الخرائط.ويعتبر هذا القمر الصناعي الإيراني ثالث منتج فضائي يُنتجه القطاع الخاص، ويُطوّر في إطار اتفاقية تعاون بين شركة "أميد سبيس" المعرفية ومنظمة الفضاء الإيرانية.
إيران تعلن إطلاق أقمار "الشهيد سليماني" الصناعية إلى الفضاء هذا العام

13:36 GMT 23.09.2025
© Photo / JAXAقمر صناعي
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
© Photo / JAXA
تابعنا عبر
أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، ستار هاشمي، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إطلاق عدة أقمار صناعية خفيفة من طراز أقمار "الشهيد سليماني" الصناعية إلى الفضاء هذا العام.
ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن ستار هاشمي، أن وزارته تركز على عمليات الإطلاق الهادفة وتقديم خدمات فعالة في هذا المجال للمواطنين، وأن عدة أقمار خفيفة ستطلق إلى الفضاء هذا العام على أن تصل هذه المنظومة تدريجيا الى مرحلة الإنجاز.
وأشار الوزير الإيراني إلى أن تطوير مكونات هذه المنظومة يجري بمحورية منظمة الفضاء الإيرانية والمعهد الفضائي الوطني، مؤكدا بأن عمليات الإطلاق، سواء باستخدام حاملات داخلية أو خارجية، مدرجة على جدول الأعمال.
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
إيران تكشف موعد إزاحة الستار عن القمر الصناعي "بارس 2"
11 يناير, 19:00 GMT
وأوضح وزير الاتصالات الإيراني أنه "ونظرا للديناميكية الجوهرية المعهودة في قطاع الاتصالات الوطني، فإنه يجب إجراء تحديثات مستمرة، وإيران تركز على عمليات الإطلاق الهادفة وتقديم خدمات فعالة للمواطنين، ووزارة الاتصالات قامت في هذا السياق بتلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم، وتسعى جاهدة لتقديم دعم عملي إلى الطلاب".
وشدد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إيران على أن "العدالة التعليمية تعني قدرة الوزارة على توفير محتوى يتناسب مع احتياجات الطلاب، ونتابع هذا الموضوع من خلال محوري جودة الاتصالات وتغطية المناطق المحرومة، وحتى اليوم، في الحكومة الرابعة عشرة، تم توصيل أكثر من ألفي قرية بالإنترنت بجودة مناسبة".

وذكر ستار هاشمي أن الهدف الآخر لوزارته في تحقيق العدالة التعليمية هو تعزيز البنية التحتية الحضرية، وأن مشروع الألياف البصرية وشبكة الجيل الخامس للهاتف المحمول يسير بوتيرة جيدة.

وكانت إيران قد أطلقت في 5 نوفمبر/تشرين الأول 2024، القمران الصناعيان "كوثر-1" و"هدهد" إلى مدارهما باستخدام صاروخ "سويوز" الروسي، والآن، بعد أقل من عام، أصبحت النسخة الثانية أو المُحسّنة من القمر الصناعي "كوثر" جاهزة للإطلاق بعد اجتيازها مراحل التصنيع والاختبار النهائية.
وتعد النسخة المطورة من مهمة "كوثر" مزيجا من مهمتي "كوثر-1" و"هدهد"، وتغطي مجالات مثل الاستشعار عن بُعد وإنترنت الأشياء، في وقت تشمل تطبيقاتها الزراعة الدقيقة ورسم الخرائط.
ويعتبر هذا القمر الصناعي الإيراني ثالث منتج فضائي يُنتجه القطاع الخاص، ويُطوّر في إطار اتفاقية تعاون بين شركة "أميد سبيس" المعرفية ومنظمة الفضاء الإيرانية.
