https://sarabic.ae/20250903/إسرائيل-تطلق-قمرا-تجسسيا-وتوجه-رسالة-لـالأعداء-فيديو-1104462870.html
إسرائيل تطلق قمرا تجسسيا وتوجه رسالة لـ"الأعداء"... فيديو
إسرائيل تطلق قمرا تجسسيا وتوجه رسالة لـ"الأعداء"... فيديو
سبوتنيك عربي
أطلقت إسرائيل، اليوم الأربعاء، قمرا اصطناعيا جديدا للتجسس "اوفيك 19"، ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنها رسالة موجهة إلى الأعداء بأنهم تحت المراقبة... 03.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-03T12:38+0000
2025-09-03T12:38+0000
2025-09-03T12:38+0000
إسرائيل
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/03/1104462714_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f9e980b5652ef25017b090efc68badd3.jpg
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على منصة "إكس": "إطلاق القمر "أوفيك 19" إنجاز على أعلى مستوى عالمي، وعدد قليل من الدول يمتلك مثل هذه القدرات".وأوضحت وزارة الدفاع أن القمر أُطلق مساء الثلاثاء في الساعة 10:30 بتوقيت إسرائيل (19:30 بتوقيت غرينتش) بواسطة صاروخ "شافيت" من وسط البلاد، ضمن برنامج الفضاء الأمني الإسرائيلي.وأشارت إلى أن الصاروخ أطلق من موقع لم يكشف عنه، وبدأ في الإرسال وخضع لسلسلة من الاختبارات الأولية.وأضافت أنه بمجرد أن يصبح فعالا وجاهزا للخدمة، سيتم نقل قيادته إلى وحدة الاستخبارات البصرية والجغرافية-المكانية في الجيش.وتم إطلاق القمر الصناعي في عملية مشتركة بين وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي وصناعات الفضاء الإسرائيلية ، باستخدام منصة إطلاق الأقمار الصناعية "شافيت" من موقع اختبار في وسط إسرائيل.يتميز القمر الصناعي المخصص للأغراض العسكرية بقدرات رادارية متطورة، وعند دخوله مداره حول الأرض، سيخضع لسلسلة من الاختبارات المصممة للتحقق من سلامته وأدائهوتخطط إسرائيل لنشر نحو 20 قمرا صغيرا لتوفير تغطية شاملة للمنطقة، بما في ذلك رصد الأنشطة النووية والصاروخية وإعطاء إنذارات مبكرة عن عمليات إطلاق صواريخ باليستية.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/03/1104462714_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_d5737a6c3c1c5ad6f631fc21abe1614e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, العالم
إسرائيل تطلق قمرا تجسسيا وتوجه رسالة لـ"الأعداء"... فيديو
أطلقت إسرائيل، اليوم الأربعاء، قمرا اصطناعيا جديدا للتجسس "اوفيك 19"، ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنها رسالة موجهة إلى الأعداء بأنهم تحت المراقبة الدائمة.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على منصة "إكس": "إطلاق القمر "أوفيك 19" إنجاز على أعلى مستوى عالمي، وعدد قليل من الدول يمتلك مثل هذه القدرات".
وتابع: "هذه أيضا رسالة إلى جميع أعدائنا: نحن نراقبكم في كل وقت وكل موقف".
وأوضحت وزارة الدفاع أن القمر أُطلق مساء الثلاثاء في الساعة 10:30 بتوقيت إسرائيل (19:30 بتوقيت غرينتش) بواسطة صاروخ "شافيت" من وسط البلاد، ضمن برنامج الفضاء الأمني الإسرائيلي.
وأشارت إلى أن الصاروخ أطلق من موقع لم يكشف عنه، وبدأ في الإرسال وخضع لسلسلة من الاختبارات الأولية.
وأضافت أنه بمجرد أن يصبح فعالا وجاهزا للخدمة، سيتم نقل قيادته إلى وحدة الاستخبارات البصرية والجغرافية-المكانية في الجيش.
وتم إطلاق القمر الصناعي في عملية مشتركة بين وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي وصناعات الفضاء الإسرائيلية ، باستخدام منصة إطلاق الأقمار الصناعية "شافيت" من موقع اختبار في وسط إسرائيل.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن "أوفيك 19" مزود بتقنية رادارية متقدمة تسمح بالرصد على مدار الساعة وفي مختلف الظروف الجوية، وهو مخصص لتوسيع المراقبة في الشرق الأوسط، بما يشمل إيران واليمن.
يتميز القمر الصناعي المخصص للأغراض العسكرية بقدرات رادارية متطورة، وعند دخوله مداره حول الأرض، سيخضع لسلسلة من الاختبارات المصممة للتحقق من سلامته وأدائه
وتخطط إسرائيل لنشر نحو 20 قمرا صغيرا لتوفير تغطية شاملة للمنطقة، بما في ذلك رصد الأنشطة النووية والصاروخية وإعطاء إنذارات مبكرة عن عمليات إطلاق صواريخ باليستية.