إسرائيل تطلق قمرا تجسسيا وتوجه رسالة لـ"الأعداء"... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
10:33 GMT
22 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: مكافحة تهريب المخدرات في فنزويلا ليست سوى ذريعة للعدوان على هذا البلد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250903/إسرائيل-تطلق-قمرا-تجسسيا-وتوجه-رسالة-لـالأعداء-فيديو-1104462870.html
إسرائيل تطلق قمرا تجسسيا وتوجه رسالة لـ"الأعداء"... فيديو
إسرائيل تطلق قمرا تجسسيا وتوجه رسالة لـ"الأعداء"... فيديو
سبوتنيك عربي
أطلقت إسرائيل، اليوم الأربعاء، قمرا اصطناعيا جديدا للتجسس "اوفيك 19"، ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنها رسالة موجهة إلى الأعداء بأنهم تحت المراقبة... 03.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-03T12:38+0000
2025-09-03T12:38+0000
إسرائيل
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/03/1104462714_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f9e980b5652ef25017b090efc68badd3.jpg
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على منصة "إكس": "إطلاق القمر "أوفيك 19" إنجاز على أعلى مستوى عالمي، وعدد قليل من الدول يمتلك مثل هذه القدرات".وأوضحت وزارة الدفاع أن القمر أُطلق مساء الثلاثاء في الساعة 10:30 بتوقيت إسرائيل (19:30 بتوقيت غرينتش) بواسطة صاروخ "شافيت" من وسط البلاد، ضمن برنامج الفضاء الأمني الإسرائيلي.وأشارت إلى أن الصاروخ أطلق من موقع لم يكشف عنه، وبدأ في الإرسال وخضع لسلسلة من الاختبارات الأولية.وأضافت أنه بمجرد أن يصبح فعالا وجاهزا للخدمة، سيتم نقل قيادته إلى وحدة الاستخبارات البصرية والجغرافية-المكانية في الجيش.وتم إطلاق القمر الصناعي في عملية مشتركة بين وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي وصناعات الفضاء الإسرائيلية ، باستخدام منصة إطلاق الأقمار الصناعية "شافيت" من موقع اختبار في وسط إسرائيل.يتميز القمر الصناعي المخصص للأغراض العسكرية بقدرات رادارية متطورة، وعند دخوله مداره حول الأرض، سيخضع لسلسلة من الاختبارات المصممة للتحقق من سلامته وأدائهوتخطط إسرائيل لنشر نحو 20 قمرا صغيرا لتوفير تغطية شاملة للمنطقة، بما في ذلك رصد الأنشطة النووية والصاروخية وإعطاء إنذارات مبكرة عن عمليات إطلاق صواريخ باليستية.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/03/1104462714_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_d5737a6c3c1c5ad6f631fc21abe1614e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, العالم
إسرائيل, العالم

إسرائيل تطلق قمرا تجسسيا وتوجه رسالة لـ"الأعداء"... فيديو

12:38 GMT 03.09.2025
© Photo / Israeli Ministry of Defenseقمرا اصطناعي إسرائيلي للتجسس "اوفيك 19"
قمرا اصطناعي إسرائيلي للتجسس اوفيك 19 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
© Photo / Israeli Ministry of Defense
تابعنا عبر
أطلقت إسرائيل، اليوم الأربعاء، قمرا اصطناعيا جديدا للتجسس "اوفيك 19"، ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنها رسالة موجهة إلى الأعداء بأنهم تحت المراقبة الدائمة.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على منصة "إكس": "إطلاق القمر "أوفيك 19" إنجاز على أعلى مستوى عالمي، وعدد قليل من الدول يمتلك مثل هذه القدرات".

وتابع: "هذه أيضا رسالة إلى جميع أعدائنا: نحن نراقبكم في كل وقت وكل موقف".

وأوضحت وزارة الدفاع أن القمر أُطلق مساء الثلاثاء في الساعة 10:30 بتوقيت إسرائيل (19:30 بتوقيت غرينتش) بواسطة صاروخ "شافيت" من وسط البلاد، ضمن برنامج الفضاء الأمني الإسرائيلي.
وأشارت إلى أن الصاروخ أطلق من موقع لم يكشف عنه، وبدأ في الإرسال وخضع لسلسلة من الاختبارات الأولية.
وأضافت أنه بمجرد أن يصبح فعالا وجاهزا للخدمة، سيتم نقل قيادته إلى وحدة الاستخبارات البصرية والجغرافية-المكانية في الجيش.
وتم إطلاق القمر الصناعي في عملية مشتركة بين وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي وصناعات الفضاء الإسرائيلية ، باستخدام منصة إطلاق الأقمار الصناعية "شافيت" من موقع اختبار في وسط إسرائيل.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن "أوفيك 19" مزود بتقنية رادارية متقدمة تسمح بالرصد على مدار الساعة وفي مختلف الظروف الجوية، وهو مخصص لتوسيع المراقبة في الشرق الأوسط، بما يشمل إيران واليمن.

يتميز القمر الصناعي المخصص للأغراض العسكرية بقدرات رادارية متطورة، وعند دخوله مداره حول الأرض، سيخضع لسلسلة من الاختبارات المصممة للتحقق من سلامته وأدائه
وتخطط إسرائيل لنشر نحو 20 قمرا صغيرا لتوفير تغطية شاملة للمنطقة، بما في ذلك رصد الأنشطة النووية والصاروخية وإعطاء إنذارات مبكرة عن عمليات إطلاق صواريخ باليستية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала