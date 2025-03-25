https://sarabic.ae/20250325/إيران-تكشف-عن-خطة-ضخمة-لإطلاق-أقمار-صناعية-جديدة-في-2025-1098924547.html
إيران تكشف عن خطة ضخمة لإطلاق أقمار صناعية جديدة في 2025
إيران تكشف عن خطة ضخمة لإطلاق أقمار صناعية جديدة في 2025
سبوتنيك عربي
اعلن رئيس منظمة الفضاء الإيرانية ومساعد وزير الاتصالات، حسن سالارية، أنه سيتم خلال العام الجاري 2025، إطلاق عدة أقمار صناعية لأغراض متعددة. 25.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-25T09:21+0000
2025-03-25T09:21+0000
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إيران
العالم
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وقال سالارية عن برامج الأقمار الصناعية: "تنفذ منظمة الفضاء الإيرانية، بالتعاون مع معهد أبحاث الفضاء الإيراني ومراكز الأبحاث الأخرى، برامج واسعة النطاق لتطوير صناعة الفضاء في البلاد العام الجاري، ويجري تصميم وبناء العديد من الأقمار الصناعية المتقدمة ذات التطبيقات المتنوعة".وأشار رئيس منظمة الفضاء الإيرانية إلى أن "القمر الصناعي "بارس 3" الذي وضع على جدول الأعمال بعد الإطلاق الناجح لـ"بارس 2"، هو في المراحل النهائية من التصميم، ومن المرجح أن يتم بناء أجزاء من أنظمته الفرعية العام المقبل".ووفقا له، فان منظمة الفضاء الإيرانية تسعى إلى إطلاق القمر الصناعي "بارس 2" الى الفضاء الخارجي العام الجاري.وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، فإنه فيما يتعلق ببرامج الفضاء الأخرى لعام 2025، قال رئيس منظمة الفضاء الايرانية: "القمر الصناعي "ناهيد 3"، وهو بمستوى "بارس 3" ولكنه أكثر تقدما، سيكون في مرحلة بناء النظام الفرعي بعد التصميم، وسيتم تحديث كتلة النقل المداري للنظام النموذجي الثاني هذا العام لتحريك القمر الصناعي في المدارات، وبالإضافة إلى هذه الأقمار الصناعية التشغيلية، هناك مشاريع بحثية صغيرة وكبيرة جارية أيضًا، وسيتم تدشينها هذا العام".علماء يطورون أطول خط اتصال كمي آمن في العالممدن عالمية تطفئ أنوارها اليوم في "ساعة الأرض" دعما لحماية المناخ
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إيران, العالم
إيران تكشف عن خطة ضخمة لإطلاق أقمار صناعية جديدة في 2025
09:21 GMT 25.03.2025 (تم التحديث: 10:09 GMT 25.03.2025)
اعلن رئيس منظمة الفضاء الإيرانية ومساعد وزير الاتصالات، حسن سالارية، أنه سيتم خلال العام الجاري 2025، إطلاق عدة أقمار صناعية لأغراض متعددة.
وقال سالارية عن برامج الأقمار الصناعية: "تنفذ منظمة الفضاء الإيرانية، بالتعاون مع معهد أبحاث الفضاء الإيراني ومراكز الأبحاث الأخرى، برامج واسعة النطاق لتطوير صناعة الفضاء في البلاد العام الجاري، ويجري تصميم وبناء العديد من الأقمار الصناعية المتقدمة ذات التطبيقات المتنوعة".
وحول تفاصيل هذه الأقمار الصناعية، أضاف سالارية: "من بينها قمران راداريان هما "راد 2" و"راد 1" واللذان يتم تصميمهما وبناؤهما من قبل مؤسسة أبحاث الفضاء الإيرانية، وستكون لهذه الأقمار الصناعية القادرة على التصوير بدقة تتراوح بين 50 و20 مترًا، تطبيقات واسعة في مجالات مختلفة، بما في ذلك إدارة الموارد الطبيعية، والزراعة، ومراقبة البيئة".
وأشار رئيس منظمة الفضاء الإيرانية إلى أن "القمر الصناعي "بارس 3" الذي وضع على جدول الأعمال بعد الإطلاق الناجح لـ"بارس 2"، هو في المراحل النهائية من التصميم، ومن المرجح أن يتم بناء أجزاء من أنظمته الفرعية العام المقبل".
ووفقا له، فان منظمة الفضاء الإيرانية تسعى إلى إطلاق القمر الصناعي "بارس 2" الى الفضاء الخارجي العام الجاري.
وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، فإنه فيما يتعلق ببرامج الفضاء الأخرى لعام 2025، قال رئيس منظمة الفضاء الايرانية: "القمر الصناعي "ناهيد 3"، وهو بمستوى "بارس 3" ولكنه أكثر تقدما، سيكون في مرحلة بناء النظام الفرعي بعد التصميم، وسيتم تحديث كتلة النقل المداري للنظام النموذجي الثاني هذا العام لتحريك القمر الصناعي في المدارات، وبالإضافة إلى هذه الأقمار الصناعية التشغيلية، هناك مشاريع بحثية صغيرة وكبيرة جارية أيضًا، وسيتم تدشينها هذا العام".