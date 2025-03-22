https://sarabic.ae/20250322/مدن-عالمية-تطفئ-أنوارها-اليوم-في-ساعة-الأرض-دعما-لحماية-المناخ-1098855566.html
مدن عالمية تطفئ أنوارها اليوم في "ساعة الأرض" دعما لحماية المناخ
مدن عالمية تطفئ أنوارها اليوم في "ساعة الأرض" دعما لحماية المناخ
سبوتنيك عربي
تستعد العديد من المدن حول العالم لإطفاء أنوارها لمدة ساعة كاملة اليوم السبت، وذلك في تمام الساعة 8:30 مساءً بالتوقيت المحلي لكل مدينة، في إطار الجهود المبذولة... 22.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-22T12:27+0000
2025-03-22T12:27+0000
2025-03-22T12:27+0000
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تشارك في هذه المبادرة معالم شهيرة مثل كاتدرائية كولونيا في ألمانيا، وبوابة براندنبورج في برلين، ومدرج الكولوسيوم في روما، ومبنى إمباير ستيت في نيويورك إطفاء أنوارها لمدة 60 دقيقة، حسبما ذكرت صحيفة "الشروق" المصرية.تأتي هذه الفعالية ضمن حملة سنوية ينظمها الصندوق العالمي للطبيعة، حيث يُمكن للشركات والأسر المشاركة في هذا الحدث البيئي لدعم التوعية بأهمية الحفاظ على الطاقة وحماية الكوكب.وفي وقت سابق، كشفت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عن ارتفاع مستوى سطح البحر في العالم بأكثر من المتوقع في عام 2024، وهو العام الأكثر حرارة على الإطلاق على سطح الأرض.وبيّنت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء في الوكالة، أن سبب الارتفاع يعود إلى ارتفاع غير عادي في درجة حرارة المحيطات، بالإضافة إلى ذوبان الجليد الأرضي مثل الأنهار الجليدية.وقالت الوكالة إن صور الأقمار الصناعية، رصدت ارتفع مستوى سطح البحر في العالم بمقدار 0.23 بوصة (0.59 سم) في عام 2024، وهو أعلى بكثير من 0.17 بوصة (0.43 سم)، التي توقعها العلماء.وفي مقارنة بسيطة أجرتها الوكالة على مدى 3 عقود حديثة، من عام 1993 إلى عام 2023، ارتفع متوسط منسوب مياه البحار حول العالم بنحو 10 سم إجمالاً، بحسب مقال منشور في موقع "ساينس أليرت" العلمي.وتعود هذه الظاهرة بشكل رئيسي إلى ذوبان الأنهار الجليدية والقمم الجليدية القطبية، ما يزيد من تدفق المياه العذبة إلى المحيطات، وتمدد مياه البحر بسبب الحرارة، وهي عملية تُعرف بالتمدد الحراري بشكل ثانوي.
https://sarabic.ae/20250211/دراسة-جديدة-تكشف-مخاطر-تغير-المناخ-على-الحمل-المطول-1097691281.html
https://sarabic.ae/20241227/تقرير-يكشف-عن-وفيات-التغير-المناخي-حول-العالم-خلال-2024-1096260903.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار المناخ في العالم, منوعات, الأخبار
أخبار المناخ في العالم, منوعات, الأخبار
مدن عالمية تطفئ أنوارها اليوم في "ساعة الأرض" دعما لحماية المناخ
تستعد العديد من المدن حول العالم لإطفاء أنوارها لمدة ساعة كاملة اليوم السبت، وذلك في تمام الساعة 8:30 مساءً بالتوقيت المحلي لكل مدينة، في إطار الجهود المبذولة لحماية المناخ.
تشارك في هذه المبادرة معالم شهيرة مثل كاتدرائية كولونيا في ألمانيا، وبوابة براندنبورج في برلين، ومدرج الكولوسيوم في روما، ومبنى إمباير ستيت في نيويورك إطفاء أنوارها لمدة 60 دقيقة، حسبما ذكرت صحيفة
"الشروق" المصرية.
تأتي هذه الفعالية ضمن حملة سنوية ينظمها الصندوق العالمي للطبيعة، حيث يُمكن للشركات والأسر المشاركة في هذا الحدث البيئي لدعم التوعية بأهمية الحفاظ على الطاقة وحماية الكوكب.
وفي وقت سابق، كشفت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عن ارتفاع مستوى سطح البحر في العالم بأكثر من المتوقع في عام 2024، وهو العام الأكثر حرارة على الإطلاق على سطح الأرض.
وبيّنت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء
في الوكالة، أن سبب الارتفاع يعود إلى ارتفاع غير عادي في درجة حرارة المحيطات، بالإضافة إلى ذوبان الجليد الأرضي مثل الأنهار الجليدية.
27 ديسمبر 2024, 21:34 GMT
وقالت الوكالة إن صور الأقمار الصناعية، رصدت ارتفع مستوى سطح البحر في العالم بمقدار 0.23 بوصة (0.59 سم) في عام 2024، وهو أعلى بكثير من 0.17 بوصة (0.43 سم)، التي توقعها العلماء.
وفي مقارنة بسيطة أجرتها الوكالة على مدى 3 عقود حديثة، من عام 1993 إلى عام 2023، ارتفع متوسط منسوب مياه البحار حول العالم بنحو 10 سم إجمالاً، بحسب مقال منشور في موقع
"ساينس أليرت" العلمي.
وتعود هذه الظاهرة بشكل رئيسي إلى ذوبان الأنهار الجليدية والقمم الجليدية القطبية، ما يزيد من تدفق المياه العذبة
إلى المحيطات، وتمدد مياه البحر بسبب الحرارة، وهي عملية تُعرف بالتمدد الحراري بشكل ثانوي.