مدن عالمية تطفئ أنوارها اليوم في "ساعة الأرض" دعما لحماية المناخ

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
10:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بيارق النصر
جذور العدوانية الغربية ضد روسيا والهوية الجيوسياسية الاوراسية
14:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
15:00 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
15:25 GMT
18 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تصعد عدوانها على غزة وواشنطن تلوح بخطة مؤقتة لوقف إطلاق النار
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:30 GMT
20 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
إدارة ترامب تدرس الخروج من .. هل هي نزاهة عسكرية أم ضغط اقتصادي على الدول؟
17:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الجزائر ستصبح قوة في سوق الغاز العالمي
17:31 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"القسام" تقصف تل أبيب لأول مرة منذ استئناف الحرب على غزة، أردوغان: ليس لدينا وقت لـ"المشاحنات" مع المعارضة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
ليو تولستوي - كاتب ومفكر ومصلح اجتماعي روسي عظيم
10:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
هيمنة صينية واسعة على سوق المعادن في افريقيا، وأرض الصومال منفتحة على استقبال سكان غزة مقابل الاعتراف الدولي
14:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
14:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
إدارة ترامب تدرس الخروج من .. هل هي نزاهة عسكرية أم ضغط اقتصادي على الدول؟
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
16:30 GMT
29 د
صدى الحياة
عبدالله عيسى: أيها الشعراء المبدعون .. وحدكم من يجعل العالم أكثر جمالا وقابلية للحياة
17:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
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مجتمع
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https://sarabic.ae/20250322/مدن-عالمية-تطفئ-أنوارها-اليوم-في-ساعة-الأرض-دعما-لحماية-المناخ-1098855566.html
مدن عالمية تطفئ أنوارها اليوم في "ساعة الأرض" دعما لحماية المناخ
مدن عالمية تطفئ أنوارها اليوم في "ساعة الأرض" دعما لحماية المناخ
سبوتنيك عربي
تستعد العديد من المدن حول العالم لإطفاء أنوارها لمدة ساعة كاملة اليوم السبت، وذلك في تمام الساعة 8:30 مساءً بالتوقيت المحلي لكل مدينة، في إطار الجهود المبذولة... 22.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-22T12:27+0000
2025-03-22T12:27+0000
مجتمع
أخبار المناخ في العالم
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تشارك في هذه المبادرة معالم شهيرة مثل كاتدرائية كولونيا في ألمانيا، وبوابة براندنبورج في برلين، ومدرج الكولوسيوم في روما، ومبنى إمباير ستيت في نيويورك إطفاء أنوارها لمدة 60 دقيقة، حسبما ذكرت صحيفة "الشروق" المصرية.تأتي هذه الفعالية ضمن حملة سنوية ينظمها الصندوق العالمي للطبيعة، حيث يُمكن للشركات والأسر المشاركة في هذا الحدث البيئي لدعم التوعية بأهمية الحفاظ على الطاقة وحماية الكوكب.وفي وقت سابق، كشفت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عن ارتفاع مستوى سطح البحر في العالم بأكثر من المتوقع في عام 2024، وهو العام الأكثر حرارة على الإطلاق على سطح الأرض.وبيّنت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء في الوكالة، أن سبب الارتفاع يعود إلى ارتفاع غير عادي في درجة حرارة المحيطات، بالإضافة إلى ذوبان الجليد الأرضي مثل الأنهار الجليدية.وقالت الوكالة إن صور الأقمار الصناعية، رصدت ارتفع مستوى سطح البحر في العالم بمقدار 0.23 بوصة (0.59 سم) في عام 2024، وهو أعلى بكثير من 0.17 بوصة (0.43 سم)، التي توقعها العلماء.وفي مقارنة بسيطة أجرتها الوكالة على مدى 3 عقود حديثة، من عام 1993 إلى عام 2023، ارتفع متوسط ​​منسوب مياه البحار حول العالم بنحو 10 سم إجمالاً، بحسب مقال منشور في موقع "ساينس أليرت" العلمي.وتعود هذه الظاهرة بشكل رئيسي إلى ذوبان الأنهار الجليدية والقمم الجليدية القطبية، ما يزيد من تدفق المياه العذبة إلى المحيطات، وتمدد مياه البحر بسبب الحرارة، وهي عملية تُعرف بالتمدد الحراري بشكل ثانوي.
https://sarabic.ae/20250211/دراسة-جديدة-تكشف-مخاطر-تغير-المناخ-على-الحمل-المطول-1097691281.html
https://sarabic.ae/20241227/تقرير-يكشف-عن-وفيات-التغير-المناخي-حول-العالم-خلال-2024-1096260903.html
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أخبار المناخ في العالم, منوعات, الأخبار
أخبار المناخ في العالم, منوعات, الأخبار

مدن عالمية تطفئ أنوارها اليوم في "ساعة الأرض" دعما لحماية المناخ

12:27 GMT 22.03.2025
© Getty Images / NurPhotoساعة الأرض
ساعة الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
© Getty Images / NurPhoto
تابعنا عبر
تستعد العديد من المدن حول العالم لإطفاء أنوارها لمدة ساعة كاملة اليوم السبت، وذلك في تمام الساعة 8:30 مساءً بالتوقيت المحلي لكل مدينة، في إطار الجهود المبذولة لحماية المناخ.
تشارك في هذه المبادرة معالم شهيرة مثل كاتدرائية كولونيا في ألمانيا، وبوابة براندنبورج في برلين، ومدرج الكولوسيوم في روما، ومبنى إمباير ستيت في نيويورك إطفاء أنوارها لمدة 60 دقيقة، حسبما ذكرت صحيفة "الشروق" المصرية.
تأتي هذه الفعالية ضمن حملة سنوية ينظمها الصندوق العالمي للطبيعة، حيث يُمكن للشركات والأسر المشاركة في هذا الحدث البيئي لدعم التوعية بأهمية الحفاظ على الطاقة وحماية الكوكب.
الحمل - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
مجتمع
دراسة جديدة تكشف مخاطر تغير المناخ على "الحمل المطول"
11 فبراير, 20:48 GMT
وفي وقت سابق، كشفت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عن ارتفاع مستوى سطح البحر في العالم بأكثر من المتوقع في عام 2024، وهو العام الأكثر حرارة على الإطلاق على سطح الأرض.
وبيّنت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء في الوكالة، أن سبب الارتفاع يعود إلى ارتفاع غير عادي في درجة حرارة المحيطات، بالإضافة إلى ذوبان الجليد الأرضي مثل الأنهار الجليدية.
موجة حر تضرب مدينة ملبورن، أستراليا 14 يناير/ كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
مجتمع
تقرير يكشف عن وفيات التغير المناخي حول العالم خلال 2024
27 ديسمبر 2024, 21:34 GMT
وقالت الوكالة إن صور الأقمار الصناعية، رصدت ارتفع مستوى سطح البحر في العالم بمقدار 0.23 بوصة (0.59 سم) في عام 2024، وهو أعلى بكثير من 0.17 بوصة (0.43 سم)، التي توقعها العلماء.
وفي مقارنة بسيطة أجرتها الوكالة على مدى 3 عقود حديثة، من عام 1993 إلى عام 2023، ارتفع متوسط ​​منسوب مياه البحار حول العالم بنحو 10 سم إجمالاً، بحسب مقال منشور في موقع "ساينس أليرت" العلمي.
وتعود هذه الظاهرة بشكل رئيسي إلى ذوبان الأنهار الجليدية والقمم الجليدية القطبية، ما يزيد من تدفق المياه العذبة إلى المحيطات، وتمدد مياه البحر بسبب الحرارة، وهي عملية تُعرف بالتمدد الحراري بشكل ثانوي.
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