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بوتين: نوافق على اقتراح إنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا شرط أن يؤدي إلى سلام طويل الأمد
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https://sarabic.ae/20250313/هل-يمكن-للمناظر-الطبيعية-أن-تكون-مسكنا-خفيا-للألم-دراسة-توضح-1098640607.html
هل يمكن للمناظر الطبيعية أن تكون مسكنا خفيا للألم.. دراسة توضح
هل يمكن للمناظر الطبيعية أن تكون مسكنا خفيا للألم.. دراسة توضح
سبوتنيك عربي
أظهرت دراسة حديثة في مجال التصوير العصبي، أن مراقبة مشاهد الطبيعة قد تكون مفتاحا غير متوقع لتخفيف الألم، وذلك بأنها تقلل من نشاط الدماغ المسؤول عن إدراكه. 13.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-13T15:53+0000
2025-03-13T15:53+0000
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ونُشرت الدراسة في مجلة "نيتشر" العلمية بقيادة باحثين من جامعتي فيينا وإكستر، والتي كشفت أن المشاركين الذين تعرضوا لصدمات كهربائية خفيفة أثناء مشاهدة مشاهد طبيعية أبلغوا عن إحساس أقل بالألم، كما أظهرت فحوصات الدماغ انخفاضا في استجابة المناطق المرتبطة بمعالجة الألم.وباستخدام تقنيات التعلم الآلي والتصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، وجد الباحثون أن الطبيعة لا تُحسن التجربة الشعورية فحسب، بل تؤثر بشكل مباشر على آلية الإحساس بالألم في الدماغ.وتدعم هذه النتائج دراسات سابقة حول التأثير العلاجي للطبيعة، وتوفر تفسيرا علميا لما لاحظه الباحث، روجر أولريش، منذ أكثر من 4 عقود، عندما تعافى مرضى المستشفيات بشكل أسرع عند توفر إطلالة على مساحات خضراء.من جانبه الدكتور أليكس سمالي، من جامعة إكستر، إلى أن "هذه الدراسة لا تؤكد فقط على فوائد الطبيعة الافتراضية في تخفيف الألم، بل تُبرز أهمية الحفاظ على البيئات الطبيعية وتعزيز الاتصال بها، لما لذلك من أثر إيجابي على الإنسان والكوكب".وتُمهّد نتائج الدراسة الجديدة الطريق لابتكار علاجات غير دوائية تعتمد على قوة الطبيعة، مما يفتح آفاقا جديدة لفهم العلاقة العميقة بين الدماغ والبيئة المحيطة بنا.
https://sarabic.ae/20250215/دراسة-تكشف-عن-أسوأ-ألم-من-الممكن-أن-يشعر-به-البشر-1097807476.html
https://sarabic.ae/20250202/مفاجأة-هذا-الدواء-لا-يسكن-الألم-فقط-كما-نظن-بل-له-فائدة-أخرى-مذهلة-1097405068.html
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علوم, منوعات, الصحة
علوم, منوعات, الصحة

هل يمكن للمناظر الطبيعية أن تكون مسكنا خفيا للألم.. دراسة توضح

15:53 GMT 13.03.2025
© Photo / Unsplash/ Craig Bradford مشهد من الطبيعة
مشهد من الطبيعة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2025
© Photo / Unsplash/ Craig Bradford
تابعنا عبر
أظهرت دراسة حديثة في مجال التصوير العصبي، أن مراقبة مشاهد الطبيعة قد تكون مفتاحا غير متوقع لتخفيف الألم، وذلك بأنها تقلل من نشاط الدماغ المسؤول عن إدراكه.
ونُشرت الدراسة في مجلة "نيتشر" العلمية بقيادة باحثين من جامعتي فيينا وإكستر، والتي كشفت أن المشاركين الذين تعرضوا لصدمات كهربائية خفيفة أثناء مشاهدة مشاهد طبيعية أبلغوا عن إحساس أقل بالألم، كما أظهرت فحوصات الدماغ انخفاضا في استجابة المناطق المرتبطة بمعالجة الألم.
وباستخدام تقنيات التعلم الآلي والتصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، وجد الباحثون أن الطبيعة لا تُحسن التجربة الشعورية فحسب، بل تؤثر بشكل مباشر على آلية الإحساس بالألم في الدماغ.
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وأوضح الباحث الرئيسي في الدراسة، ماكس شتايننغر، أن "هذا التأثير ليس مجرد وهم، بل استجابة عصبية حقيقية، إذ تضعف إشارات الألم مع مشاهدة مناظر طبيعية مصممة بدقة".
وتدعم هذه النتائج دراسات سابقة حول التأثير العلاجي للطبيعة، وتوفر تفسيرا علميا لما لاحظه الباحث، روجر أولريش، منذ أكثر من 4 عقود، عندما تعافى مرضى المستشفيات بشكل أسرع عند توفر إطلالة على مساحات خضراء.
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من جانبه الدكتور أليكس سمالي، من جامعة إكستر، إلى أن "هذه الدراسة لا تؤكد فقط على فوائد الطبيعة الافتراضية في تخفيف الألم، بل تُبرز أهمية الحفاظ على البيئات الطبيعية وتعزيز الاتصال بها، لما لذلك من أثر إيجابي على الإنسان والكوكب".
وتُمهّد نتائج الدراسة الجديدة الطريق لابتكار علاجات غير دوائية تعتمد على قوة الطبيعة، مما يفتح آفاقا جديدة لفهم العلاقة العميقة بين الدماغ والبيئة المحيطة بنا.
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