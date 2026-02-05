https://sarabic.ae/20260205/ترامب-اتهامات-التدخل-الروسي-في-الانتخابات-الأمريكية-فبركة-1110003958.html

ترامب: اتهامات التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية فبركة

ترامب: اتهامات التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية فبركة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الاتهامات الموجهة ضد روسيا بشأن التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية كانت فبركة. 05.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال ترامب في مقابلة مع قناة NBC الأمريكية: "كانوا يتحدثون عن روسيا، وتبين أن ذلك كان فبركة".وفي مايو/أيار 2023، نُشر تقرير للمدعي الأمريكي الخاص جون دارام، أظهر أن السلطات الأمريكية والمجتمع الاستخباراتي لم يمتلكوا أي أدلة حقيقية على ما يُزعم من تواطؤ بين ترامب وروسيا في انتخابات 2016. وقد تم إزالة التقرير غير المؤكد حول التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 من موقع لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي.وكانت روسيا قد نفت مرارًا الاتهامات الأمريكية بالتدخل، بما في ذلك في الانتخابات الأمريكية. ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، هذه الاتهامات بأنها "مطلقة بلا دليل". فيما صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بشأن التدخل الروسي المزعوم في انتخابات دول أخرى بأن "لا توجد أي حقائق تثبت ذلك".

