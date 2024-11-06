https://sarabic.ae/20241106/السفارة-الروسية-لدى-واشنطن-تعلق-على-اتهامات-التدخل-في-الانتخابات-الأمريكية-1094524833.html
السفارة الروسية لدى واشنطن تعلق على اتهامات التدخل في الانتخابات الأمريكية
السفارة الروسية لدى واشنطن تعلق على اتهامات التدخل في الانتخابات الأمريكية
سبوتنيك عربي
وصفت السفارة الروسية لدى واشنطن الاتهامات بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بأنها مجرد" افتراءات خبيثة وكذبة أخرى". 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T01:07+0000
2024-11-06T01:07+0000
2024-11-06T01:09+0000
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102069/12/1020691243_0:0:2754:1549_1920x0_80_0_0_39837018ed153df31339009d700d8a63.jpg
وجاء في بيان السفارة الروسية: "هذه الادعاءات مجرد "كذبة أخرى"، مضيفة أنها لم تتلق من المسؤولين الأمريكيين أي أدلة تثبت صحة هذه القصة التي يتم الترويج لها في وسائل الإعلام".وأشار البيان إلى ان السلطات الأمريكية ووسائل الإعلام تقع قبل كل انتخابات في حالة هستيرية بشأن "التضليل والتدخل الروسي" وهو ما أصبح بالفعل تقليدًا سيئا.ونفت روسيا مرارا الاتهامات الأمريكية بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، هذه الادعاءات بأنها "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".و أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه لا توجد حقائق تدعم التصريحات حول تدخل روسيا المزعوم في الانتخابات في أي دولة أجنبية.وانطلقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يوم أمس الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، والتي يتنافس فيها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مرشحا عن الحزب الجمهوري، ونائبة الرئيس الحالي جو بايدن، كامالا هاريس، المرشحة عن الحزب الديمقراطي.خبير: أمريكا أقرب من أي وقت مضى إلى حرب أهلية3 ولايات أمريكية تبلغ عن تهديدات انتخابية
https://sarabic.ae/20241106/نتائج-الانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-1094357052.html
https://sarabic.ae/20241105/خبراء-عبر-سبوتنيك-الانتخابات-الأمريكية-على-صفيح-ساخن-وأزمة-سياسية-قد-تضرب-واشنطن-1094517597.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102069/12/1020691243_0:0:2112:1584_1920x0_80_0_0_01cfe716559b8effa347336fc0751ff3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
السفارة الروسية لدى واشنطن تعلق على اتهامات التدخل في الانتخابات الأمريكية
01:07 GMT 06.11.2024 (تم التحديث: 01:09 GMT 06.11.2024)
وصفت السفارة الروسية لدى واشنطن الاتهامات بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بأنها مجرد" افتراءات خبيثة وكذبة أخرى".
وجاء في بيان السفارة الروسية: "هذه الادعاءات مجرد "كذبة أخرى"، مضيفة أنها لم تتلق من المسؤولين الأمريكيين أي أدلة تثبت صحة هذه القصة التي يتم الترويج لها في وسائل الإعلام".
وأضاف البيان أن "كل التلميحات حول "المؤامرات الروسية" هي افتراءات خبيثة، تم اختراعها للاستخدام في الصراع السياسي الداخلي الدائر بالولايات المتحدة".
وأشار البيان إلى ان السلطات الأمريكية ووسائل الإعلام تقع قبل كل انتخابات في حالة هستيرية بشأن "التضليل والتدخل الروسي" وهو ما أصبح بالفعل تقليدًا سيئا.
وجاء ذلك تعليقا على بيان للمخابرات الأمريكية اتهم موسكو بتوزيع مقاطع فيديو ملفقة حول الانتهاكات الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية.
ونفت روسيا مرارا الاتهامات الأمريكية بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، هذه الادعاءات بأنها "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".
و أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه لا توجد حقائق تدعم التصريحات حول تدخل روسيا المزعوم في الانتخابات في أي دولة أجنبية.
وانطلقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يوم أمس الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، والتي يتنافس فيها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مرشحا عن الحزب الجمهوري، ونائبة الرئيس الحالي جو بايدن، كامالا هاريس، المرشحة عن الحزب الديمقراطي.