https://sarabic.ae/20260204/دميترييف-مزاعم-صلات-إبستين-بروسيا-أكاذيب-منسقة-1110002722.html
دميترييف: مزاعم صلات إبستين بروسيا "أكاذيب منسقة"
دميترييف: مزاعم صلات إبستين بروسيا "أكاذيب منسقة"
سبوتنيك عربي
انتقد كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، اليوم الخميس، وسائل إعلام وسياسيين اتهمهم بالترويج لأكاذيب حول صلات مزعومة بين الممول الأمريكي... 04.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-04T22:41+0000
2026-02-04T22:41+0000
2026-02-04T22:41+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/03/1106673967_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_7a116638329fa9eca0b822a4004c363d.jpg
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "تابعوا الصحفيين والخبراء والسياسيين وممثلي وسائل الإعلام من (الدولة العميقة) الذين يحاولون بيأس إنقاذ النخبة الليبرالية الفاسدة من خلال الترويج لرواية كاذبة عن صلات إبستين بروسيا. إنهم يفضحون أنفسهم من خلال هذا التزوير المنسق بعناية".وكان دميترييف قد كتب في وقت سابق أن "الزمرة الشيطانية لإبستين استفادت من الانقلاب في أوكرانيا".وكان نائب المدعي العام الأمريكي تود بلانش قد أعلن في 30 يناير/كانون الثاني عن الانتهاء من نشر المواد المتعلقة بقضية إبستين. ومع أحدث دفعة من الوثائق، تجاوز الحجم الإجمالي للبيانات التي تم الكشف عنها 3.5 ملايين ملف، شملت وثائق ورسائل إلكترونية ومواد مصورة، إضافة إلى تسجيلات فيديو مرتبطة بالتحقيق في جرائم الاتجار الجنسي التي ارتكبها الممول الراحل.وفي عام 2019، وُجهت إلى إبستين في أمريكا تهم الاتجار بقاصرين بغرض الاستغلال الجنسي، وهي جرائم تصل عقوبتها إلى 40 عامًا من السجن، إضافة إلى تهمة التآمر لتسهيل هذا الاتجار، التي قد تصل عقوبتها إلى خمس سنوات سجنًا.وبحسب الادعاء، أقام إبستين بين عامي 2002 و2005 علاقات جنسية مع عشرات الفتيات القاصرات، كان يستقبلهن في مقرات إقامته في نيويورك وفلوريدا، ويدفع لهن مئات الدولارات نقدًا، قبل أن يكلف بعض الضحايا باستدراج فتيات أخريات. ولم يتجاوز عمر بعض الضحايا 14 عامًا.
https://sarabic.ae/20260204/زاخاروفا-تشير-إلى-كلمات-بوتين-حول-حفل-مصاصي-الدماء-في-تعليقها-على-قضية-إبستين-1109966412.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/03/1106673967_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_aabfab0baa12c9a41af015751ff23526.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
دميترييف: مزاعم صلات إبستين بروسيا "أكاذيب منسقة"
انتقد كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، اليوم الخميس، وسائل إعلام وسياسيين اتهمهم بالترويج لأكاذيب حول صلات مزعومة بين الممول الأمريكي الراحل جيفري إبستين وروسيا، معتبرًا أن هذه الروايات تهدف إلى "إنقاذ النخبة الليبرالية الفاسدة".
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "تابعوا الصحفيين والخبراء والسياسيين وممثلي وسائل الإعلام من (الدولة العميقة) الذين يحاولون بيأس إنقاذ النخبة الليبرالية الفاسدة من خلال الترويج لرواية كاذبة عن صلات إبستين بروسيا. إنهم يفضحون أنفسهم من خلال هذا التزوير المنسق بعناية".
وكان دميترييف قد كتب في وقت سابق أن "الزمرة الشيطانية لإبستين
استفادت من الانقلاب في أوكرانيا".
وكان نائب المدعي العام الأمريكي تود بلانش قد أعلن في 30 يناير/كانون الثاني عن الانتهاء من نشر المواد المتعلقة بقضية إبستين. ومع أحدث دفعة من الوثائق، تجاوز الحجم الإجمالي للبيانات التي تم الكشف عنها 3.5 ملايين ملف، شملت وثائق ورسائل إلكترونية ومواد مصورة، إضافة إلى تسجيلات فيديو مرتبطة بالتحقيق في جرائم الاتجار الجنسي التي ارتكبها الممول الراحل.
وفي عام 2019، وُجهت إلى إبستين في أمريكا تهم الاتجار بقاصرين بغرض الاستغلال الجنسي
، وهي جرائم تصل عقوبتها إلى 40 عامًا من السجن، إضافة إلى تهمة التآمر لتسهيل هذا الاتجار، التي قد تصل عقوبتها إلى خمس سنوات سجنًا.
وبحسب الادعاء، أقام إبستين بين عامي 2002 و2005 علاقات جنسية مع عشرات الفتيات القاصرات، كان يستقبلهن في مقرات إقامته في نيويورك وفلوريدا، ويدفع لهن مئات الدولارات نقدًا، قبل أن يكلف بعض الضحايا باستدراج فتيات أخريات. ولم يتجاوز عمر بعض الضحايا 14 عامًا.