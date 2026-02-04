عربي
أمساليوم
بث مباشر
إبستين أبدى اهتماما بإنشاء "أطفال معدلين وراثيا" وشمل المشروع مختبرا في أوكرانيا
وتتضمن المراسلات بين إبستين والمبرمج الشهير برايان بيشوب طلب الأخير دعم مشروع التحسين الجيني للبشر والاستنساخ.وفي رسالة إلكترونية أخرى، أرفق بيشوب جدولًا يوضح توزيع الأموال للشركة التي كانت تعمل على إنشاء "أطفال مُعدّلين وراثيًا".وكان بيشوب يأمل في تنفيذ مشروع إنشاء أطفال مُعدّلين وراثيًا، بل وحتى استنساخهم، في غضون خمس سنوات.وفي 30 يناير، أعلن نائب المدعي العام الأمريكي تود بلانش عن نشر جميع المواد المتعلقة بقضية إبستين. مع الكشف الأخير، يتجاوز إجمالي حجم البيانات المنشورة 3.5 مليون ملف.وتشمل هذه البيانات ذكر العديد من الشخصيات النافذة، بما في رائد الأعمال الملياردير إيلون ماسك، والمؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل غيتس، والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، وغيرهم.
كشفت ملفات نُشرت مؤخرًا عن تورط الممول جيفري إبستين، الذي لطخت سمعته، في مشروع لإنشاء أطفال مُعدّلين وراثيًا، حيث يقع أحد مختبرات المشروع في أوكرانيا.
وتتضمن المراسلات بين إبستين والمبرمج الشهير برايان بيشوب طلب الأخير دعم مشروع التحسين الجيني للبشر والاستنساخ.
وكتب بيشوب في إحدى الرسائل الإلكترونية: "أُجري المزيد من التجارب على الفئران في مختبري في أوكرانيا".
وفي رسالة إلكترونية أخرى، أرفق بيشوب جدولًا يوضح توزيع الأموال للشركة التي كانت تعمل على إنشاء "أطفال مُعدّلين وراثيًا".
وكان بيشوب يأمل في تنفيذ مشروع إنشاء أطفال مُعدّلين وراثيًا، بل وحتى استنساخهم، في غضون خمس سنوات.
وفي 30 يناير، أعلن نائب المدعي العام الأمريكي تود بلانش عن نشر جميع المواد المتعلقة بقضية إبستين. مع الكشف الأخير، يتجاوز إجمالي حجم البيانات المنشورة 3.5 مليون ملف.
كلينتون وزوجته يوافقان على الإدلاء بشهادتهما أمام الكونغرس في قضية إبستين
أمس, 05:33 GMT
وتشمل هذه البيانات ذكر العديد من الشخصيات النافذة، بما في رائد الأعمال الملياردير إيلون ماسك، والمؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل غيتس، والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، وغيرهم.
