كلينتون وزوجته يوافقان على الإدلاء بشهادتهما أمام الكونغرس في قضية إبستين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
11:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
17:19 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبيرة: لا أوراق ضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260203/-كلينتون-وزوجته-يوافقان-على-الإدلاء-بشهادتهما-أمام-الكونغرس-في-قضية-إبستين-1109926947.html
كلينتون وزوجته يوافقان على الإدلاء بشهادتهما أمام الكونغرس في قضية إبستين
كلينتون وزوجته يوافقان على الإدلاء بشهادتهما أمام الكونغرس في قضية إبستين
سبوتنيك عربي
وافق الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون وزوجته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، على الإدلاء بشهادتهما أمام لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي بشأن... 03.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-03T05:33+0000
2026-02-03T05:33+0000
بيل كلينتون
هيلاري كلينتون
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
الكونغرس الأمريكي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102076/60/1020766080_0:145:3315:2010_1920x0_80_0_0_2d22d6a0044caad43f6023267d7db45b.jpg
وقال أورينا في منشور على منصة إكس أمس الإثنين، "لقد تفاوضوا بحسن نية أما أنتم (اللجنة) فلم تفعلوا ذلك لقد أخبروكم تحت القسم بما يعرفونه لكنكم لا تهتمون، ومع ذلك فالرئيس السابق ووزيرة الخارجية السابقة سيكونان هناك ويتطلعان إلى وضع سابقة تنطبق على الجميع".وفي منتصف يناير قال رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب جيمس كومر، إن اللجنة تخطط لتوجيه تهمة ازدراء الكونغرس الجنائية لآل كلينتون لرفضهما الامتثال لمذكرة الاستدعاء، وفي وقت لاحق من يناير صوتت اللجنة لصالح اعتبارهما في حالة ازدراء للكونغرس.وفي 30 يناير أعلن نائب المدعي العام الأمريكي تود بلانش، أنه تم الإفراج عن جميع المواد المتعلقة بقضية إبستين وبالكشف الأخير تجاوز حجم البيانات المنشورة 3.5 مليون ملف وتتضمن إشارات إلى عدد من الشخصيات النافذة من بينها الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وآخرون.وفي عام 2019 وُجهت إلى إبستين في الولايات المتحدة تهم الاتجار الجنسي بقاصرين والتآمر لارتكاب ذلك، وقال الادعاء إنه اعتدى جنسيا على عشرات الفتيات القاصرات بين عامي 2002 و2005 وكان يدفع لهن أموالا ويستخدم بعضهن لتجنيد أخريات وكان بعض الضحايا لا تتجاوز أعمارهن 14 عاما.وفي يوليو 2019 رفضت محكمة في مانهاتن الإفراج عنه بكفالة ثم عُثر عليه ميتا في زنزانته بعد أسابيع قليلة.
https://sarabic.ae/20260202/ترامب-لم-أزر-جزيرة-إبستين-قط-بينما-فعل-ذلك-الديمقراطيون-الفاسدون-ومانحوهم-1109918894.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102076/60/1020766080_222:0:3094:2154_1920x0_80_0_0_df5cc64f16e765867f9fbe543fd72e07.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بيل كلينتون, هيلاري كلينتون, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, الكونغرس الأمريكي, العالم
بيل كلينتون, هيلاري كلينتون, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, الكونغرس الأمريكي, العالم

كلينتون وزوجته يوافقان على الإدلاء بشهادتهما أمام الكونغرس في قضية إبستين

05:33 GMT 03.02.2026
© AFP 2023 / JEWEL SAMADهيلاري كلينتون
هيلاري كلينتون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
© AFP 2023 / JEWEL SAMAD
تابعنا عبر
وافق الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون وزوجته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، على الإدلاء بشهادتهما أمام لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي بشأن التحقيق المتعلق الملياردير الأمريكي المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، بحسب ما قاله المتحدث باسم كلينتون أنجل أورينا.
وقال أورينا في منشور على منصة إكس أمس الإثنين، "لقد تفاوضوا بحسن نية أما أنتم (اللجنة) فلم تفعلوا ذلك لقد أخبروكم تحت القسم بما يعرفونه لكنكم لا تهتمون، ومع ذلك فالرئيس السابق ووزيرة الخارجية السابقة سيكونان هناك ويتطلعان إلى وضع سابقة تنطبق على الجميع".
وفي 5 أغسطس أُرسلت مذكرات استدعاء إلى بيل وهيلاري كلينتون إضافة إلى ثمانية من المدعين العامين السابقين ومديري مكتب التحقيقات الفيدرالي للإدلاء بشهاداتهم في التحقيق المتجدد حول إبستين، وكان آل كلينتون قد رفضا في وقت سابق المثول أمام اللجنة معتبرين أن مذكرات الاستدعاء غير ملزمة قانونيا.
وفي منتصف يناير قال رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب جيمس كومر، إن اللجنة تخطط لتوجيه تهمة ازدراء الكونغرس الجنائية لآل كلينتون لرفضهما الامتثال لمذكرة الاستدعاء، وفي وقت لاحق من يناير صوتت اللجنة لصالح اعتبارهما في حالة ازدراء للكونغرس.
وفي 30 يناير أعلن نائب المدعي العام الأمريكي تود بلانش، أنه تم الإفراج عن جميع المواد المتعلقة بقضية إبستين وبالكشف الأخير تجاوز حجم البيانات المنشورة 3.5 مليون ملف وتتضمن إشارات إلى عدد من الشخصيات النافذة من بينها الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وآخرون.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
ترامب: لم أزر جزيرة إبستين قط.. بينما فعل ذلك الديمقراطيون "الفاسدون" ومانحوهم
أمس, 18:55 GMT
وفي عام 2019 وُجهت إلى إبستين في الولايات المتحدة تهم الاتجار الجنسي بقاصرين والتآمر لارتكاب ذلك، وقال الادعاء إنه اعتدى جنسيا على عشرات الفتيات القاصرات بين عامي 2002 و2005 وكان يدفع لهن أموالا ويستخدم بعضهن لتجنيد أخريات وكان بعض الضحايا لا تتجاوز أعمارهن 14 عاما.
وفي يوليو 2019 رفضت محكمة في مانهاتن الإفراج عنه بكفالة ثم عُثر عليه ميتا في زنزانته بعد أسابيع قليلة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала