https://sarabic.ae/20260203/-كلينتون-وزوجته-يوافقان-على-الإدلاء-بشهادتهما-أمام-الكونغرس-في-قضية-إبستين-1109926947.html

كلينتون وزوجته يوافقان على الإدلاء بشهادتهما أمام الكونغرس في قضية إبستين

كلينتون وزوجته يوافقان على الإدلاء بشهادتهما أمام الكونغرس في قضية إبستين

سبوتنيك عربي

وافق الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون وزوجته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، على الإدلاء بشهادتهما أمام لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي بشأن... 03.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-03T05:33+0000

2026-02-03T05:33+0000

2026-02-03T05:33+0000

بيل كلينتون

هيلاري كلينتون

الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب

الكونغرس الأمريكي

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102076/60/1020766080_0:145:3315:2010_1920x0_80_0_0_2d22d6a0044caad43f6023267d7db45b.jpg

وقال أورينا في منشور على منصة إكس أمس الإثنين، "لقد تفاوضوا بحسن نية أما أنتم (اللجنة) فلم تفعلوا ذلك لقد أخبروكم تحت القسم بما يعرفونه لكنكم لا تهتمون، ومع ذلك فالرئيس السابق ووزيرة الخارجية السابقة سيكونان هناك ويتطلعان إلى وضع سابقة تنطبق على الجميع".وفي منتصف يناير قال رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب جيمس كومر، إن اللجنة تخطط لتوجيه تهمة ازدراء الكونغرس الجنائية لآل كلينتون لرفضهما الامتثال لمذكرة الاستدعاء، وفي وقت لاحق من يناير صوتت اللجنة لصالح اعتبارهما في حالة ازدراء للكونغرس.وفي 30 يناير أعلن نائب المدعي العام الأمريكي تود بلانش، أنه تم الإفراج عن جميع المواد المتعلقة بقضية إبستين وبالكشف الأخير تجاوز حجم البيانات المنشورة 3.5 مليون ملف وتتضمن إشارات إلى عدد من الشخصيات النافذة من بينها الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وآخرون.وفي عام 2019 وُجهت إلى إبستين في الولايات المتحدة تهم الاتجار الجنسي بقاصرين والتآمر لارتكاب ذلك، وقال الادعاء إنه اعتدى جنسيا على عشرات الفتيات القاصرات بين عامي 2002 و2005 وكان يدفع لهن أموالا ويستخدم بعضهن لتجنيد أخريات وكان بعض الضحايا لا تتجاوز أعمارهن 14 عاما.وفي يوليو 2019 رفضت محكمة في مانهاتن الإفراج عنه بكفالة ثم عُثر عليه ميتا في زنزانته بعد أسابيع قليلة.

https://sarabic.ae/20260202/ترامب-لم-أزر-جزيرة-إبستين-قط-بينما-فعل-ذلك-الديمقراطيون-الفاسدون-ومانحوهم-1109918894.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بيل كلينتون, هيلاري كلينتون, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, الكونغرس الأمريكي, العالم