تقارير: معظم النرويجيين لا يرغبون في أن تصبح ولية عهدهم ملكة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
11:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
17:19 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبيرة: لا أوراق ضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260203/تقارير-معظم-النرويجيين-لا-يرغبون-في-أن-تصبح-ولية-عهدهم-ملكة-1109926026.html
تقارير: معظم النرويجيين لا يرغبون في أن تصبح ولية عهدهم ملكة
تقارير: معظم النرويجيين لا يرغبون في أن تصبح ولية عهدهم ملكة
سبوتنيك عربي
أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة فيريان لصالح قناة "TV2" أن غالبية النرويجيين لا يرغبون في أن تصبح ولية عهد النرويج، الأميرة ميت ماريت، المذكورة في وثائق تتعلق... 03.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-03T04:30+0000
2026-02-03T04:30+0000
أخبار النرويج
ولي العهد
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102798/75/1027987576_0:0:4640:2609_1920x0_80_0_0_1a9d1e9f6a9b7381b642a964d503cb80.jpg
وكانت صحيفة "VG" قد ذكرت سابقًا أن اسم ميت ماريت ذُكر أكثر من ألف مرة في وثائق جديدة متعلقة بقضية إبستين، سبق أن نشرتها وزارة العدل الأمريكية.علاوة على ذلك، عند سؤال المشاركين عن مدى ثقتهم بولي العهد كملكة مستقبلية، أجاب ما يقرب من 50% بـ"قليلاً"، مقارنةً بـ22.6% أجابوا بـ"كثيراً".قال 24% آخرون "لا كثيرًا ولا قليلًا"، بينما قال ما يزيد قليلًا عن 3% إنهم "لا يعرفون".ووفقًا للاستطلاع، يعتقد 70% من المشاركين أن مكانة النظام الملكي النرويجي قد تراجعت في السنوات الأخيرة.أُجري الاستطلاع عبر الإنترنت على 834 شخصًا في 2 فبراير/شباط، بهامش الخطأ يتراوح بين 1.5 و3.5 نقطة مئوية تقريبًا.وفي 30 يناير/كانون الثاني، أعلن نائب المدعي العام الأمريكي، تود بلانش، اكتمال نشر المواد المتعلقة بقضية إبستين.وبهذا النشر الأخير، يتجاوز إجمالي حجم البيانات المنشورة 3.5 مليون ملف، تشمل وثائق ورسائل بريد إلكتروني وصورًا ومقاطع فيديو متعلقة بالتحقيق في جرائم الممول الراحل في تجارة الجنس.
https://sarabic.ae/20260202/ترامب-لم-أزر-جزيرة-إبستين-قط-بينما-فعل-ذلك-الديمقراطيون-الفاسدون-ومانحوهم-1109918894.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102798/75/1027987576_0:0:4172:3128_1920x0_80_0_0_1d640c6d5d443227deb57eaff7ed41f7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار النرويج, ولي العهد, العالم
أخبار النرويج, ولي العهد, العالم

تقارير: معظم النرويجيين لا يرغبون في أن تصبح ولية عهدهم ملكة

04:30 GMT 03.02.2026
© AFP 2023 / JONATHAN NACKSTRANDأمير النرويج هاكون والأميرة ميت ماريت
أمير النرويج هاكون والأميرة ميت ماريت - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
© AFP 2023 / JONATHAN NACKSTRAND
تابعنا عبر
أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة فيريان لصالح قناة "TV2" أن غالبية النرويجيين لا يرغبون في أن تصبح ولية عهد النرويج، الأميرة ميت ماريت، المذكورة في وثائق تتعلق بقضية الممول جيفري إبستين، ملكة.
وكانت صحيفة "VG" قد ذكرت سابقًا أن اسم ميت ماريت ذُكر أكثر من ألف مرة في وثائق جديدة متعلقة بقضية إبستين، سبق أن نشرتها وزارة العدل الأمريكية.
ووفقًا للاستطلاع، عند سؤال المشاركين عما إذا كان ينبغي أن تصبح ميت ماريت ملكة النرويج في المستقبل، أجاب 47.6% منهم بالنفي، بينما أجاب 28.9% بالإيجاب، ولم يحسم 23.5% رأيهم.
علاوة على ذلك، عند سؤال المشاركين عن مدى ثقتهم بولي العهد كملكة مستقبلية، أجاب ما يقرب من 50% بـ"قليلاً"، مقارنةً بـ22.6% أجابوا بـ"كثيراً".
قال 24% آخرون "لا كثيرًا ولا قليلًا"، بينما قال ما يزيد قليلًا عن 3% إنهم "لا يعرفون".
ووفقًا للاستطلاع، يعتقد 70% من المشاركين أن مكانة النظام الملكي النرويجي قد تراجعت في السنوات الأخيرة.
أُجري الاستطلاع عبر الإنترنت على 834 شخصًا في 2 فبراير/شباط، بهامش الخطأ يتراوح بين 1.5 و3.5 نقطة مئوية تقريبًا.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
ترامب: لم أزر جزيرة إبستين قط.. بينما فعل ذلك الديمقراطيون "الفاسدون" ومانحوهم
أمس, 18:55 GMT
وفي 30 يناير/كانون الثاني، أعلن نائب المدعي العام الأمريكي، تود بلانش، اكتمال نشر المواد المتعلقة بقضية إبستين.
وبهذا النشر الأخير، يتجاوز إجمالي حجم البيانات المنشورة 3.5 مليون ملف، تشمل وثائق ورسائل بريد إلكتروني وصورًا ومقاطع فيديو متعلقة بالتحقيق في جرائم الممول الراحل في تجارة الجنس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала