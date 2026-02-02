https://sarabic.ae/20260202/ترامب-لم-أزر-جزيرة-إبستين-قط-بينما-فعل-ذلك-الديمقراطيون-الفاسدون-ومانحوهم-1109918894.html

ترامب: لم أزر جزيرة إبستين قط.. بينما فعل ذلك الديمقراطيون "الفاسدون" ومانحوهم

ترامب: لم أزر جزيرة إبستين قط.. بينما فعل ذلك الديمقراطيون "الفاسدون" ومانحوهم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، إنه لم تكن تجمعه علاقة ودّية بجيفري إبستين، مشيرًا إلى أن معلومات أفرجت عنها وزارة العدل في الآونة...

واعتبر ترامب أن هذه المعلومات تقوض آمال ما وصفه بـ"اليسار الراديكالي"، معلنًا عزمه مقاضاة بعض الأطراف.وكشفت وثائق جديدة لوزارة العدل الأمريكية، الجمعة الماضية، أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، تبادل مراسلات مع الممول المثير للجدل جيفري إبستين، على مدى سنوات عدة على الأقل، بحسب ما توصلت إليه "سبوتنيك" بعد الاطلاع على الوثائق.ووفقًا للمواد، ناقش الطرفان في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، تفاصيل نقل ماسك وشريكته آنذاك تالولا رايلي، إلى الجزيرة الخاصة بإبستين.وفي رسالة أخرى، استفسر الملياردير الأمريكي عن مواعيد محتملة لزيارة الجزيرة. وجاء في رسالة بتاريخ 25 ديسمبر/ كانون الأول 2013، قائلا: "في الواقع، يمكنني العودة مبكرًا، في الثالث من الشهر. سنكون في سان بارث. متى ينبغي أن نتوجه إلى جزيرتك في الثاني من يناير (كانون الثاني 2014)؟".وفي الوقت ذاته، طالب ماسك علنًا بين عامي 2022 و2025، وزارة العدل الأمريكية بالكشف عن قائمة عملاء إبستين ومعاقبة المسؤولين.وعاد الاهتمام العام بالقضية مجددًا بعدما أخفقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تقديم مواد جديدة، رغم وعوده الانتخابية برفع السرية عن الملفات.واليوم الجمعة، أعلن نائب المدعي العام الأمريكي تود بلانش، الانتهاء من نشر المواد المتعلقة بقضية إبستين. وباحتساب الدفعة الأخيرة، تجاوز إجمالي حجم البيانات، التي تم الكشف عنها 3.5 مليون ملف، تشمل وثائق ورسائل إلكترونية وصورًا ومقاطع فيديو، مرتبطة بالتحقيق في جرائم الاتجار الجنسي، التي تورط فيها الممول الراحل.

