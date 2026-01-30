https://sarabic.ae/20260130/العدل-الأمريكية-تنشر-وثائق-تكشف-مراسلات-بين-ماسك-وجيفري-إبستين-1109825056.html

"العدل الأمريكية" تنشر وثائق تكشف مراسلات بين ماسك وجيفري إبستين

"العدل الأمريكية" تنشر وثائق تكشف مراسلات بين ماسك وجيفري إبستين

كشفت وثائق جديدة لوزارة العدل الأمريكية عن أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك تبادل مراسلات مع الممول المثير للجدل جيفري إبستين على مدى عدة سنوات على الأقل

ووفقًا للمواد، ناقش الطرفان في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2012 تفاصيل نقل رجل الأعمال وشريكته آنذاك تالولا رايلي إلى الجزيرة الخاصة لإبستين.وكتب ماسك في رسالة بتاريخ 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 ردًا على سؤال إبستين بشأن عدد الركاب لنقلهم بالمروحية إلى الجزيرة:"على الأرجح سنكون أنا وتالولا فقط. في أي يوم أو مساء ستكون أكثر حفلة جنونًا على جزيرتك؟".وفي رسالة أخرى، استفسر الملياردير عن مواعيد محتملة لزيارة الجزيرة. وجاء في رسالة بتاريخ 25 ديسمبر/كانون الأول 2013:وكان ماسك قد نفى مرارًا وجود أي صلات له بإبستين. ففي عامي 2020، 2022، اعتبر أن صورة جمعته بـ غيسلين ماكسويل عام 2014 جاءت بالمصادفة، كما نفى في سبتمبر/أيلول 2025 زيارته للجزيرة، مؤكدًا أنه رفض جميع الدعوات.وفي الوقت نفسه، طالب ماسك علنًا بين عامي: 2022، و2025، وزارة العدل الأمريكية بالكشف عن قائمة عملاء إبستين ومعاقبة المسؤولين.وعاد الاهتمام العام بالقضية مجددًا بعدما أخفقت إدارة الرئيس دونالد ترامب في تقديم مواد جديدة، رغم وعوده الانتخابية برفع السرية عن الملفات.واليوم الجمعة، أعلن نائب المدعي العام الأمريكي، تود بلانش، الانتهاء من نشر المواد المتعلقة بقضية إبستين. وباحتساب الدفعة الأخيرة، تجاوز إجمالي حجم البيانات التي تم الكشف عنها 3.5 ملايين ملف، تشمل: وثائق، ورسائل إلكترونية، وصورًا، ومقاطع فيديو، مرتبطة بالتحقيق في جرائم الاتجار الجنسي التي تورط فيها الممول الراحل.

