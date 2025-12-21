اختفاء ما لا يقل عن 16 ملفا من قضية إبستين من موقع وزارة العدل الأمريكية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
663 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
تركيا لا ترغب في اللجوء لعمل عسكري ضد "قسد"، وموسكو تؤيد نهج مادورو في حماية مصالح فنزويلا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: روسيا مستعدة لوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا فورا إذا تم تحقيق شروط موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
اختفاء ما لا يقل عن 16 ملفا من قضية إبستين من موقع وزارة العدل الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

02:36 GMT 21.12.2025
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن ما لا يقل عن 16 ملفًا اختفت من القسم المخصص على موقع وزارة العدل الأمريكية، حيث نُشرت وثائق تتعلق بقضية الممول الأمريكي الراحل جيفري إبستين.
وكانت وزارة العدل قد نشرت، يوم السبت، جزءًا من مواد القضية امتثالًا لقانون أُقرّ سابقًا بدعم من ديمقراطيين وعدد من الجمهوريين في الكونغرس.
وفي عام 2019، وُجهت إلى إبستين في الولايات المتحدة تهم الاتجار الجنسي والتآمر لارتكاب الجريمة، وكان يواجه عقوبة تتجاوز 40 عامًا سجنًا.
وبحسب الادعاء، أقام إبستين بين عامي 2002 و2005 علاقات جنسية مع عشرات الفتيات القاصرات في مقاره بنيويورك وفلوريدا، ودفع لهن أموالًا نقدية، وكلف بعض الضحايا باستقطاب فتيات أخريات، حيث كانت أعمار بعضهن لا تتجاوز 14 عامًا.
وفي يوليو 2019، أمرت محكمة في مانهاتن باحتجازه دون كفالة، قبل أن يُعلن لاحقًا العثور عليه شبه فاقد للوعي داخل زنزانته، ثم وفاته، وخلص التحقيق إلى أنه انتحر.
President Clinton with Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell in the White House, September 1993 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
الديمقراطيون ينشرون مجموعة جديدة من صور جيفري إبستين تشمل ترامب وبيل غيتس
13 ديسمبر, 02:55 GMT
وتجدد الاهتمام العام بقضية إبستين بعد إخفاق إدارة ترامب في رفع السرية عن الملفات كما وُعد سابقًا. كما تصاعدت الانتقادات للرئيس الأمريكي عقب إعلان مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل أن إبستين لم يبتز شخصيات نافذة ولم يحتفظ بقائمة عملاء، خلافًا لما صرّحت به المدعية العامة بام بوندي.
