https://sarabic.ae/20251221/اختفاء-ما-لا-يقل-عن-16-ملفا-من-قضية-إبستين-من-موقع-وزارة-العدل-الأمريكية-1108405384.html
اختفاء ما لا يقل عن 16 ملفا من قضية إبستين من موقع وزارة العدل الأمريكية
اختفاء ما لا يقل عن 16 ملفا من قضية إبستين من موقع وزارة العدل الأمريكية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن ما لا يقل عن 16 ملفًا اختفت من القسم المخصص على موقع وزارة العدل الأمريكية، حيث نُشرت وثائق تتعلق بقضية الممول الأمريكي الراحل... 21.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-21T02:36+0000
2025-12-21T02:36+0000
2025-12-21T02:36+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101728/48/1017284860_0:196:3456:2140_1920x0_80_0_0_d3bd0da43a6d80616dc06cf6dabf9947.jpg
وكانت وزارة العدل قد نشرت، يوم السبت، جزءًا من مواد القضية امتثالًا لقانون أُقرّ سابقًا بدعم من ديمقراطيين وعدد من الجمهوريين في الكونغرس.وفي عام 2019، وُجهت إلى إبستين في الولايات المتحدة تهم الاتجار الجنسي والتآمر لارتكاب الجريمة، وكان يواجه عقوبة تتجاوز 40 عامًا سجنًا.وفي يوليو 2019، أمرت محكمة في مانهاتن باحتجازه دون كفالة، قبل أن يُعلن لاحقًا العثور عليه شبه فاقد للوعي داخل زنزانته، ثم وفاته، وخلص التحقيق إلى أنه انتحر.وتجدد الاهتمام العام بقضية إبستين بعد إخفاق إدارة ترامب في رفع السرية عن الملفات كما وُعد سابقًا. كما تصاعدت الانتقادات للرئيس الأمريكي عقب إعلان مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل أن إبستين لم يبتز شخصيات نافذة ولم يحتفظ بقائمة عملاء، خلافًا لما صرّحت به المدعية العامة بام بوندي.
https://sarabic.ae/20251213/الديمقراطيون-ينشرون-مجموعة-جديدة-من-صور-جيفري-إبستين-تشمل-ترامب-وبيل-غيتس-1108100938.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101728/48/1017284860_191:0:3263:2304_1920x0_80_0_0_8ac460c9c9da42ae5352d1d77680f478.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
اختفاء ما لا يقل عن 16 ملفا من قضية إبستين من موقع وزارة العدل الأمريكية
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن ما لا يقل عن 16 ملفًا اختفت من القسم المخصص على موقع وزارة العدل الأمريكية، حيث نُشرت وثائق تتعلق بقضية الممول الأمريكي الراحل جيفري إبستين.
وكانت وزارة العدل قد نشرت، يوم السبت، جزءًا من مواد القضية امتثالًا لقانون أُقرّ سابقًا بدعم من ديمقراطيين وعدد من الجمهوريين في الكونغرس.
وفي عام 2019، وُجهت إلى إبستين في الولايات المتحدة تهم الاتجار الجنسي والتآمر لارتكاب الجريمة، وكان يواجه عقوبة تتجاوز 40 عامًا سجنًا.
وبحسب الادعاء، أقام إبستين بين عامي 2002 و2005 علاقات جنسية مع عشرات الفتيات القاصرات في مقاره بنيويورك وفلوريدا، ودفع لهن أموالًا نقدية، وكلف بعض الضحايا باستقطاب فتيات أخريات، حيث كانت أعمار بعضهن لا تتجاوز 14 عامًا.
وفي يوليو 2019، أمرت محكمة في مانهاتن باحتجازه
دون كفالة، قبل أن يُعلن لاحقًا العثور عليه شبه فاقد للوعي داخل زنزانته، ثم وفاته، وخلص التحقيق إلى أنه انتحر.
وتجدد الاهتمام العام بقضية إبستين بعد إخفاق إدارة ترامب في رفع السرية عن الملفات كما وُعد سابقًا. كما تصاعدت الانتقادات للرئيس الأمريكي عقب إعلان مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل أن إبستين لم يبتز شخصيات نافذة ولم يحتفظ بقائمة عملاء، خلافًا لما صرّحت به المدعية العامة بام بوندي.