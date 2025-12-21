https://sarabic.ae/20251221/اختفاء-ما-لا-يقل-عن-16-ملفا-من-قضية-إبستين-من-موقع-وزارة-العدل-الأمريكية-1108405384.html

اختفاء ما لا يقل عن 16 ملفا من قضية إبستين من موقع وزارة العدل الأمريكية

اختفاء ما لا يقل عن 16 ملفا من قضية إبستين من موقع وزارة العدل الأمريكية

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن ما لا يقل عن 16 ملفًا اختفت من القسم المخصص على موقع وزارة العدل الأمريكية، حيث نُشرت وثائق تتعلق بقضية الممول الأمريكي الراحل... 21.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-21T02:36+0000

2025-12-21T02:36+0000

2025-12-21T02:36+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101728/48/1017284860_0:196:3456:2140_1920x0_80_0_0_d3bd0da43a6d80616dc06cf6dabf9947.jpg

وكانت وزارة العدل قد نشرت، يوم السبت، جزءًا من مواد القضية امتثالًا لقانون أُقرّ سابقًا بدعم من ديمقراطيين وعدد من الجمهوريين في الكونغرس.وفي عام 2019، وُجهت إلى إبستين في الولايات المتحدة تهم الاتجار الجنسي والتآمر لارتكاب الجريمة، وكان يواجه عقوبة تتجاوز 40 عامًا سجنًا.وفي يوليو 2019، أمرت محكمة في مانهاتن باحتجازه دون كفالة، قبل أن يُعلن لاحقًا العثور عليه شبه فاقد للوعي داخل زنزانته، ثم وفاته، وخلص التحقيق إلى أنه انتحر.وتجدد الاهتمام العام بقضية إبستين بعد إخفاق إدارة ترامب في رفع السرية عن الملفات كما وُعد سابقًا. كما تصاعدت الانتقادات للرئيس الأمريكي عقب إعلان مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل أن إبستين لم يبتز شخصيات نافذة ولم يحتفظ بقائمة عملاء، خلافًا لما صرّحت به المدعية العامة بام بوندي.

https://sarabic.ae/20251213/الديمقراطيون-ينشرون-مجموعة-جديدة-من-صور-جيفري-إبستين-تشمل-ترامب-وبيل-غيتس-1108100938.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية