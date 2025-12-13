الديمقراطيون ينشرون مجموعة جديدة من صور جيفري إبستين تشمل ترامب وبيل غيتس

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
17:37 GMT
23 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: تصنيف "الأونروا" كجهة مرتبطة بالإرهاب سيكون له تأثير كارثي على أكثر من 6 ملايين لاجئ
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تجبر واشنطن إسرائيل على وقف اعتداءاتها على سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
09:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
11:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران في زمن محمد رضا بهلوي وحتى انتصار الثورة الإسلامية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تركيا مستعدة لإرسال قوات إلى غزة.. الدبيبة يطالب بالاستفتاء على الدستور لحل أزمة ليبيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251213/الديمقراطيون-ينشرون-مجموعة-جديدة-من-صور-جيفري-إبستين-تشمل-ترامب-وبيل-غيتس-1108100938.html
الديمقراطيون ينشرون مجموعة جديدة من صور جيفري إبستين تشمل ترامب وبيل غيتس
الديمقراطيون ينشرون مجموعة جديدة من صور جيفري إبستين تشمل ترامب وبيل غيتس
سبوتنيك عربي
نشر أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة مجموعة جديدة من الصور من ممتلكات المدان في قضايا الاعتداء الجنسي جيفري إبستين، تشمل صورًا للرئيس... 13.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-13T02:55+0000
2025-12-13T03:00+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
بيل غيتس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/13/1107265079_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_2ee2c1ac783eb276b5a492a9e348d64c.jpg
وتشمل الصور المنشورة أيضًا شخصيات بارزة مثل المستشار السابق لترامب ستيف بانون، ووزير الخزانة السابق كلينتون لاري سامرز، والمخرج وودي ألن، والأمير السابق المعروف الآن باسم أندرو مونتباتن-ويندسور، إضافة إلى بيل غيتس من مايكروسوفت وريتشارد برانسون من مجموعة فيرجن.وأشارت اللجنة الديمقراطية بمجلس الرقابة إلى أن "هذه الصور المقلقة تثير المزيد من التساؤلات حول إبستين وعلاقاته ببعض أقوى رجال العالم".من جهته، اتهم البيت الأبيض الديمقراطيين بنشر "صور مختارة بعناية" من ممتلكات إبستين "لخلق سرد زائف". وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون: "تم دحض خدعة الديمقراطيين ضد الرئيس ترامب مرارًا."صور ترامب الجديدةوتضمنت الصور المنشورة أيضًا صورًا لألعاب جنسية وواقي ذكري مزخرف بصورة ترامب وكُتب عليه "أنا ضخم جدًا!"من بين 19 صورة منشورة يوم الجمعة، تظهر ثلاثة صور لترامب. في الأولى، يظهر واقفًا بجانب ست نساء يرتدين أكاليل هاواي تقليدية حول أعناقهن، وتم طمس وجوههن.وفي الثانية، يظهر ترامب مع إبستين وهو يتحدث مع امرأة شقراء مجهولة الهوية. أما الصورة الثالثة، فتُظهر ترامب جالسًا بجانب امرأة شقراء تم طمس وجهها.وقال الرئيس للصحفيين في المكتب البيضاوي يوم الجمعة إنه لم يرَ الصور واعتبر نشرها "ليس بالأمر الكبير"، مضيفا: "الجميع يعرف هذا الرجل، كان في كل مكان في بالم بيتش. هناك مئات وآلاف الأشخاص لديهم صور معه. لذا، هذا ليس بالأمر الكبير. أنا لا أعلم شيئًا عن ذلك".كما تظهر الصور الرئيس السابق كلينتون مع إبستين وغيسلين ماكسويل، المحكوم عليها بالسجن لمدة 20 عامًا بتهم الاتجار الجنسي بالقاصرين وجرائم أخرى، إلى جانب شخصين مجهولين آخرين.يشار إلى أنإبستين، الممول الناجح، كان يقيم علاقات واسعة مع الأثرياء والأقوياء، وغالبًا ما يستضيفهم في منزله الفاخر في الكاريبي. وقد أُدين في فلوريدا عام 2008 بتهمتين جنسية، بما في ذلك التحريض على ممارسة البغاء مع قاصر، وقضى نحو عام في الاحتجاز في ظروف غير معتادة، وتجنب توجيه تهم أكثر خطورة حتى اعتُقل في نيويورك عام 2019 بتهمة الاتجار الجنسي بالقاصرين. وتوفي إبستين في الاحتجاز قبل المحاكمة في نفس العام، واعتُبر الوفاة انتحارًا.وكافح ترامب لعدة أشهر لمنع الإفراج عن الملفات لكنه استسلم الشهر الماضي لضغط الكونغرس، بما في ذلك نواب من حزبه الجمهوري، ووقع قانونًا يُلزم بنشر المواد. ومن غير الواضح حتى الآن كم عدد الملفات الضخمة التي ستُنشر، مع احتمال أن تستشهد السلطات بالحاجة لحماية التحقيقات الجارية.ولطالما دفع ترامب وحلفاؤه بنظريات حول حماية ديمقراطيين أقوياء من أي مساءلة فيما يتعلق بعلاقة إبستين بهم، معتبرين القضية رمزًا لكيفية تمكن الأثرياء من الاختباء وراء المحامين والمال والصلات. لكن صداقته الطويلة مع إبستين أثارت تساؤلات حول ما كان يعرفه عن هذا الشخص الشهير.
https://sarabic.ae/20251120/ترامب-يوقع-على-مشروع-قانون-للإفراج-عن-ملفات-إبستين-1107309114.html
https://sarabic.ae/20251115/ترامب-لا-أعرف-شيئا-عن-رسائل-إبستين-الإلكترونية-ولم-أزر-جزيرته-أبدا-1107123998.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/13/1107265079_59:0:966:680_1920x0_80_0_0_b476770dc70ead20afc4dac7b548bf19.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, بيل غيتس
الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, بيل غيتس

الديمقراطيون ينشرون مجموعة جديدة من صور جيفري إبستين تشمل ترامب وبيل غيتس

02:55 GMT 13.12.2025 (تم التحديث: 03:00 GMT 13.12.2025)
© Photo / Ralph Alswang, White House photographerPresident Clinton with Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell in the White House, September 1993
President Clinton with Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell in the White House, September 1993 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
© Photo / Ralph Alswang, White House photographer
تابعنا عبر
نشر أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة مجموعة جديدة من الصور من ممتلكات المدان في قضايا الاعتداء الجنسي جيفري إبستين، تشمل صورًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السابق بيل كلينتون.
وتشمل الصور المنشورة أيضًا شخصيات بارزة مثل المستشار السابق لترامب ستيف بانون، ووزير الخزانة السابق كلينتون لاري سامرز، والمخرج وودي ألن، والأمير السابق المعروف الآن باسم أندرو مونتباتن-ويندسور، إضافة إلى بيل غيتس من مايكروسوفت وريتشارد برانسون من مجموعة فيرجن.
وأشارت اللجنة الديمقراطية بمجلس الرقابة إلى أن "هذه الصور المقلقة تثير المزيد من التساؤلات حول إبستين وعلاقاته ببعض أقوى رجال العالم".
من جهته، اتهم البيت الأبيض الديمقراطيين بنشر "صور مختارة بعناية" من ممتلكات إبستين "لخلق سرد زائف". وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون: "تم دحض خدعة الديمقراطيين ضد الرئيس ترامب مرارًا."

صور ترامب الجديدة

وتضمنت الصور المنشورة أيضًا صورًا لألعاب جنسية وواقي ذكري مزخرف بصورة ترامب وكُتب عليه "أنا ضخم جدًا!"
من بين 19 صورة منشورة يوم الجمعة، تظهر ثلاثة صور لترامب. في الأولى، يظهر واقفًا بجانب ست نساء يرتدين أكاليل هاواي تقليدية حول أعناقهن، وتم طمس وجوههن.
President Clinton with Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell in the White House, September 1993 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
ترامب يوقع على مشروع قانون للإفراج عن ملفات إبستين
20 نوفمبر, 01:39 GMT
وفي الثانية، يظهر ترامب مع إبستين وهو يتحدث مع امرأة شقراء مجهولة الهوية. أما الصورة الثالثة، فتُظهر ترامب جالسًا بجانب امرأة شقراء تم طمس وجهها.
وقال الرئيس للصحفيين في المكتب البيضاوي يوم الجمعة إنه لم يرَ الصور واعتبر نشرها "ليس بالأمر الكبير"، مضيفا: "الجميع يعرف هذا الرجل، كان في كل مكان في بالم بيتش. هناك مئات وآلاف الأشخاص لديهم صور معه. لذا، هذا ليس بالأمر الكبير. أنا لا أعلم شيئًا عن ذلك".
كما تظهر الصور الرئيس السابق كلينتون مع إبستين وغيسلين ماكسويل، المحكوم عليها بالسجن لمدة 20 عامًا بتهم الاتجار الجنسي بالقاصرين وجرائم أخرى، إلى جانب شخصين مجهولين آخرين.
يشار إلى أنإبستين، الممول الناجح، كان يقيم علاقات واسعة مع الأثرياء والأقوياء، وغالبًا ما يستضيفهم في منزله الفاخر في الكاريبي. وقد أُدين في فلوريدا عام 2008 بتهمتين جنسية، بما في ذلك التحريض على ممارسة البغاء مع قاصر، وقضى نحو عام في الاحتجاز في ظروف غير معتادة، وتجنب توجيه تهم أكثر خطورة حتى اعتُقل في نيويورك عام 2019 بتهمة الاتجار الجنسي بالقاصرين. وتوفي إبستين في الاحتجاز قبل المحاكمة في نفس العام، واعتُبر الوفاة انتحارًا.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
ترامب: "لا أعرف شيئا" عن رسائل إبستين الإلكترونية و"لم أزر جزيرته أبدا"
15 نوفمبر, 01:31 GMT
وكافح ترامب لعدة أشهر لمنع الإفراج عن الملفات لكنه استسلم الشهر الماضي لضغط الكونغرس، بما في ذلك نواب من حزبه الجمهوري، ووقع قانونًا يُلزم بنشر المواد. ومن غير الواضح حتى الآن كم عدد الملفات الضخمة التي ستُنشر، مع احتمال أن تستشهد السلطات بالحاجة لحماية التحقيقات الجارية.
ولطالما دفع ترامب وحلفاؤه بنظريات حول حماية ديمقراطيين أقوياء من أي مساءلة فيما يتعلق بعلاقة إبستين بهم، معتبرين القضية رمزًا لكيفية تمكن الأثرياء من الاختباء وراء المحامين والمال والصلات. لكن صداقته الطويلة مع إبستين أثارت تساؤلات حول ما كان يعرفه عن هذا الشخص الشهير.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала