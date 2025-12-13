https://sarabic.ae/20251213/الديمقراطيون-ينشرون-مجموعة-جديدة-من-صور-جيفري-إبستين-تشمل-ترامب-وبيل-غيتس-1108100938.html

الديمقراطيون ينشرون مجموعة جديدة من صور جيفري إبستين تشمل ترامب وبيل غيتس

الديمقراطيون ينشرون مجموعة جديدة من صور جيفري إبستين تشمل ترامب وبيل غيتس

نشر أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة مجموعة جديدة من الصور من ممتلكات المدان في قضايا الاعتداء الجنسي جيفري إبستين، تشمل صورًا للرئيس...

وتشمل الصور المنشورة أيضًا شخصيات بارزة مثل المستشار السابق لترامب ستيف بانون، ووزير الخزانة السابق كلينتون لاري سامرز، والمخرج وودي ألن، والأمير السابق المعروف الآن باسم أندرو مونتباتن-ويندسور، إضافة إلى بيل غيتس من مايكروسوفت وريتشارد برانسون من مجموعة فيرجن.وأشارت اللجنة الديمقراطية بمجلس الرقابة إلى أن "هذه الصور المقلقة تثير المزيد من التساؤلات حول إبستين وعلاقاته ببعض أقوى رجال العالم".من جهته، اتهم البيت الأبيض الديمقراطيين بنشر "صور مختارة بعناية" من ممتلكات إبستين "لخلق سرد زائف". وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون: "تم دحض خدعة الديمقراطيين ضد الرئيس ترامب مرارًا."صور ترامب الجديدةوتضمنت الصور المنشورة أيضًا صورًا لألعاب جنسية وواقي ذكري مزخرف بصورة ترامب وكُتب عليه "أنا ضخم جدًا!"من بين 19 صورة منشورة يوم الجمعة، تظهر ثلاثة صور لترامب. في الأولى، يظهر واقفًا بجانب ست نساء يرتدين أكاليل هاواي تقليدية حول أعناقهن، وتم طمس وجوههن.وفي الثانية، يظهر ترامب مع إبستين وهو يتحدث مع امرأة شقراء مجهولة الهوية. أما الصورة الثالثة، فتُظهر ترامب جالسًا بجانب امرأة شقراء تم طمس وجهها.وقال الرئيس للصحفيين في المكتب البيضاوي يوم الجمعة إنه لم يرَ الصور واعتبر نشرها "ليس بالأمر الكبير"، مضيفا: "الجميع يعرف هذا الرجل، كان في كل مكان في بالم بيتش. هناك مئات وآلاف الأشخاص لديهم صور معه. لذا، هذا ليس بالأمر الكبير. أنا لا أعلم شيئًا عن ذلك".كما تظهر الصور الرئيس السابق كلينتون مع إبستين وغيسلين ماكسويل، المحكوم عليها بالسجن لمدة 20 عامًا بتهم الاتجار الجنسي بالقاصرين وجرائم أخرى، إلى جانب شخصين مجهولين آخرين.يشار إلى أنإبستين، الممول الناجح، كان يقيم علاقات واسعة مع الأثرياء والأقوياء، وغالبًا ما يستضيفهم في منزله الفاخر في الكاريبي. وقد أُدين في فلوريدا عام 2008 بتهمتين جنسية، بما في ذلك التحريض على ممارسة البغاء مع قاصر، وقضى نحو عام في الاحتجاز في ظروف غير معتادة، وتجنب توجيه تهم أكثر خطورة حتى اعتُقل في نيويورك عام 2019 بتهمة الاتجار الجنسي بالقاصرين. وتوفي إبستين في الاحتجاز قبل المحاكمة في نفس العام، واعتُبر الوفاة انتحارًا.وكافح ترامب لعدة أشهر لمنع الإفراج عن الملفات لكنه استسلم الشهر الماضي لضغط الكونغرس، بما في ذلك نواب من حزبه الجمهوري، ووقع قانونًا يُلزم بنشر المواد. ومن غير الواضح حتى الآن كم عدد الملفات الضخمة التي ستُنشر، مع احتمال أن تستشهد السلطات بالحاجة لحماية التحقيقات الجارية.ولطالما دفع ترامب وحلفاؤه بنظريات حول حماية ديمقراطيين أقوياء من أي مساءلة فيما يتعلق بعلاقة إبستين بهم، معتبرين القضية رمزًا لكيفية تمكن الأثرياء من الاختباء وراء المحامين والمال والصلات. لكن صداقته الطويلة مع إبستين أثارت تساؤلات حول ما كان يعرفه عن هذا الشخص الشهير.

