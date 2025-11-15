عربي
ترامب: "لا أعرف شيئا" عن رسائل إبستين الإلكترونية و"لم أزر جزيرته أبدا"
ترامب: "لا أعرف شيئا" عن رسائل إبستين الإلكترونية و"لم أزر جزيرته أبدا"
ترامب: "لا أعرف شيئا" عن رسائل إبستين الإلكترونية و"لم أزر جزيرته أبدا"
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه "لا يعرف شيئًا" عن رسالة بريد إلكتروني لجيفري إبستين تشير إلى علم ترامب بالاعتداءات الجنسية التي ارتكبها رجل... 15.11.2025
وعند سؤاله على متن الطائرة الرئاسية عن المقصود بعبارة إبستين في رسالة بريد إلكتروني عام 2019: "بالطبع كان على علم بشأن الفتيات"، أجاب ترامب: "لا أعرف شيئًا عن ذلك. كانوا ليعلنوا عن ذلك منذ زمن طويل".وأضاف ترامب أن علاقته بإبستين كانت "سيئة جدًا على مدى سنوات عديدة". وأكد أنه لم يزر جزيرة إبستين أبدًا، على عكس الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، الذي زُعم أنه زار الجزيرة 28 مرة.وأوضح ترامب أنه لو كان لدى الديمقراطيين أي دليل ضده في قضية إبستين، لكانوا استغلّوه قبل الانتخابات، قائلاً: "إذا كان لديهم شيء، لكانوا استخدموه قبل الانتخابات".وعن احتمال العفو عن شريكة إبستين الملاحقة قضائيًا غيسلين ماكسويل، أفاد ترامب: "لم أفكر في ذلك إطلاقًا، ولم أفكر فيه منذ عدة أشهر".وكان إبستين قد وُجهت له في 2019 تهم بالاتجار بالقاصرات لغرض الاستغلال الجنسي، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى 40 عاماً سجناً، إضافة إلى تهمة التآمر، التي قد تصل عقوبتها إلى 5 سنوات.وبحسب لائحة الاتهام، فقد مارس إبستين بين عامي 2002 و2005 علاقات جنسية مع عشرات الفتيات القاصرات، بعضهن لم يتجاوزن 14 عاماً، في منازله بولاية فلوريدا ونيويورك، ودفع لهن مئات الدولارات نقداً، كما كلّف بعض الضحايا باستقطاب فتيات أخريات.وفي يوليو/تموز 2019، قرر قاضٍ في مانهاتن إبقاء إبستين قيد التوقيف من دون كفالة. وبعد أسابيع، عُثر عليه في زنزانته شبه فاقد للوعي، ليتوفى لاحقاً. وأظهرت التحقيقات أنه انتحر.
ترامب: "لا أعرف شيئا" عن رسائل إبستين الإلكترونية و"لم أزر جزيرته أبدا"

01:31 GMT 15.11.2025
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه "لا يعرف شيئًا" عن رسالة بريد إلكتروني لجيفري إبستين تشير إلى علم ترامب بالاعتداءات الجنسية التي ارتكبها رجل الأعمال المدان.
وعند سؤاله على متن الطائرة الرئاسية عن المقصود بعبارة إبستين في رسالة بريد إلكتروني عام 2019: "بالطبع كان على علم بشأن الفتيات"، أجاب ترامب: "لا أعرف شيئًا عن ذلك. كانوا ليعلنوا عن ذلك منذ زمن طويل".
كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
ديمترييف: تصنع عن روسيا "أكاذيب" أكثر مما ينشر عن ترامب.. و"تفكيك آلة الإعلام العالمي" ضرورة
أمس, 23:21 GMT
وأضاف ترامب أن علاقته بإبستين كانت "سيئة جدًا على مدى سنوات عديدة". وأكد أنه لم يزر جزيرة إبستين أبدًا، على عكس الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، الذي زُعم أنه زار الجزيرة 28 مرة.
وأوضح ترامب أنه لو كان لدى الديمقراطيين أي دليل ضده في قضية إبستين، لكانوا استغلّوه قبل الانتخابات، قائلاً: "إذا كان لديهم شيء، لكانوا استخدموه قبل الانتخابات".
وعن احتمال العفو عن شريكة إبستين الملاحقة قضائيًا غيسلين ماكسويل، أفاد ترامب: "لم أفكر في ذلك إطلاقًا، ولم أفكر فيه منذ عدة أشهر".
وكان إبستين قد وُجهت له في 2019 تهم بالاتجار بالقاصرات لغرض الاستغلال الجنسي، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى 40 عاماً سجناً، إضافة إلى تهمة التآمر، التي قد تصل عقوبتها إلى 5 سنوات.
وبحسب لائحة الاتهام، فقد مارس إبستين بين عامي 2002 و2005 علاقات جنسية مع عشرات الفتيات القاصرات، بعضهن لم يتجاوزن 14 عاماً، في منازله بولاية فلوريدا ونيويورك، ودفع لهن مئات الدولارات نقداً، كما كلّف بعض الضحايا باستقطاب فتيات أخريات.
وفي يوليو/تموز 2019، قرر قاضٍ في مانهاتن إبقاء إبستين قيد التوقيف من دون كفالة. وبعد أسابيع، عُثر عليه في زنزانته شبه فاقد للوعي، ليتوفى لاحقاً. وأظهرت التحقيقات أنه انتحر.
