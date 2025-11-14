https://sarabic.ae/20251114/ديمترييف-تصنع-عن-روسيا-أكاذيب-أكثر-مما-ينشر-عن-ترامب-وتفكيك-آلة-الإعلام-العالمي-ضرورة-1107123250.html
ديمترييف: تصنع عن روسيا "أكاذيب" أكثر مما ينشر عن ترامب.. و"تفكيك آلة الإعلام العالمي" ضرورة
ديمترييف: تصنع عن روسيا "أكاذيب" أكثر مما ينشر عن ترامب.. و"تفكيك آلة الإعلام العالمي" ضرورة
قال رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري-الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل ديمترييف، اليوم السبت، إن عدد...
وكتب ديمترييف في منصة "إكس": "السرديات اليسارية المزيفة ستستمر في الظهور مرارًا وتكرارًا، ما لم يتم تفكيك الآلة الإعلامية العالمية بشكل منهجي".وأضاف: "إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لم يكن سوى خطوة من بين عشرات الخطوات الضرورية. روسيا تعرف ذلك جيدًا: فعدد القصص المفبركة عنها يفوق حتى تلك المتعلقة بترامب، وهو رقم قياسي يكاد يكون من المستحيل تجاوزه".وأرفق ديمترييف منشوره بصورة من حساب ترامب في منصة "تروث سوشيال"، والتي دعا فيها وزارة العدل الأمريكية إلى فتح تحقيق بشأن علاقات الرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون وآخرين مع الممول الراحل جيفري إبستين. وقارن ترامب في منشوره قضية إبستين بـ"خدعة روسيا"، قائلاً إن خيوط القضية "تقود إلى الديمقراطيين".وكانت إدارة ترامب قد علّقت فعليًا نشاط الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في فبراير الماضي، وهي الوكالة التي استُخدمت كأداة لتنفيذ السياسة الخارجية الأمريكية وممارسة النفوذ على دول أخرى.وفي مارس، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي تولّى إدارة الوكالة بشكل مؤقت، أن الحكومة أنهت أكثر من 80% من برامج الوكالة بعد مراجعة شاملة لأنشطتها.
ديمترييف: تصنع عن روسيا "أكاذيب" أكثر مما ينشر عن ترامب.. و"تفكيك آلة الإعلام العالمي" ضرورة
قال رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري-الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل ديمترييف، اليوم السبت، إن عدد القصص المفبركة التي تُختلق عن روسيا يفوق تلك التي تُنشر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، داعيًا إلى "تفكيك الآلة الإعلامية العالمية" التي تقف وراء هذه الروايات.
وكتب ديمترييف في منصة "إكس": "السرديات اليسارية المزيفة ستستمر في الظهور مرارًا وتكرارًا، ما لم يتم تفكيك الآلة الإعلامية العالمية بشكل منهجي".
وأضاف: "إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لم يكن سوى خطوة من بين عشرات الخطوات الضرورية. روسيا تعرف ذلك جيدًا: فعدد القصص المفبركة
عنها يفوق حتى تلك المتعلقة بترامب، وهو رقم قياسي يكاد يكون من المستحيل تجاوزه".
وأرفق ديمترييف منشوره بصورة من حساب ترامب في منصة "تروث سوشيال"، والتي دعا فيها وزارة العدل الأمريكية إلى فتح تحقيق بشأن علاقات الرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون وآخرين مع الممول الراحل جيفري إبستين. وقارن ترامب في منشوره قضية إبستين بـ"خدعة روسيا"، قائلاً إن خيوط القضية "تقود إلى الديمقراطيين".
وكانت إدارة ترامب قد علّقت فعليًا نشاط الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في فبراير الماضي، وهي الوكالة التي استُخدمت كأداة لتنفيذ السياسة الخارجية الأمريكية وممارسة النفوذ على دول أخرى.
وفي مارس، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي تولّى إدارة الوكالة بشكل مؤقت، أن الحكومة أنهت أكثر من 80% من برامج الوكالة بعد مراجعة شاملة لأنشطتها.