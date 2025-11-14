ديمترييف: تصنع عن روسيا "أكاذيب" أكثر مما ينشر عن ترامب.. و"تفكيك آلة الإعلام العالمي" ضرورة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:03 GMT
40 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: نظام كييف ليس عنده مربط الحل للنزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:16 GMT
40 د
من الملعب
الأهلي المصري يعزز هيمنته المحلية في الإمارات.. ورحلة العرب مستمرة في كأس العالم للناشئين
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
خلال عهد عدنان مندريس: الدخول في الناتو والدور الشرق أوسطي
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
17:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
اعتراف إسرائيلي بخطورة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع حظر صادرات الأسلحة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
ديمترييف: تصنع عن روسيا "أكاذيب" أكثر مما ينشر عن ترامب.. و"تفكيك آلة الإعلام العالمي" ضرورة
ديمترييف: تصنع عن روسيا "أكاذيب" أكثر مما ينشر عن ترامب.. و"تفكيك آلة الإعلام العالمي" ضرورة
سبوتنيك عربي
قال رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري-الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل ديمترييف، اليوم السبت، إن عدد...
وكتب ديمترييف في منصة "إكس": "السرديات اليسارية المزيفة ستستمر في الظهور مرارًا وتكرارًا، ما لم يتم تفكيك الآلة الإعلامية العالمية بشكل منهجي".وأضاف: "إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لم يكن سوى خطوة من بين عشرات الخطوات الضرورية. روسيا تعرف ذلك جيدًا: فعدد القصص المفبركة عنها يفوق حتى تلك المتعلقة بترامب، وهو رقم قياسي يكاد يكون من المستحيل تجاوزه".وأرفق ديمترييف منشوره بصورة من حساب ترامب في منصة "تروث سوشيال"، والتي دعا فيها وزارة العدل الأمريكية إلى فتح تحقيق بشأن علاقات الرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون وآخرين مع الممول الراحل جيفري إبستين. وقارن ترامب في منشوره قضية إبستين بـ"خدعة روسيا"، قائلاً إن خيوط القضية "تقود إلى الديمقراطيين".وكانت إدارة ترامب قد علّقت فعليًا نشاط الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في فبراير الماضي، وهي الوكالة التي استُخدمت كأداة لتنفيذ السياسة الخارجية الأمريكية وممارسة النفوذ على دول أخرى.وفي مارس، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي تولّى إدارة الوكالة بشكل مؤقت، أن الحكومة أنهت أكثر من 80% من برامج الوكالة بعد مراجعة شاملة لأنشطتها.
ديمترييف: تصنع عن روسيا "أكاذيب" أكثر مما ينشر عن ترامب.. و"تفكيك آلة الإعلام العالمي" ضرورة

23:21 GMT 14.11.2025
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصوركيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية،
كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
قال رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري-الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل ديمترييف، اليوم السبت، إن عدد القصص المفبركة التي تُختلق عن روسيا يفوق تلك التي تُنشر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، داعيًا إلى "تفكيك الآلة الإعلامية العالمية" التي تقف وراء هذه الروايات.
وكتب ديمترييف في منصة "إكس": "السرديات اليسارية المزيفة ستستمر في الظهور مرارًا وتكرارًا، ما لم يتم تفكيك الآلة الإعلامية العالمية بشكل منهجي".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
إعلام: "بي بي سي" تستعد لتقديم اعتذار رسمي إلى ترامب بعد تحريف خطابه
أمس, 11:23 GMT
وأضاف: "إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لم يكن سوى خطوة من بين عشرات الخطوات الضرورية. روسيا تعرف ذلك جيدًا: فعدد القصص المفبركة عنها يفوق حتى تلك المتعلقة بترامب، وهو رقم قياسي يكاد يكون من المستحيل تجاوزه".
وأرفق ديمترييف منشوره بصورة من حساب ترامب في منصة "تروث سوشيال"، والتي دعا فيها وزارة العدل الأمريكية إلى فتح تحقيق بشأن علاقات الرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون وآخرين مع الممول الراحل جيفري إبستين. وقارن ترامب في منشوره قضية إبستين بـ"خدعة روسيا"، قائلاً إن خيوط القضية "تقود إلى الديمقراطيين".
وكانت إدارة ترامب قد علّقت فعليًا نشاط الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في فبراير الماضي، وهي الوكالة التي استُخدمت كأداة لتنفيذ السياسة الخارجية الأمريكية وممارسة النفوذ على دول أخرى.
وفي مارس، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي تولّى إدارة الوكالة بشكل مؤقت، أن الحكومة أنهت أكثر من 80% من برامج الوكالة بعد مراجعة شاملة لأنشطتها.
