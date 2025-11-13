عربي
إعلام: "بي بي سي" تستعد لتقديم اعتذار رسمي إلى ترامب بعد تحريف خطابه
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة بريطانية نقلاً عن مصادر أن هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تُعد خطاب اعتذار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشويه خطابه بطريقة بدت وكأنها تدعو إلى... 13.11.2025, سبوتنيك عربي
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
وكتبت الصحيفة: "بي بي سي مستعدة للاعتذار، ويعمل محاموها على صياغة رد للرئيس الأمريكي".ووفقاً للسكرتيرة الصحفية، رُفعت دعوى قضائية ضد بي بي سي، وأن قرار اعتذار المؤسسة لترامب عن "تلفيق" تصريحاته العامة "يعود إليها وحدها".وأعلن المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تيم ديفي والرئيسة التنفيذية ديبورا تورنيس استقالتهما في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، إثر انتقادات لتشويه خطاب الرئيس الأمريكي في فيلم بانوراما الوثائقي الذي بثته الهيئة عام 2024.ترامب صحفيي الهيئة بـ"الفاسدين" وإدارة الهيئة بـ"غير النزيهة". وصرح ترامب لاحقًا بأنه اضطر لمقاضاة الهيئة بتهمة تشويه خطابه.ترامب يوقع الموازنة المؤقتة وينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ أمريكاترامب يقدر خسائر الولايات المتحدة بسبب الإغلاق الحكومي بنحو 1.5 تريليون دولار
أفادت صحيفة بريطانية نقلاً عن مصادر أن هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تُعد خطاب اعتذار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشويه خطابه بطريقة بدت وكأنها تدعو إلى أعمال عنف.
وكتبت الصحيفة: "بي بي سي مستعدة للاعتذار، ويعمل محاموها على صياغة رد للرئيس الأمريكي".

ويوم الأربعاء، صرحت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، بأن ترامب يعتبر بي بي سي "آلة دعاية يسارية" ممولة من مواطنين بريطانيين.

ووفقاً للسكرتيرة الصحفية، رُفعت دعوى قضائية ضد بي بي سي، وأن قرار اعتذار المؤسسة لترامب عن "تلفيق" تصريحاته العامة "يعود إليها وحدها".
رئيس دولة جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
رئيس جنوب أفريقيا ينتقد مقاطعة ترامب لقمة العشرين: "خسارة لأمريكا"
10:00 GMT
وأعلن المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تيم ديفي والرئيسة التنفيذية ديبورا تورنيس استقالتهما في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، إثر انتقادات لتشويه خطاب الرئيس الأمريكي في فيلم بانوراما الوثائقي الذي بثته الهيئة عام 2024.
وذكرت صحيفة "التلغراف" أن الهيئة شوهت خطاب ترامب في يناير/كانون الثاني 2021، مما أوحى بأنه شجع على أعمال الشغب في مبنى الكابيتول.
ترامب صحفيي الهيئة بـ"الفاسدين" وإدارة الهيئة بـ"غير النزيهة". وصرح ترامب لاحقًا بأنه اضطر لمقاضاة الهيئة بتهمة تشويه خطابه.
ترامب يوقع الموازنة المؤقتة وينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ أمريكا
ترامب يقدر خسائر الولايات المتحدة بسبب الإغلاق الحكومي بنحو 1.5 تريليون دولار
