ترامب يوقع الموازنة المؤقتة وينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ أمريكا

ترامب يوقع الموازنة المؤقتة وينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ أمريكا

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الخميس، مشروع الموازنة المؤقتة الذي أقره الكونغرس، منهيا بذلك أطول فترة إغلاق حكومي في تاريخ البلاد استمرت 43... 13.11.2025

وجرت مراسم التوقيع في البيت الأبيض، لتبدأ الدوائر الحكومية في استئناف أعمالها اعتبارا من الخميس، وفقا للتعليمات الرسمية الصادرة لموظفي الإدارات الذين أُجبروا على إجازة غير مدفوعة خلال فترة الإغلاق، بحسب ما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".وقال ترامب خلال مراسم التوقيع على القانون: "سيستغرق الأمر أسابيع، وربما أشهر، لحساب الأضرار التي تسببت بها أفعال الديمقراطيين بدقة، بما في ذلك الأذى البالغ الذي ألحقوه باقتصادنا وشعبنا وأسرنا".كما اتهم الرئيس الأمريكي الديمقراطيين في الكونغرس بـ"التمتع بمعاناة" المواطنين خلال أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.وقال ترامب في البيت الأبيض قبل توقيعه مشروع قانون الموازنة:وكان مجلسا الشيوخ والنواب قد توصلا إلى تسوية تقضي بتمويل الحكومة حتى 30 يناير، على أن تُستأنف المفاوضات لاحقا بشأن الموازنة الكاملة قبل نهاية السنة المالية، لتجنب إغلاق جديد.وتوقف عمل الحكومة الفيدرالية منذ الأول من أكتوبر، ما أدى إلى إرسال مئات آلاف الموظفين إلى إجازة قسرية دون رواتب. وذكر البيت الأبيض أن الخلافات حول الموازنة تسببت بتباطؤ النمو الاقتصادي بنسبة تصل إلى نقطتين مئويتين في الربع الأخير من العام الجاري.يذكر أن الإغلاق الحكومي السابق الأطول أيضا كان خلال ولاية ترامب عام 2019 واستمر 35 يوما، ما يجعل مجموع فترات الإغلاق خلال رئاسته أطول من تلك التي شهدتها إدارات أمريكية أخرى منذ عام 1980، عندما وضع النظام الحالي الذي يلزم الحكومة بالتوقف عن العمل في حال عدم إقرار الموازنة.

الولايات المتحدة الأمريكية

