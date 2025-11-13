https://sarabic.ae/20251113/النواب-الأمريكي-يقر-مشروع-قانون-لإنهاء-أطول-إغلاق-في-تاريخ-الولايات-المتحدة-1107060197.html

النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لإنهاء أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة

أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، مشروع قانون تمويل الحكومة الذي أقره مجلس الشيوخ سابقا، بهدف إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة. 13.11.2025, سبوتنيك عربي

وخلال جلسة التصويت، أيد 222 نائبا مشروع القانون، بينما عارضه 209 آخرون، وذلك بعد يومين من موافقة مجلس الشيوخ على الصيغة نفسها يوم الاثنين الماضي.وينتظر أن يُحال مشروع القانون إلى مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوقيعه رسميا، ما سيعلن نهاية الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوما متواصلة.وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع مشروع القانون الذي ينهي إغلاق الحكومة في وقت لاحق اليوم.وجاء في جدول أعمال الرئيس: "الساعة 9:45 مساءً [02:45 بتوقيت غرينتش]، يوقع الرئيس تعديل مجلس الشيوخ على مشروع القانون رقم 5371 إتش.آر، المعروف باسم قانون استمرار تمويل الحكومة".والاثنين الماضي، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، في تصويت إجرائي حزمة من مشاريع القوانين الخاصة بتمويل الحكومة، من شأنها أن تُنهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.وتتضمن الحزمة المقرة تمويلا لعمل الكونغرس وخدماته المساندة، ووزارة الزراعة، بما في ذلك المدفوعات في إطار برنامج المساعدات الغذائية "SNAP"، وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" إلى جانب برامج ومزايا للمحاربين القدامى، ومشروعات بناء تابعة للبنتاغون للسنة المالية 2026.وسيُموَّل باقي أجهزة الحكومة عبر قرارٍ مؤقت بالتمويل يستمر حتى 30 يناير/كانون الثاني 2026. كما تلغي الحزمة قرارات التسريح الجماعي لموظفي الحكومة الفدرالية التي بدأت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.يُذكر أن الإغلاق الحكومي، الذي بدأ في الأول من أكتوبر، يُعد الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.

