ترامب يقول إن إدارته تعمل على مشروع قانون لمنع إغلاق الحكومة في المستقبل
ترامب يقول إن إدارته تعمل على مشروع قانون لمنع إغلاق الحكومة في المستقبل
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لقناة "فوكس نيوز"، بأن إدارته تعمل على مشروع قانون يهدف إلى منع إغلاق الحكومة الفيدرالية في المستقبل، على غرار الجمود الحالي
وقال ترامب: "نحاول تقديم مشروع قانون، كما تعلمون، مشروع القانون، أو مشروع قانون لا يُمكن تكراره أبدًا. لا يُمكن إغلاق الحكومة لمجرد محاولة إعادة التفاوض على اتفاق".وتنص هذه القاعدة الحاسمة على ضرورة موافقة 60 صوتًا كحد أدنى لإغلاق مشروع قانون قبل طرحه للتصويت.وادّعى ترامب لاحقًا أن الديمقراطيين سيلغون حق التعطيل بمجرد استعادة الأغلبية في الكونغرس. وأشار إلى أنهم يخططون لجعل بورتوريكو ومقاطعة كولومبيا ولايتين جديدتين لضمان حصول الديمقراطيين على المزيد من المقاعد في الكونغرس.أعرب زعيما الأغلبية الجمهورية في مجلسي الشيوخ والنواب، جون ثون ومايك جونسون، عن مخاوفهما بشأن هذا الاقتراح، مشيرين إلى أنه قد يأتي بنتائج عكسية على الجمهوريين مستقبلًا إذا فقدوا أغلبيتهم في مجلس الشيوخ.
صرّح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لقناة "فوكس نيوز"، بأن إدارته تعمل على مشروع قانون يهدف إلى منع إغلاق الحكومة الفيدرالية في المستقبل، على غرار الجمود الحالي في مجلس الشيوخ.
وقال ترامب: "نحاول تقديم مشروع قانون، كما تعلمون، مشروع القانون، أو مشروع قانون لا يُمكن تكراره أبدًا. لا يُمكن إغلاق الحكومة لمجرد محاولة إعادة التفاوض على اتفاق".
في الأسابيع الأخيرة، حثّ ترامب زملاءه الجمهوريين على تعديل قواعد مجلس الشيوخ من خلال إلغاء حق التعطيل.
وادّعى ترامب لاحقًا أن الديمقراطيين سيلغون حق التعطيل بمجرد استعادة الأغلبية في الكونغرس. وأشار إلى أنهم يخططون لجعل بورتوريكو ومقاطعة كولومبيا ولايتين جديدتين لضمان حصول الديمقراطيين على المزيد من المقاعد في الكونغرس.
أعرب زعيما الأغلبية الجمهورية في مجلسي الشيوخ والنواب، جون ثون ومايك جونسون، عن مخاوفهما بشأن هذا الاقتراح، مشيرين إلى أنه قد يأتي بنتائج عكسية على الجمهوريين مستقبلًا إذا فقدوا أغلبيتهم في مجلس الشيوخ.