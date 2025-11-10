https://sarabic.ae/20251110/مجلس-الشيوخ-الأمريكي-يقر-حزمة-قوانين-لإنهاء-أطول-إغلاق-حكومي-في-تاريخ-البلاد-1106920419.html

مجلس الشيوخ الأمريكي يقر حزمة قوانين لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد

مجلس الشيوخ الأمريكي يقر حزمة قوانين لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد

سبوتنيك عربي

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، في تصويت إجرائي، حزمة من مشاريع القوانين الخاصة بتمويل الحكومة، من شأنها أن تُنهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة. 10.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-10T04:28+0000

2025-11-10T04:28+0000

2025-11-10T05:04+0000

مجلس الشيوخ الأمريكي

الإغلاق الحكومي

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102077/05/1020770564_0:117:3227:1932_1920x0_80_0_0_1d57f455ddcc85e18df84e922b2f32fc.jpg

وبحسب البث المباشر المنشور على موقع المجلس الأعلى للكونغرس الأمريكي، صوت 60 سيناتوراً لصالح الحزمة، بينما عارضها 40 آخرون، وهو العدد الدقيق المطلوب لاعتمادها.وتتضمن الحزمة المقرة تمويلا لعمل الكونغرس وخدماته المساندة، ووزارة الزراعة، بما في ذلك المدفوعات في إطار برنامج المساعدات الغذائية (SNAP)، وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، إلى جانب برامج ومزايا للمحاربين القدامى، ومشروعات بناء تابعة للبنتاغون للسنة المالية 2026.وسيُموَّل باقي أجهزة الحكومة عبر قرارٍ مؤقت بالتمويل يستمر حتى 30 يناير/كانون الثاني 2026.كما تلغي الحزمة قرارات التسريح الجماعي لموظفي الحكومة الفدرالية التي بدأت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.وبعد التصويت الإجرائي، من المقرر أن يُجري مجلس الشيوخ تصويتاً نهائياً، على أن تُحال الحزمة لاحقاً إلى مجلس النواب لاعتمادها، ثم إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعها.يُذكر أن الإغلاق الحكومي، الذي بدأ في الأول من أكتوبر، يُعد الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.

https://sarabic.ae/20251110/إلغاء-وتأخير-أكثر-من-10-آلاف-رحلة-جوية-في-الولايات-المتحدة-بسبب-الإغلاق-الحكومي-1106918965.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مجلس الشيوخ الأمريكي, الإغلاق الحكومي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم