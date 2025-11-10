مجلس الشيوخ الأمريكي يقر حزمة قوانين لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد

عربي
أمساليوم
بث مباشر
تابعنا عبر
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، في تصويت إجرائي، حزمة من مشاريع القوانين الخاصة بتمويل الحكومة، من شأنها أن تُنهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.
وبحسب البث المباشر المنشور على موقع المجلس الأعلى للكونغرس الأمريكي، صوت 60 سيناتوراً لصالح الحزمة، بينما عارضها 40 آخرون، وهو العدد الدقيق المطلوب لاعتمادها.
وتتضمن الحزمة المقرة تمويلا لعمل الكونغرس وخدماته المساندة، ووزارة الزراعة، بما في ذلك المدفوعات في إطار برنامج المساعدات الغذائية (SNAP)، وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، إلى جانب برامج ومزايا للمحاربين القدامى، ومشروعات بناء تابعة للبنتاغون للسنة المالية 2026.
وسيُموَّل باقي أجهزة الحكومة عبر قرارٍ مؤقت بالتمويل يستمر حتى 30 يناير/كانون الثاني 2026.
كما تلغي الحزمة قرارات التسريح الجماعي لموظفي الحكومة الفدرالية التي بدأت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.
العلم الأمريكي يرفرف فوق مبنى الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
إلغاء وتأخير أكثر من 10 آلاف رحلة جوية في الولايات المتحدة بسبب الإغلاق الحكومي
00:51 GMT
وبعد التصويت الإجرائي، من المقرر أن يُجري مجلس الشيوخ تصويتاً نهائياً، على أن تُحال الحزمة لاحقاً إلى مجلس النواب لاعتمادها، ثم إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعها.
يُذكر أن الإغلاق الحكومي، الذي بدأ في الأول من أكتوبر، يُعد الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.
