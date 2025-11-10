https://sarabic.ae/20251110/مجلس-الشيوخ-الأمريكي-يقر-حزمة-قوانين-لإنهاء-أطول-إغلاق-حكومي-في-تاريخ-البلاد-1106920419.html
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر حزمة قوانين لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر حزمة قوانين لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، في تصويت إجرائي، حزمة من مشاريع القوانين الخاصة بتمويل الحكومة، من شأنها أن تُنهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة. 10.11.2025
وبحسب البث المباشر المنشور على موقع المجلس الأعلى للكونغرس الأمريكي، صوت 60 سيناتوراً لصالح الحزمة، بينما عارضها 40 آخرون، وهو العدد الدقيق المطلوب لاعتمادها.وتتضمن الحزمة المقرة تمويلا لعمل الكونغرس وخدماته المساندة، ووزارة الزراعة، بما في ذلك المدفوعات في إطار برنامج المساعدات الغذائية (SNAP)، وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، إلى جانب برامج ومزايا للمحاربين القدامى، ومشروعات بناء تابعة للبنتاغون للسنة المالية 2026.وسيُموَّل باقي أجهزة الحكومة عبر قرارٍ مؤقت بالتمويل يستمر حتى 30 يناير/كانون الثاني 2026.كما تلغي الحزمة قرارات التسريح الجماعي لموظفي الحكومة الفدرالية التي بدأت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.وبعد التصويت الإجرائي، من المقرر أن يُجري مجلس الشيوخ تصويتاً نهائياً، على أن تُحال الحزمة لاحقاً إلى مجلس النواب لاعتمادها، ثم إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعها.يُذكر أن الإغلاق الحكومي، الذي بدأ في الأول من أكتوبر، يُعد الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر حزمة قوانين لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد
04:28 GMT 10.11.2025 (تم التحديث: 05:04 GMT 10.11.2025)
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، في تصويت إجرائي، حزمة من مشاريع القوانين الخاصة بتمويل الحكومة، من شأنها أن تُنهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.
وبحسب البث المباشر المنشور على موقع المجلس الأعلى للكونغرس الأمريكي، صوت 60 سيناتوراً لصالح الحزمة، بينما عارضها 40 آخرون، وهو العدد الدقيق المطلوب لاعتمادها.
وتتضمن الحزمة المقرة تمويلا لعمل الكونغرس وخدماته المساندة، ووزارة الزراعة، بما في ذلك المدفوعات في إطار برنامج المساعدات الغذائية (SNAP)، وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، إلى جانب برامج ومزايا للمحاربين القدامى، ومشروعات بناء تابعة للبنتاغون للسنة المالية 2026.
وسيُموَّل باقي أجهزة الحكومة عبر قرارٍ مؤقت بالتمويل
يستمر حتى 30 يناير/كانون الثاني 2026.
كما تلغي الحزمة قرارات التسريح الجماعي لموظفي الحكومة الفدرالية التي بدأت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.
وبعد التصويت الإجرائي، من المقرر أن يُجري مجلس الشيوخ تصويتاً نهائياً، على أن تُحال الحزمة لاحقاً إلى مجلس النواب لاعتمادها، ثم إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعها.
يُذكر أن الإغلاق الحكومي، الذي بدأ في الأول من أكتوبر، يُعد الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.