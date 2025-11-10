https://sarabic.ae/20251110/إلغاء-وتأخير-أكثر-من-10-آلاف-رحلة-جوية-في-الولايات-المتحدة-بسبب-الإغلاق-الحكومي-1106918965.html
إلغاء وتأخير أكثر من 10 آلاف رحلة جوية في الولايات المتحدة بسبب الإغلاق الحكومي
أفاد موقع (FlightAware) المتخصص بتتبع حركة الطيران، بأن أكثر من 10 آلاف رحلة جوية داخل الولايات المتحدة وخارجها تم إلغاؤها أو تأجيلها نتيجة الإغلاق الحكومي... 10.11.2025, سبوتنيك عربي
وبحسب البيانات، بلغ عدد الرحلات المتأخرة 7,954 رحلة، إضافة إلى إلغاء 2,298 رحلة أخرى، ليصل إجمالي الرحلات التي لم تُغادر في موعدها إلى 10,252 رحلة.وأعلنت السلطات الأمريكية لاحقًا عن خفض عدد الرحلات بنسبة 10% في ظل استمرار الإغلاق، فيما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الخطوة بأنها "ضرورة لضمان الأمن بنسبة 100%".ويأتي ذلك بعد فشل الكونغرس الأمريكي في التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية السنة المالية الجديدة التي بدأت في الأول من أكتوبر، ما أدى إلى توقف عمل عدد من الوكالات الحكومية المموّلة مباشرة من الكونغرس.واعتبر ترامب أن الخلافات مع الديمقراطيين حول الميزانية هي السبب الرئيسي في الأزمة، مشيرًا إلى أن الإدارة تستغل فترة الإغلاق لإجراء تخفيضات في الإنفاق وإلغاء برامج لا تحظى بدعم الجمهوريين.وكان كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، قد حذر في 5 أكتوبر من أن استمرار الإغلاق قد يؤدي إلى خسائر في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 15 مليار دولار أسبوعيًا.
أفاد موقع (FlightAware) المتخصص بتتبع حركة الطيران، بأن أكثر من 10 آلاف رحلة جوية داخل الولايات المتحدة وخارجها تم إلغاؤها أو تأجيلها نتيجة الإغلاق الحكومي المستمر.
وبحسب البيانات، بلغ عدد الرحلات المتأخرة 7,954 رحلة، إضافة إلى إلغاء 2,298 رحلة أخرى، ليصل إجمالي الرحلات التي لم تُغادر في موعدها إلى 10,252 رحلة.
وأعلنت السلطات الأمريكية لاحقًا عن خفض عدد الرحلات بنسبة 10%
في ظل استمرار الإغلاق، فيما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الخطوة بأنها "ضرورة لضمان الأمن بنسبة 100%".
ويأتي ذلك بعد فشل الكونغرس الأمريكي في التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية السنة المالية الجديدة التي بدأت في الأول من أكتوبر، ما أدى إلى توقف عمل عدد من الوكالات الحكومية المموّلة مباشرة من الكونغرس.
واعتبر ترامب أن الخلافات مع الديمقراطيين حول الميزانية هي السبب الرئيسي في الأزمة، مشيرًا إلى أن الإدارة تستغل فترة الإغلاق لإجراء تخفيضات في الإنفاق وإلغاء برامج لا تحظى بدعم الجمهوريين.
وكان كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، قد حذر في 5 أكتوبر من أن استمرار الإغلاق قد يؤدي إلى خسائر في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 15 مليار دولار أسبوعيًا.