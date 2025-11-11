https://sarabic.ae/20251111/وسط-الإغلاق-الحكومي-المستمر-إلغاء-أكثر-من-1200-رحلة-طيران-في-الولايات-المتحدة-1106996032.html

وسط الإغلاق الحكومي المستمر... إلغاء أكثر من 1200 رحلة طيران في الولايات المتحدة

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية،قد وجهت الأسبوع الماضي شركات الطيران إلى خفض 4% من الرحلات اليومية اعتباراً من يوم الجمعة الماضي 7 نوفمبر في 40 مطاراً رئيسياً نتيجة مشكلات في مراقبة الحركة الجوية. وارتفعت نسبة التخفيض إلى 6% اليوم الثلاثاء، على أن تصل إلى 8% الخميس و10% الجمعة الموافق 14 نوفمبر.وذكرت وسائل إعلام أمريكية، إن هناك عدداً من الخيارات المختلفة التي تجري مناقشتها بشأن كيفية قيام إدارة الطيران الاتحادية بإنهاء تخفيضات الرحلات الجوية أو تقليصها.وتسببت هذه الإجراءات منذ بداية الإغلاق في 1 أكتوبر/تشرين الأول، في إلغاء أو تأخير عشرات الآلاف من الرحلات الجوية، فيما تأثر خلال عطلة نهاية الأسبوع وحدها نحو 1.2 مليون مسافر بسبب غياب مراقبي الحركة الجوية.وبحسب موقع "فلايت رادار 24" لتتبع الرحلات الرجوية، تم اليوم الثلاثاء، تأخير أكثر من 1300 رحلة، بعد أن شهد أمس الإثنين، إلغاء 2900 رحلة وتأخير 9600 أخرى.وأجبر الإغلاق، وهو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، نحو 13 ألف مراقب جوي و50 ألف موظف في إدارة أمن النقل على العمل من دون أجر، في وقت تعاني فيه إدارة الطيران من عجز يبلغ نحو 3500 مراقب عن مستوى التوظيف المستهدف، ما اضطر العديد منهم إلى العمل ساعات إضافية وأسابيع من ستة أيام حتى قبل بدء الإغلاق.

