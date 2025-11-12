https://sarabic.ae/20251112/ترامب-يقدر-خسائر-الولايات-المتحدة-بسبب-الإغلاق-الحكومي-بنحو-15-تريليون-دولار-1107054692.html

ترامب يقدر خسائر الولايات المتحدة بسبب الإغلاق الحكومي بنحو 1.5 تريليون دولار

قدّر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خسائر الولايات المتحدة الناجمة عن الإغلاق الحكومي بنحو 1.5 تريليون دولار، ملقيا باللوم على الحزب الديمقراطي. 12.11.2025, سبوتنيك عربي

وكتب ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "لقد كلف الديمقراطيون بلادنا 1.5 تريليون دولار بتصعيداتهم الأخيرة لإغلاق بلادنا".وفي السياق ذاته، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الاثنين الماضي، في تصويت إجرائي حزمة من مشاريع القوانين الخاصة بتمويل الحكومة، من شأنها أن تُنهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.وتتضمن الحزمة المقرة تمويلا لعمل الكونغرس وخدماته المساندة، ووزارة الزراعة، بما في ذلك المدفوعات في إطار برنامج المساعدات الغذائية "SNAP"، وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" إلى جانب برامج ومزايا للمحاربين القدامى، ومشروعات بناء تابعة للبنتاغون للسنة المالية 2026.وسيُموَّل باقي أجهزة الحكومة عبر قرارٍ مؤقت بالتمويل يستمر حتى 30 يناير/كانون الثاني 2026.كما تلغي الحزمة قرارات التسريح الجماعي لموظفي الحكومة الفدرالية التي بدأت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.يُذكر أن الإغلاق الحكومي، الذي بدأ في الأول من أكتوبر، يُعد الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.

