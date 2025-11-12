ترامب يقدر خسائر الولايات المتحدة بسبب الإغلاق الحكومي بنحو 1.5 تريليون دولار

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
09:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما طبيعة الاستفزازات التي تقوم بها بريطانيا لتوريط أمريكا في مجابهة مباشرة مع روسيا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
09:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:34 GMT
25 د
بلا قيود
خبير يتحدث عن أهمية كازاخستان لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الكفاءة الأمنية ووعي الضباط و القيادات العسكرية الروسية وراء إحباط مخطط خطف الطائرة ميغ- 31
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
https://sarabic.ae/20251112/ترامب-يقدر-خسائر-الولايات-المتحدة-بسبب-الإغلاق-الحكومي-بنحو-15-تريليون-دولار-1107054692.html
ترامب يقدر خسائر الولايات المتحدة بسبب الإغلاق الحكومي بنحو 1.5 تريليون دولار
ترامب يقدر خسائر الولايات المتحدة بسبب الإغلاق الحكومي بنحو 1.5 تريليون دولار
سبوتنيك عربي
قدّر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خسائر الولايات المتحدة الناجمة عن الإغلاق الحكومي بنحو 1.5 تريليون دولار، ملقيا باللوم على الحزب الديمقراطي. 12.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-12T19:45+0000
2025-11-12T19:45+0000
دونالد ترامب
الإغلاق الحكومي
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_0:0:1994:1122_1920x0_80_0_0_ffedff5d4e7052e2cc6a30beec775800.jpg
وكتب ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "لقد كلف الديمقراطيون بلادنا 1.5 تريليون دولار بتصعيداتهم الأخيرة لإغلاق بلادنا".وفي السياق ذاته، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الاثنين الماضي، في تصويت إجرائي حزمة من مشاريع القوانين الخاصة بتمويل الحكومة، من شأنها أن تُنهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.وتتضمن الحزمة المقرة تمويلا لعمل الكونغرس وخدماته المساندة، ووزارة الزراعة، بما في ذلك المدفوعات في إطار برنامج المساعدات الغذائية "SNAP"، وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" إلى جانب برامج ومزايا للمحاربين القدامى، ومشروعات بناء تابعة للبنتاغون للسنة المالية 2026.وسيُموَّل باقي أجهزة الحكومة عبر قرارٍ مؤقت بالتمويل يستمر حتى 30 يناير/كانون الثاني 2026.كما تلغي الحزمة قرارات التسريح الجماعي لموظفي الحكومة الفدرالية التي بدأت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.يُذكر أن الإغلاق الحكومي، الذي بدأ في الأول من أكتوبر، يُعد الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20251111/وسط-الإغلاق-الحكومي-المستمر-إلغاء-أكثر-من-1200-رحلة-طيران-في-الولايات-المتحدة-1106996032.html
https://sarabic.ae/20251111/ترامب-يقول-إن-إدارته-تعمل-على-مشروع-قانون-لمنع-إغلاق-الحكومة-في-المستقبل-1106957496.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_111:0:1883:1329_1920x0_80_0_0_84f290d8f6de14ae79e1a8034b511568.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
دونالد ترامب, الإغلاق الحكومي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
دونالد ترامب, الإغلاق الحكومي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

ترامب يقدر خسائر الولايات المتحدة بسبب الإغلاق الحكومي بنحو 1.5 تريليون دولار

19:45 GMT 12.11.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
قدّر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خسائر الولايات المتحدة الناجمة عن الإغلاق الحكومي بنحو 1.5 تريليون دولار، ملقيا باللوم على الحزب الديمقراطي.
وكتب ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "لقد كلف الديمقراطيون بلادنا 1.5 تريليون دولار بتصعيداتهم الأخيرة لإغلاق بلادنا".
وأشار ترامب إلى أن "الحزب الديمقراطي وضع العديد من الأشخاص في خطر ويجب عليه الآن أن يدفع ثمنا عادلًا لذلك".
مطار - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
وسط الإغلاق الحكومي المستمر... إلغاء أكثر من 1200 رحلة طيران في الولايات المتحدة
أمس, 21:40 GMT
وفي السياق ذاته، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الاثنين الماضي، في تصويت إجرائي حزمة من مشاريع القوانين الخاصة بتمويل الحكومة، من شأنها أن تُنهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.
وبحسب البث المباشر المنشور على موقع المجلس الأعلى للكونغرس الأمريكي، صوت 60 سيناتوراً لصالح الحزمة، بينما عارضها 40 آخرون، وهو العدد الدقيق المطلوب لاعتمادها.
وتتضمن الحزمة المقرة تمويلا لعمل الكونغرس وخدماته المساندة، ووزارة الزراعة، بما في ذلك المدفوعات في إطار برنامج المساعدات الغذائية "SNAP"، وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" إلى جانب برامج ومزايا للمحاربين القدامى، ومشروعات بناء تابعة للبنتاغون للسنة المالية 2026.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
ترامب: نعمل على مشروع قانون لمنع إغلاق الحكومة في المستقبل
أمس, 01:15 GMT
وسيُموَّل باقي أجهزة الحكومة عبر قرارٍ مؤقت بالتمويل يستمر حتى 30 يناير/كانون الثاني 2026.
كما تلغي الحزمة قرارات التسريح الجماعي لموظفي الحكومة الفدرالية التي بدأت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.
وبعد التصويت الإجرائي، من المقرر أن يُجري مجلس الشيوخ تصويتاً نهائياً، على أن تُحال الحزمة لاحقاً إلى مجلس النواب لاعتمادها، ثم إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعها.
يُذكر أن الإغلاق الحكومي، الذي بدأ في الأول من أكتوبر، يُعد الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.
