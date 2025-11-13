رئيس جنوب أفريقيا ينتقد مقاطعة ترامب لقمة العشرين: "خسارة لأمريكا"

عربي
الكرملين: كييف ستضطر للتفاوض من موقف أسوأ إذا رفضت الحوار
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
09:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:34 GMT
25 د
بلا قيود
خبير يتحدث عن أهمية كازاخستان لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الكفاءة الأمنية ووعي الضباط و القيادات العسكرية الروسية وراء إحباط مخطط خطف الطائرة ميغ- 31
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:03 GMT
40 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251113/رئيس-جنوب-أفريقيا-ينتقد-مقاطعة-ترامب-لقمة-العشرين-خسارة-لأمريكا-1107070694.html
رئيس جنوب أفريقيا ينتقد مقاطعة ترامب لقمة العشرين: "خسارة لأمريكا"
رئيس جنوب أفريقيا ينتقد مقاطعة ترامب لقمة العشرين: "خسارة لأمريكا"
سبوتنيك عربي
انتقد الرئيس الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم حضور قمة قادة مجموعة العشرين المقررة يومي 22 و23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري... 13.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-13T10:00+0000
2025-11-13T10:00+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جنوب أفريقيا
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104526/52/1045265221_0:0:3005:1691_1920x0_80_0_0_1e83aa28f23a725135321d2d92c860b5.jpg
وقال رامافوزا أمام البرلمان، وفقاً لصحيفة "بيزنس إنسايدر أفريقيا"، إن غياب الولايات المتحدة خسارة لها لأن واشنطن تتخلى عن الدور المهم الذي ينبغي أن تلعبه كأكبر اقتصاد في العالم، مشدداً على أن المقاطعة لن تمنع انعقاد القمة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد شن، السبت الماضي، هجومًا لاذعًا على قرار عقد قمة "مجموعة العشرين" في جنوب أفريقيا، واصفًا الأمر بـ"العار التام"، متهمًا الحكومة الجنوب أفريقية بـ"قتل وذبح المزارعين البيض ومصادرة أراضيهم ومزارعهم بشكل غير قانوني"، بحسب زعمه.وأعلن ترامب مقاطعة أمريكية كاملة للقمة، قائلًا: "لن يحضر أي مسؤول في الحكومة الأمريكية طالما استمرت هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان".وكانت وكالة أنباء أمريكية قد ذكرت أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلنت نهاية الشهر الماضي، خفضًا حادًا في عدد اللاجئين المسموح بدخولهم إلى الولايات المتحدة، ليصل إلى 7500 لاجئ فقط، ابتداء من السنة المالية 2026، مع تركيز واضح على استقبال معظمهم من البيض في جنوب أفريقيا.ووفقاً لتقرير الوكالة، يُمثل هذا الرقم "أكبر انخفاض تاريخي في برنامج إعادة توطين اللاجئين، مقارنة بالسنوات السابقة، التي كانت تشهد قبول مئات الآلاف من المهاجرين من مختلف أنحاء العالم".وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، رفعت السقف إلى 125 ألف لاجئ سنويًا، في خطوة عكست سياسة أكثر انفتاحًا.ولم تكشف السلطات الأمريكية عن الأسباب الدقيقة وراء هذا التقليص الدراماتيكي، مكتفية بنشر الإعلان في السجل الفيدرالي، بتبرير عام يشير إلى قبول هؤلاء اللاجئين "لأسباب إنسانية أو للمصلحة الوطنية".
https://sarabic.ae/20251108/ترامب-لن-يحضر-أي-مسؤول-أمريكي-قمة-العشرين-في-جنوب-أفريقيا-1106875379.html
https://sarabic.ae/20250927/ممثلة-الرئاسة-الروسية-نأمل-بمشاركة-بوتين-في-قمة-العشرين-بجنوب-أفريقيا-1105316125.html
الولايات المتحدة الأمريكية
جنوب أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104526/52/1045265221_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e9fba9e76423c9d33a76fe887c920cf5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, جنوب أفريقيا, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, جنوب أفريقيا, أخبار العالم الآن

رئيس جنوب أفريقيا ينتقد مقاطعة ترامب لقمة العشرين: "خسارة لأمريكا"

10:00 GMT 13.11.2025
© AP Photo / Sumaya Hishamرئيس دولة جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا
رئيس دولة جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Sumaya Hisham
تابعنا عبر
انتقد الرئيس الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم حضور قمة قادة مجموعة العشرين المقررة يومي 22 و23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في جوهانسبرج، مؤكداً أن سياسة المقاطعة غير فعالة ولن تحقق أي نتائج، وأن غياب الولايات المتحدة يمثل خسارة لها، على حد قوله.
وقال رامافوزا أمام البرلمان، وفقاً لصحيفة "بيزنس إنسايدر أفريقيا"، إن غياب الولايات المتحدة خسارة لها لأن واشنطن تتخلى عن الدور المهم الذي ينبغي أن تلعبه كأكبر اقتصاد في العالم، مشدداً على أن المقاطعة لن تمنع انعقاد القمة.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2025
ترامب: لن يحضر أي مسؤول أمريكي "قمة العشرين" في جنوب أفريقيا
8 نوفمبر, 15:32 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد شن، السبت الماضي، هجومًا لاذعًا على قرار عقد قمة "مجموعة العشرين" في جنوب أفريقيا، واصفًا الأمر بـ"العار التام"، متهمًا الحكومة الجنوب أفريقية بـ"قتل وذبح المزارعين البيض ومصادرة أراضيهم ومزارعهم بشكل غير قانوني"، بحسب زعمه.
وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "إنه عار تام أن تُعقد "قمة العشرين" في جنوب أفريقيا، فالأفريكان (الذين ينحدرون من المستوطنين الهولنديين، وكذلك المهاجرين الفرنسيين والألمان) يُقتلون ويُذبحون، وتُصادر أراضيهم ومزارعهم بشكل غير قانوني".
وأعلن ترامب مقاطعة أمريكية كاملة للقمة، قائلًا: "لن يحضر أي مسؤول في الحكومة الأمريكية طالما استمرت هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
ممثلة الرئاسة الروسية: نأمل بمشاركة بوتين في قمة العشرين بجنوب أفريقيا
27 سبتمبر, 01:50 GMT
واختتم الرئيس الأمريكي: "أتطلع إلى استضافة "قمة العشرين" لعام 2026، في ميامي، فلوريدا!".
وكانت وكالة أنباء أمريكية قد ذكرت أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلنت نهاية الشهر الماضي، خفضًا حادًا في عدد اللاجئين المسموح بدخولهم إلى الولايات المتحدة، ليصل إلى 7500 لاجئ فقط، ابتداء من السنة المالية 2026، مع تركيز واضح على استقبال معظمهم من البيض في جنوب أفريقيا.
ووفقاً لتقرير الوكالة، يُمثل هذا الرقم "أكبر انخفاض تاريخي في برنامج إعادة توطين اللاجئين، مقارنة بالسنوات السابقة، التي كانت تشهد قبول مئات الآلاف من المهاجرين من مختلف أنحاء العالم".
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، رفعت السقف إلى 125 ألف لاجئ سنويًا، في خطوة عكست سياسة أكثر انفتاحًا.
ولم تكشف السلطات الأمريكية عن الأسباب الدقيقة وراء هذا التقليص الدراماتيكي، مكتفية بنشر الإعلان في السجل الفيدرالي، بتبرير عام يشير إلى قبول هؤلاء اللاجئين "لأسباب إنسانية أو للمصلحة الوطنية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала