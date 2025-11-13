https://sarabic.ae/20251113/رئيس-جنوب-أفريقيا-ينتقد-مقاطعة-ترامب-لقمة-العشرين-خسارة-لأمريكا-1107070694.html

رئيس جنوب أفريقيا ينتقد مقاطعة ترامب لقمة العشرين: "خسارة لأمريكا"

رئيس جنوب أفريقيا ينتقد مقاطعة ترامب لقمة العشرين: "خسارة لأمريكا"

انتقد الرئيس الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم حضور قمة قادة مجموعة العشرين المقررة يومي 22 و23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري...

وقال رامافوزا أمام البرلمان، وفقاً لصحيفة "بيزنس إنسايدر أفريقيا"، إن غياب الولايات المتحدة خسارة لها لأن واشنطن تتخلى عن الدور المهم الذي ينبغي أن تلعبه كأكبر اقتصاد في العالم، مشدداً على أن المقاطعة لن تمنع انعقاد القمة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد شن، السبت الماضي، هجومًا لاذعًا على قرار عقد قمة "مجموعة العشرين" في جنوب أفريقيا، واصفًا الأمر بـ"العار التام"، متهمًا الحكومة الجنوب أفريقية بـ"قتل وذبح المزارعين البيض ومصادرة أراضيهم ومزارعهم بشكل غير قانوني"، بحسب زعمه.وأعلن ترامب مقاطعة أمريكية كاملة للقمة، قائلًا: "لن يحضر أي مسؤول في الحكومة الأمريكية طالما استمرت هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان".وكانت وكالة أنباء أمريكية قد ذكرت أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلنت نهاية الشهر الماضي، خفضًا حادًا في عدد اللاجئين المسموح بدخولهم إلى الولايات المتحدة، ليصل إلى 7500 لاجئ فقط، ابتداء من السنة المالية 2026، مع تركيز واضح على استقبال معظمهم من البيض في جنوب أفريقيا.ووفقاً لتقرير الوكالة، يُمثل هذا الرقم "أكبر انخفاض تاريخي في برنامج إعادة توطين اللاجئين، مقارنة بالسنوات السابقة، التي كانت تشهد قبول مئات الآلاف من المهاجرين من مختلف أنحاء العالم".وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، رفعت السقف إلى 125 ألف لاجئ سنويًا، في خطوة عكست سياسة أكثر انفتاحًا.ولم تكشف السلطات الأمريكية عن الأسباب الدقيقة وراء هذا التقليص الدراماتيكي، مكتفية بنشر الإعلان في السجل الفيدرالي، بتبرير عام يشير إلى قبول هؤلاء اللاجئين "لأسباب إنسانية أو للمصلحة الوطنية".

