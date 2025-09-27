https://sarabic.ae/20250927/ممثلة-الرئاسة-الروسية-نأمل-بمشاركة-بوتين-في-قمة-العشرين-بجنوب-أفريقيا-1105316125.html

ممثلة الرئاسة الروسية: نأمل بمشاركة بوتين في قمة العشرين بجنوب أفريقيا

ممثلة الرئاسة الروسية: نأمل بمشاركة بوتين في قمة العشرين بجنوب أفريقيا

سبوتنيك عربي

صرحت سفيتلانا لوكاش ممثلة الرئاسة الروسية في مجموعة العشرين بأن مسألة تمثيل روسيا في قمة العشرين التي ستعقد في جنوب أفريقيا قيد الحل وأن الرئيس الروسي فلاديمير...

وقالت لوكاش في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: "هذه المسألة لا تزال قيد الحل والرئيس الروسي يولي اهتماما كبيرا لقمة مجموعة العشرين وآمل أن يشارك بالتأكيد في قمة جوهانسبرغ". وأوضحت أنه لم يتخذ أي قرار حتى الآن بشأن شكل المشاركة.كما أشارت لوكاش إلى أن روسيا تعول في ختام قمة مجموعة العشرين المقبلة في جنوب أفريقيا على صدور إعلان ختامي متوازن.وقالت لوكاش:ولفتت لوكاش إلى أن بيانات مجموعة العشرين في الفترة الأخيرة تناولت طيفا واسعا من القضايا، أولا وقبل أي شيء آخر الأجندة المالية والاقتصادية: كيفية ضمان النمو العالمي وكيفية الاستجابة للتحديات العالمية مثل تغير المناخ أو تزايد عدم المساواة وكيفية مكافحة عبء الديون على البلدان النامية.وكان السفير الخاص بوزارة الخارجية الروسية لشؤون مجموعة العشرين وآبيك، مارات بيردييف، قد ذكر في يونيو/حزيران أن بوتين تلقى دعوة لحضور القمة وسيحدد مستوى تمثيل روسيا، مشيراً إلى أن وزير الخارجية سيرغي لافروف مثّل موسكو في السنوات الأخيرة.من جانبه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا ستكون ممثلة في قمة العشرين بجنوب أفريقيا على أي حال، وسيُعلن في الوقت المناسب عن صيغة مشاركة بوتين.يذكر أن بوتين شارك في قمة "بريكس" بجنوب أفريقيا عام 2023 عبر تقنية الفيديو، فيما تواجه بريتوريا ضغوطاً دولية كونها تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحقه وبحق مفوضة حقوق الطفل ماريا لفوفا-بيلوفا.وكان بيسكوف قد شدد في وقت سابق على أن موسكو لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية وتعتبر قراراتها باطلة قانونياً.

