https://sarabic.ae/20260204/زاخاروفا-تشير-إلى-كلمات-بوتين-حول-حفل-مصاصي-الدماء-في-تعليقها-على-قضية-إبستين-1109966412.html
زاخاروفا تشير إلى كلمات بوتين حول "حفل مصاصي الدماء" في تعليقها على قضية إبستين
زاخاروفا تشير إلى كلمات بوتين حول "حفل مصاصي الدماء" في تعليقها على قضية إبستين
سبوتنيك عربي
ذكّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في حديثها عن الوثائق المثيرة للجدل في قضية جيفري إبستين، بكلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول... 04.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-04T08:51+0000
2026-02-04T08:51+0000
2026-02-04T08:51+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/19/1062683856_0:17:2669:1518_1920x0_80_0_0_6cdccc56f583c79bcd0a10ccd5b81e60.jpg
وقالت في مقابلة مع إذاعة "سبوتنيك": "في هذه الحالة، أعتقد أن على الجميع مشاهدة مقتطف من مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجزء الذي يقول فيه إننا نشهد - والحمد لله، هذا الأمر يقترب من نهايته - حفلة مصاصي دماء. هذا ما نتحدث عنه: أن النخب الغربية تشكلت إلى حد كبير على أساس رعاية هؤلاء الكوادر المزعومة في هذه الأوحال، هذه المستنقعات الدموية العفنة، هذه الزوايا الموبوءة بالفئران، والذين تمت ترقيتهم إلى المناصب المناسبة".صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، بأنه "وقّع على مشروع قانون يقضي بنشر ملفات جيفري إبستين، التي يتوقع أن تلقي الضوء على شبكة علاقاته وشخصيات سياسية معروفة مرتبطة به".وأشار ترامب إلى أن إبستين، الذي وُجّهت إليه تهم في عام 2019، كانت له صلات بعدد من الشخصيات السياسية البارزة، مؤكدًا أن نشر الملفات سيكشف "الحقيقة" حول هذه الروابط.
https://sarabic.ae/20260203/الخارجية-الروسية-الغرب-ينشط-بفرض-إجراءات-غير-شرعية-لعرقلة-تطوير-المنطقة-القطبية-الشمالية-1109934509.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/19/1062683856_0:0:2479:1859_1920x0_80_0_0_d3bc10d97289cf711f8da941f5629e6f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
زاخاروفا تشير إلى كلمات بوتين حول "حفل مصاصي الدماء" في تعليقها على قضية إبستين
ذكّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في حديثها عن الوثائق المثيرة للجدل في قضية جيفري إبستين، بكلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول "حفل مصاصي الدماء".
وقالت في مقابلة مع إذاعة "سبوتنيك": "في هذه الحالة، أعتقد أن على الجميع مشاهدة مقتطف من مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجزء الذي يقول فيه إننا نشهد - والحمد لله، هذا الأمر يقترب من نهايته - حفلة مصاصي دماء. هذا ما نتحدث عنه: أن النخب الغربية تشكلت إلى حد كبير على أساس رعاية هؤلاء الكوادر المزعومة في هذه الأوحال، هذه المستنقعات الدموية العفنة، هذه الزوايا الموبوءة بالفئران، والذين تمت ترقيتهم إلى المناصب المناسبة".
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، بأنه "وقّع على مشروع قانون يقضي بنشر ملفات جيفري إبستين، التي يتوقع أن تلقي الضوء على شبكة علاقاته وشخصيات سياسية معروفة مرتبطة به".
وقال ترامب في بيان نشره عبر منصة "تروث سوشيال"، إن "وزارة العدل سلّمت بالفعل نحو 50 ألف صفحة من الوثائق إلى الكونغرس"، مؤكدًا أن التصويت على القانون جاء شبه بالإجماع بعد طلبه من رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثيون، تمريره.
وأشار ترامب إلى أن إبستين، الذي وُجّهت إليه تهم في عام 2019، كانت له صلات بعدد من الشخصيات السياسية البارزة، مؤكدًا أن نشر الملفات سيكشف "الحقيقة" حول هذه الروابط.