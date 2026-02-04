https://sarabic.ae/20260204/زاخاروفا-تشير-إلى-كلمات-بوتين-حول-حفل-مصاصي-الدماء-في-تعليقها-على-قضية-إبستين-1109966412.html

زاخاروفا تشير إلى كلمات بوتين حول "حفل مصاصي الدماء" في تعليقها على قضية إبستين

زاخاروفا تشير إلى كلمات بوتين حول "حفل مصاصي الدماء" في تعليقها على قضية إبستين

سبوتنيك عربي

ذكّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في حديثها عن الوثائق المثيرة للجدل في قضية جيفري إبستين، بكلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول... 04.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-04T08:51+0000

2026-02-04T08:51+0000

2026-02-04T08:51+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار روسيا

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/19/1062683856_0:17:2669:1518_1920x0_80_0_0_6cdccc56f583c79bcd0a10ccd5b81e60.jpg

وقالت في مقابلة مع إذاعة "سبوتنيك": "في هذه الحالة، أعتقد أن على الجميع مشاهدة مقتطف من مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجزء الذي يقول فيه إننا نشهد - والحمد لله، هذا الأمر يقترب من نهايته - حفلة مصاصي دماء. هذا ما نتحدث عنه: أن النخب الغربية تشكلت إلى حد كبير على أساس رعاية هؤلاء الكوادر المزعومة في هذه الأوحال، هذه المستنقعات الدموية العفنة، هذه الزوايا الموبوءة بالفئران، والذين تمت ترقيتهم إلى المناصب المناسبة".صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، بأنه "وقّع على مشروع قانون يقضي بنشر ملفات جيفري إبستين، التي يتوقع أن تلقي الضوء على شبكة علاقاته وشخصيات سياسية معروفة مرتبطة به".وأشار ترامب إلى أن إبستين، الذي وُجّهت إليه تهم في عام 2019، كانت له صلات بعدد من الشخصيات السياسية البارزة، مؤكدًا أن نشر الملفات سيكشف "الحقيقة" حول هذه الروابط.

https://sarabic.ae/20260203/الخارجية-الروسية-الغرب-ينشط-بفرض-إجراءات-غير-شرعية-لعرقلة-تطوير-المنطقة-القطبية-الشمالية-1109934509.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي