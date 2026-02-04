زاخاروفا تشير إلى كلمات بوتين حول "حفل مصاصي الدماء" في تعليقها على قضية إبستين

عربي
بوتين يؤكد لشي جين بينغ دعمه الثابت لجهود روسيا والصين للحفاظ على سيادة وأمن وازدهار البلدين
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الإسناد الروسي في مكافحة الإرهاب يطمئن النخب الإفريقية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فاز مواطن أمريكي بجائزة كبرى بلغت قيمتها 1.81 مليار دولار
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
زاخاروفا تشير إلى كلمات بوتين حول "حفل مصاصي الدماء" في تعليقها على قضية إبستين
زاخاروفا تشير إلى كلمات بوتين حول "حفل مصاصي الدماء" في تعليقها على قضية إبستين
سبوتنيك عربي
ذكّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في حديثها عن الوثائق المثيرة للجدل في قضية جيفري إبستين، بكلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول... 04.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-04T08:51+0000
2026-02-04T08:51+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/19/1062683856_0:17:2669:1518_1920x0_80_0_0_6cdccc56f583c79bcd0a10ccd5b81e60.jpg
وقالت في مقابلة مع إذاعة "سبوتنيك": "في هذه الحالة، أعتقد أن على الجميع مشاهدة مقتطف من مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجزء الذي يقول فيه إننا نشهد - والحمد لله، هذا الأمر يقترب من نهايته - حفلة مصاصي دماء. هذا ما نتحدث عنه: أن النخب الغربية تشكلت إلى حد كبير على أساس رعاية هؤلاء الكوادر المزعومة في هذه الأوحال، هذه المستنقعات الدموية العفنة، هذه الزوايا الموبوءة بالفئران، والذين تمت ترقيتهم إلى المناصب المناسبة".صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، بأنه "وقّع على مشروع قانون يقضي بنشر ملفات جيفري إبستين، التي يتوقع أن تلقي الضوء على شبكة علاقاته وشخصيات سياسية معروفة مرتبطة به".وأشار ترامب إلى أن إبستين، الذي وُجّهت إليه تهم في عام 2019، كانت له صلات بعدد من الشخصيات السياسية البارزة، مؤكدًا أن نشر الملفات سيكشف "الحقيقة" حول هذه الروابط.
زاخاروفا تشير إلى كلمات بوتين حول "حفل مصاصي الدماء" في تعليقها على قضية إبستين

08:51 GMT 04.02.2026
© Sputnik . Nina Zotina / الانتقال إلى بنك الصورماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية"
ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
© Sputnik . Nina Zotina
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ذكّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في حديثها عن الوثائق المثيرة للجدل في قضية جيفري إبستين، بكلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول "حفل مصاصي الدماء".
وقالت في مقابلة مع إذاعة "سبوتنيك": "في هذه الحالة، أعتقد أن على الجميع مشاهدة مقتطف من مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجزء الذي يقول فيه إننا نشهد - والحمد لله، هذا الأمر يقترب من نهايته - حفلة مصاصي دماء. هذا ما نتحدث عنه: أن النخب الغربية تشكلت إلى حد كبير على أساس رعاية هؤلاء الكوادر المزعومة في هذه الأوحال، هذه المستنقعات الدموية العفنة، هذه الزوايا الموبوءة بالفئران، والذين تمت ترقيتهم إلى المناصب المناسبة".
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، بأنه "وقّع على مشروع قانون يقضي بنشر ملفات جيفري إبستين، التي يتوقع أن تلقي الضوء على شبكة علاقاته وشخصيات سياسية معروفة مرتبطة به".

وقال ترامب في بيان نشره عبر منصة "تروث سوشيال"، إن "وزارة العدل سلّمت بالفعل نحو 50 ألف صفحة من الوثائق إلى الكونغرس"، مؤكدًا أن التصويت على القانون جاء شبه بالإجماع بعد طلبه من رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثيون، تمريره.

وأشار ترامب إلى أن إبستين، الذي وُجّهت إليه تهم في عام 2019، كانت له صلات بعدد من الشخصيات السياسية البارزة، مؤكدًا أن نشر الملفات سيكشف "الحقيقة" حول هذه الروابط.
