من دون تدخل واشنطن ... إعلام: الاتحاد الأوروبي يعتزم إنشاء منصته الخاصة لتبادل المعلومات العسكرية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
11:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
17:19 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبيرة: لا أوراق ضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260203/من-دون-تدخل-واشنطن--إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يعتزم-إنشاء-منصته-الخاصة-لتبادل-المعلومات-العسكرية-1109938624.html
من دون تدخل واشنطن ... إعلام: الاتحاد الأوروبي يعتزم إنشاء منصته الخاصة لتبادل المعلومات العسكرية
من دون تدخل واشنطن ... إعلام: الاتحاد الأوروبي يعتزم إنشاء منصته الخاصة لتبادل المعلومات العسكرية
سبوتنيك عربي
أفاد مصادر إعلامية أوروبية، نقلاً عن عرضٍ قدمته وكالة الدفاع الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إنشاء منصة خاصة به لتبادل المعلومات العسكرية بحلول عام 2030،... 03.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-03T11:43+0000
2026-02-03T11:43+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101696/25/1016962519_0:69:1001:632_1920x0_80_0_0_57e0d1a0cb9fbe5f5bddf54876b8e536.jpg
ويشير التقرير الذي نشر في موقع "بوراكتيف" إلى أن "مؤسسات الاتحاد الأوروبي بدأت بدراسة كيفية تمكين الجيوش والسلطات الدفاعية الأوروبية من تبادل المعلومات بشكل آمن دون تدخل من الولايات المتحدة، وتهدف وكالة الدفاع الحكومية الدولية التابعة للاتحاد الأوروبي إلى إنشاء منصة فعّالة بالكامل لتبادل المعلومات العسكرية بحلول عام 2030".وتزيد التصريحات المتضاربة من الولايات المتحدة من حدة الفوضى، إذ طالبت الأمريكيين الأوروبيين بضمان أمنهم، الأمر الذي يتطلب زيادة القدرة الإنتاجية الأوروبية وحجم الإنتاج. إلا أن الولايات المتحدة تتصرف بما يخالف مطالبها، إذ تُذكّر الاتحاد الأوروبي بضرورة مواصلة شراء الأسلحة الأمريكية، ما يحرم المصنّعين الأوروبيين فعلياً من الطلبات والإيرادات.
https://sarabic.ae/20260201/إيطاليا-دول-البلقان-أولى-بالانضمام-إلى-الاتحاد-الأوروبي-من-أوكرانيا-1109873506.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101696/25/1016962519_32:0:967:701_1920x0_80_0_0_cfa4dab4971d7b3a6af946ff99942c40.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي

من دون تدخل واشنطن ... إعلام: الاتحاد الأوروبي يعتزم إنشاء منصته الخاصة لتبادل المعلومات العسكرية

11:43 GMT 03.02.2026
© flickr.com / UK Ministry of Defence الجيش البريطاني
الجيش البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
© flickr.com / UK Ministry of Defence
تابعنا عبر
أفاد مصادر إعلامية أوروبية، نقلاً عن عرضٍ قدمته وكالة الدفاع الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إنشاء منصة خاصة به لتبادل المعلومات العسكرية بحلول عام 2030، دون أي تدخل من الولايات المتحدة.
ويشير التقرير الذي نشر في موقع "بوراكتيف" إلى أن "مؤسسات الاتحاد الأوروبي بدأت بدراسة كيفية تمكين الجيوش والسلطات الدفاعية الأوروبية من تبادل المعلومات بشكل آمن دون تدخل من الولايات المتحدة، وتهدف وكالة الدفاع الحكومية الدولية التابعة للاتحاد الأوروبي إلى إنشاء منصة فعّالة بالكامل لتبادل المعلومات العسكرية بحلول عام 2030".
يُلاحظ أن الاتحاد الأوروبي يفتقر حاليًا إلى منصة مشتركة لتبادل المعلومات، حيث تختار كل دولة مزودي الخدمات بناءً على تفضيلاتها الخاصة، وفقا للتقرير.
أنطونيو تاجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2026
إيطاليا: دول البلقان أولى بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من أوكرانيا
1 فبراير, 12:53 GMT

سبق أن أفاد موقع "يوراكتيف"، بأن حكومات الاتحاد الأوروبي وممثلي المجمع الصناعي العسكري يواجهون صعوبات في تنسيق جهودهم لتنفيذ خطة إعادة التسلح.

وتزيد التصريحات المتضاربة من الولايات المتحدة من حدة الفوضى، إذ طالبت الأمريكيين الأوروبيين بضمان أمنهم، الأمر الذي يتطلب زيادة القدرة الإنتاجية الأوروبية وحجم الإنتاج. إلا أن الولايات المتحدة تتصرف بما يخالف مطالبها، إذ تُذكّر الاتحاد الأوروبي بضرورة مواصلة شراء الأسلحة الأمريكية، ما يحرم المصنّعين الأوروبيين فعلياً من الطلبات والإيرادات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала