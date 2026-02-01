https://sarabic.ae/20260201/إيطاليا-دول-البلقان-أولى-بالانضمام-إلى-الاتحاد-الأوروبي-من-أوكرانيا-1109873506.html
إيطاليا: دول البلقان أولى بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من أوكرانيا
أكد أنطونيو تاغاني، نائب رئيسة الوزراء الإيطالية ووزير الخارجية، أن دول البلقان لها الأولوية على أوكرانيا، في عملية انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. 01.02.2026, سبوتنيك عربي
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
وقال تاغاني، في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا": "ندعم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، لكن دول البلقان لها الأولوية. لقد قطعنا التزامات تجاهها، وهي تمثل أولويتنا. في الثالث من مارس (آذار المقبل)، سنعقد اجتماع "أصدقاء البلقان" في روما. وفي الأول من أبريل (نيسان المقبل)، سنتوجه إلى بلغراد برفقة وزير الخارجية الألماني (يوهان) فاديفول، للتعبير عن دعمنا لصربيا. سنساعد أوكرانيا على شق طريقها الخاص".وعلى هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، أشار الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إلى أن "الصراع الرئيسي داخل الاتحاد الأوروبي سيتركز حول انضمام أوكرانيا عام 2027".
الأخبار
ar_EG
في يونيو/ حزيران 2022، منح الاتحاد الأوروبي أوكرانيا ومولدوفا، صفة "الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد"، واضعًا شروطًا صارمة عدة لبدء مفاوضات الانضمام رسميًا.
وأقرّ الاتحاد الأوروبي مرارًا بأن هذا القرار كان "رمزيًا" إلى حد كبير، ويهدف إلى "دعم" هاتين الدولتين في "مواجهتهما" مع روسيا.
وعلى هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، أشار الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إلى أن "الصراع الرئيسي داخل الاتحاد الأوروبي سيتركز حول انضمام أوكرانيا عام 2027".