الخارجية الروسية: يجب تقليص القدرات العسكرية لكييف في ظل خطط انضمامها للاتحاد الأوروبي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، بأن الحد من القدرات العسكرية لأوكرانيا يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى الخطط المعلنة لقبول انضمامها المتسارع إلى...
2026-02-01T01:56+0000
2026-02-01T01:56+0000
2026-02-01T02:08+0000
روسيا
الخارجية الروسية
أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو –سبوتنيك. وقال غروشكو في تصريحات لـ"سبوتنيك": "يمكنني القول إنه في ظل كل الخطط المعلنة لانضمام أوكرانيا المتسارع إلى الاتحاد الأوروبي الذي يتعسكر بسرعة، فإن الحد من الإمكانات العسكرية لأوكرانيا يكتسب أهمية خاصة".وكان فلاديمير زيلينسكي قد طالب في وقت سابق بأن يقبل الاتحاد الأوروبي عضوية أوكرانيا في 2027.وذكر في مؤتمر صحافي عُقد في فيلنيوس مع الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا ونظيره البولندي كارول ناوروكي، أن أوكرانيا ستكون جاهزة فنيًا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2026.وأضاف أنها ستكون جاهزة فنيًا بشكل كامل في عام 2027.وتابع أنه يريد "تحديد تاريخ معين في اتفاقية إنهاء الصراع".
روسيا, الخارجية الروسية, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
01:56 GMT 01.02.2026 (تم التحديث: 02:08 GMT 01.02.2026)
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، بأن الحد من القدرات العسكرية لأوكرانيا يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى الخطط المعلنة لقبول انضمامها المتسارع إلى الاتحاد الأوروبي الذي يزداد عسكرة.
موسكو –سبوتنيك. وقال غروشكو في تصريحات لـ"سبوتنيك": "يمكنني القول إنه في ظل كل الخطط المعلنة لانضمام أوكرانيا
المتسارع إلى الاتحاد الأوروبي الذي يتعسكر بسرعة، فإن الحد من الإمكانات العسكرية لأوكرانيا يكتسب أهمية خاصة".
وكان فلاديمير زيلينسكي قد طالب في وقت سابق بأن يقبل الاتحاد الأوروبي عضوية أوكرانيا
في 2027.
وذكر في مؤتمر صحافي عُقد في فيلنيوس مع الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا ونظيره البولندي كارول ناوروكي، أن أوكرانيا ستكون جاهزة فنيًا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
في النصف الأول من عام 2026.
وأضاف أنها ستكون جاهزة فنيًا بشكل كامل في عام 2027.
وتابع أنه يريد "تحديد تاريخ معين في اتفاقية إنهاء الصراع".