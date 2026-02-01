عربي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الخارجية الروسية: يجب تقليص القدرات العسكرية لكييف في ظل خطط انضمامها للاتحاد الأوروبي

01:56 GMT 01.02.2026 (تم التحديث: 02:08 GMT 01.02.2026)
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، بأن الحد من القدرات العسكرية لأوكرانيا يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى الخطط المعلنة لقبول انضمامها المتسارع إلى الاتحاد الأوروبي الذي يزداد عسكرة.
موسكو –سبوتنيك. وقال غروشكو في تصريحات لـ"سبوتنيك": "يمكنني القول إنه في ظل كل الخطط المعلنة لانضمام أوكرانيا المتسارع إلى الاتحاد الأوروبي الذي يتعسكر بسرعة، فإن الحد من الإمكانات العسكرية لأوكرانيا يكتسب أهمية خاصة".
وكان فلاديمير زيلينسكي قد طالب في وقت سابق بأن يقبل الاتحاد الأوروبي عضوية أوكرانيا في 2027.
وذكر في مؤتمر صحافي عُقد في فيلنيوس مع الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا ونظيره البولندي كارول ناوروكي، أن أوكرانيا ستكون جاهزة فنيًا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2026.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يكون مراقبا في أوكرانيا بوصفه طرفا في النزاع
30 يناير, 15:45 GMT
وأضاف أنها ستكون جاهزة فنيًا بشكل كامل في عام 2027.
وتابع أنه يريد "تحديد تاريخ معين في اتفاقية إنهاء الصراع".
